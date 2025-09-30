Tu peux encore réclamer ton 100 $ (sans preuve d'achat) pour avoir payé ton pain trop cher
Si tu as acheté du pain à l'épicerie au Québec entre 2001 et 2021, une action collective te permet de réclamer jusqu'à 100 $ en compensation – et ce, sans aucune preuve d'achat. La date limite approche rapidement : tu as jusqu'en décembre 2025 pour t'inscrire.
Cette compensation fait suite au scandale du « cartel du pain » révélé en 2017, où plusieurs grandes épiceries, dont Loblaw, ont admis avoir fixé artificiellement les prix du pain pendant près de 20 ans.
Au total, 404 millions de dollars seront distribués aux consommateurs et consommatrices au pays, dont 89 millions de dollars iront directement aux Québécois et Québécoises. C'est ton argent – il suffit de le réclamer!
Es-tu admissible à cette compensation de 100 $?
Les critères d'admissibilité sont très simples et la majorité des Québécois.e.s y sont admissibles. Tu peux réclamer cette compensation si :
• Tu as acheté du pain emballé ou des produits de boulangerie similaires (bagels, wraps, pitas, muffins anglais, tortillas) entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2021
• Tu résidais au Québec à la fin de l'année 2021
• Tu as au moins 18 ans
Si tu coches ces trois cases, félicitations! Tu es admissible à une compensation pouvant aller jusqu'à 100 $.
Le meilleur? Aucune preuve d'achat n'est requise. Pas besoin de chercher de vieux reçus dans tes tiroirs ou de te creuser la tête pour te rappeler combien de pains tu as achetés. L'inscription se fait simplement au www.reglementpainquebec.ca.
Le scandale du « cartel du pain » : pourquoi tu mérites cette compensation
En 2017, plusieurs grandes bannières d'épicerie, incluant Loblaw (qui possède Maxi, Provigo et autres), ont avoué avoir participé à un stratagème illégal de fixation des prix du pain.
Pendant près de 20 ans, ces entreprises se sont entendues pour maintenir les prix du pain artificiellement élevés, empochant des milliards de dollars aux dépens des consommateurs québécois.
Selon les estimations, les clients auraient payé leur pain au moins 1,50 $ trop cher pendant toutes ces années. Multiplie ce montant par le nombre de pains que tu as achetés sur deux décennies, et tu comprends pourquoi cette compensation est justifiée.
La Cour supérieure du Québec a approuvé l'entente, obligeant Loblaw à verser 404 millions de dollars aux canadien.ne.s.
Combien vas-tu réellement recevoir?
Le montant exact que tu recevras dépend du nombre total de réclamations approuvées au Québec. Plus il y aura de demandes validées, plus le montant individuel sera dilué entre tous.te.s les participant.e.s.
Le montant maximum établi est de 100 $ par personne. Toutefois, ce montant pourrait être inférieur selon le nombre de réclamations.
Important à savoir : si le montant calculé pour ta réclamation est inférieur à 5 $, aucune compensation ne te sera versée. Dans ce cas, les fonds restants seront redistribués à des organismes de bienfaisance ou à des organisations à but non lucratif œuvrant dans la sécurité alimentaire au Canada.
Ceux et celles qui ont déjà reçu une carte-cadeau de 25 $ de Loblaw en 2018 ou 2019 pourraient également toucher un montant supplémentaire, mais seulement s'il reste suffisamment de fonds après la distribution principale.
Sur les 89 millions de dollars alloués au Québec, il faut aussi déduire les honoraires d'avocats, les frais administratifs et les droits des bailleurs de fonds approuvés par la Cour.
Comment s'inscrire et quelle est la date limite?
L'inscription est gratuite, rapide et ne prend que quelques minutes. Voici comment procéder :
1. Visite le site officiel : www.reglementpainquebec.ca
2. Remplis le formulaire d'inscription en ligne avec tes informations personnelles de base
3. Soumets ta réclamation – aucune preuve d'achat n'est nécessaire
Date limite IMPORTANTE : 12 décembre 2025
Ne tarde pas! Après cette date, il sera trop tard pour réclamer ta part de cette compensation. Considérant que l'inscription ne prend que quelques minutes et ne nécessite aucun document, il n'y a vraiment aucune raison d'attendre.
Même si tu as déjà reçu la carte-cadeau de 25 $ en 2018 ou 2019, tu peux quand même t'inscrire pour cette nouvelle compensation. Ce sont deux programmes distincts.
