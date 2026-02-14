Cette plage d’eau turquoise est à quelques heures du Québec et offre 11 km de sable soyeux
Pas besoin de quitter le Canada pour te sentir en vacance cet été!
Avec une voiture et un peu de patience, tu as tout ce dont tu as besoin pour aller à la découverte de l’une des plus belles plages d’eau douce au Canada. À quelques heures de route du Québec, il existe un coin de paradis qui donne l’impression d’être en voyage dans le Sud, alors qu’il suffit simplement d'organiser un road trip.
À lire également : Cette petite ville entourée d'eaux turquoise est à un road trip du Québec et vaut la visite
C'est à Sauble Beach en Ontario, une destination qui fait rêver avec son sable fin à perte de vue et ses couchers de soleil spectaculaires, que tu peux t'évader cet été.
Surnommée « le Daytona du Nord » par Explore the Bruce, la plage s’est taillé une réputation digne des grandes destinations balnéaires, version eau douce. Bordée par le lac Huron, Sauble Beach s’étire sur onze kilomètres de rivage, ce qui en fait l’une des plus longues plages du genre au pays.
Destination Ontario la présente comme « l’une des plages de sable blanc les plus luxueuses » de la province alors que sur place, tu peux t’étendre sur le sable chaud, plonger dans l’eau claire et scintillante ou marcher au bord de l’eau en laissant le vent salin te remplir les poumons. Le centre du village, à deux pas de la plage, est parsemé de petites boutiques, de crèmeries et de cafés charmants où flâner entre deux baignades.
Les journées peuvent être aussi actives ou aussi tranquilles que tu le souhaites. Sortie en kayak ou en planche à pagaie, visite à l’arcade, repas sur une terrasse ensoleillée : il y a de quoi remplir un week-end entier. En été, la ville s’anime avec des événements comme des spectacles de musique gratuits et le populaire Sandfest, un festival reconnu pour ses impressionnantes sculptures de sable.
Tu peux aussi explorer les dunes de sable de Sauble, un paysage vallonné de sable blanc qui donne presque l’impression d’être au bord de l’océan.
Et surtout, reste jusqu’au soir. Les couchers de soleil y sont légendaires, embrasant le ciel de teintes orangées flamboyantes, de violets profonds et de roses délicats.
Pour une escapade estivale qui combine longues plages, ambiance de petite ville et décor de carte postale, Sauble Beach est une destination à avoir dans ta mire.
* Ceci est une adaptation de l'article « Canada's 'best freshwater beach' is in Ontario and it has over 10 km of white sand shores », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.
