Sommaire

Tu peux décrocher cet emploi qui paye jusqu’à 79 511 $/an avec un sec.5 seulement

Allô l'emploi payant! 💸

Le site du Service administratif des tribunaux judiciaires. Droite : Une personne qui travaille.

Cet emploi payant au Québec embauche avec un diplôme d'études secondaires.

Noemi Lincourt | Narcity Québec, Liubomyr Vorona | Dreamstime
Éditrice Junior

Les emplois au Québec ne manquent pas, mais certains se démarquent par leur rémunération généreuse. Au moment d'écrire ces lignes, le Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) recrute justement du personnel avec un salaire annuel allant de 73 798 $ à 79 511 $, sans études supérieures. Ces postes sont offerts partout au pays, y compris à Montréal et Québec.

À lire également : Statistique Canada embauche sans diplôme et paye de 29,34$ à 31,67$/h

Concrètement, tes tâches incluraient la préparation et le traitement de documents juridiques, la prestation d’aide procédurale au grand public, aux avocats et aux parties en cause, ainsi que la coordination des activités du tribunal avant et pendant les audiences. Tu pourrais même agir comme greffier ou technicien lors d’audiences et enregistrer les comptes rendus.

Pour postuler, il te faut un diplôme d’études secondaires ou une équivalence reconnue, en plus d’une expérience dans un milieu juridique (cabinet d’avocats, tribunal, conseil, commission ou cour) et dans la prestation de services à la clientèle. Une expérience liée à l’application de lois, règlements ou directives est également requise. Selon le poste, les exigences linguistiques varient, mais la majorité sont bilingue impérative.

La date limite pour postuler est le 1er novembre 2025 à 23 h 59 (heure du Pacifique). Comme il s’agit d’un répertoire, tu pourrais être contacté.e rapidement ou plus tard, mais note que le SATJ a des besoins immédiats à combler.

Bref, si un emploi stable et bien rémunéré dans le domaine judiciaire t’intéresse, c’est le moment de tenter ta chance!

Agent.e du greffe

Salaire : De 73 798 $ à 79 511 $ par année

Compagnie : Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ)

C'est ici pour postuler

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec.

