Tu peux décrocher cet emploi qui paye jusqu’à 79 511 $/an avec un sec.5 seulement

Les emplois au Québec ne manquent pas, mais certains se démarquent par leur rémunération généreuse. Au moment d'écrire ces lignes, le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) recrute justement du personnel avec un salaire annuel allant de 73 798 $ à 79 511 $, sans études supérieures. Ces postes sont offerts partout au pays, y compris à Montréal et Québec.
Concrètement, tes tâches incluraient la préparation et le traitement de documents juridiques, la prestation d’aide procédurale au grand public, aux avocats et aux parties en cause, ainsi que la coordination des activités du tribunal avant et pendant les audiences. Tu pourrais même agir comme greffier ou technicien lors d’audiences et enregistrer les comptes rendus.
Pour postuler, il te faut un diplôme d’études secondaires ou une équivalence reconnue, en plus d’une expérience dans un milieu juridique (cabinet d’avocats, tribunal, conseil, commission ou cour) et dans la prestation de services à la clientèle. Une expérience liée à l’application de lois, règlements ou directives est également requise. Selon le poste, les exigences linguistiques varient, mais la majorité sont bilingue impérative.
La date limite pour postuler est le 1er novembre 2025 à 23 h 59 (heure du Pacifique). Comme il s’agit d’un répertoire, tu pourrais être contacté.e rapidement ou plus tard, mais note que le SATJ a des besoins immédiats à combler.
Bref, si un emploi stable et bien rémunéré dans le domaine judiciaire t’intéresse, c’est le moment de tenter ta chance!
