Sommaire

Cette patinoire près de Québec a un sentier glacé avec un paysage à perte de vue

Le paysage parfait pour une « date » romantique!

Une personne sur la patinoire du lac Beauport. Droite : La patinoire du lac Beauport avec la montagne en toile de fond.

La patinoire du lac Beauport offre un cadre magnifique pour une sortie d'hiver.

@chloethibauult | Instagram, @quebeccite | Instagram
Éditrice Junior

Lorsque l’hiver bat son plein au Québec, aller patiner dans l’un des cadres enchanteurs de la province est un incontournable. Dans le coin de la ville de Québec, on sait que l’anneau des plaines d’Abraham et la magnifique patinoire d’Youville te permettent de virevolter dans des décors magiques, mais non loin de là se trouve un paysage digne d’un conte de fées qui mérite aussi ton attention.

À lire également : Cette patinoire au Québec est parmi les plus belles au monde et bat le Rockefeller Center

Niché au cœur d’un paysage montagneux couvert de neige scintillante, le lac Beauport offre un tableau tout indiqué pour une sortie romantique ou une simple balade contemplative.

Ainsi, une fois que la glace est assez épaisse, le site est accessible tous les jours, entre 10 h et 16 h 30, lorsque les conditions le permettent. Pour savoir si elle est accessible, il suffit d'appeler au 418-849-7141. Une fois que tu sais que tu peux t'y rendre, tu peux alors profiter d’un sentier glacé de 2,45 kilomètres digne d'un décor de film de Noël.

Cela dit, assure-toi d'avoir tes propres patins, puisqu’aucun service de location n’est offert sur place. Si tu n'en as pas, rien ne t'empêche d’apprécier le panorama, puisqu'un corridor est aménagé spécialement pour la marche autour de l’anneau de glace.

L’entrée est gratuite pour les résident.e.s de la municipalité ainsi que pour toutes les personnes âgées de 21 ans et moins. Les visiteur.euse.s de 22 ans et plus provenant de l’extérieur doivent toutefois prévoir des frais d’accès de 10 $.

Note que le port du casque est fortement suggéré par l’administration, et les chiens tenus en laisse sont autorisés, mais uniquement dans la zone réservée aux piéton.ne.s. Un stationnement sans frais est aussi offert au parc de la Gentiane, juste en face du Centre nautique.

Bref, tout est en place pour t’offrir une immersion complète dans la féérie de l’hiver.

Patinoire sur le lac Beauport

Prix : Accès gratuit pour les résident.e.s et les jeunes de 21 ans et moins. 10 $ par adulte de 22 ans et plus

Quand : Tous les jours de 10 h à 16 h 30, selon les conditions climatiques ( Fermé le 25 décembre, 1er janvier | 26 décembre et 2 janvier : ouverture à 12 h)

Adresse : Centre nautique Georges-Delisle - 219, ch. du Tour-du-Lac, Lac-Beauport, QC

Accessibilité : Les chiens en laisse sont permis sur le corridor de marche

Site Internet de la municipalité de Lac-Beauport

