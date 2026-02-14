Cette plage d’eau turquoise est à quelques heures du Québec et offre 11 km de sable soyeux

Pas besoin de quitter le Canada pour te sentir en vacance cet été!

Une personne sur la plage. Droite : Une longue plage au Canada.

Voyage : Cette plage d’eau turquoise est à quelques heures du Québec.

@amandakatherine_ | Instagram, @44nmedia | Instagram
Éditrice Junior

Avec une voiture et un peu de patience, tu as tout ce dont tu as besoin pour aller à la découverte de l’une des plus belles plages d’eau douce au Canada. À quelques heures de route du Québec, il existe un coin de paradis qui donne l’impression d’être en voyage dans le Sud, alors qu’il suffit simplement d'organiser un road trip.

À lire également : Cette petite ville entourée d'eaux turquoise est à un road trip du Québec et vaut la visite

C'est à Sauble Beach en Ontario, une destination qui fait rêver avec son sable fin à perte de vue et ses couchers de soleil spectaculaires, que tu peux t'évader cet été.

Surnommée « le Daytona du Nord » par Explore the Bruce, la plage s’est taillé une réputation digne des grandes destinations balnéaires, version eau douce. Bordée par le lac Huron, Sauble Beach s’étire sur onze kilomètres de rivage, ce qui en fait l’une des plus longues plages du genre au pays.

Destination Ontario la présente comme « l’une des plages de sable blanc les plus luxueuses » de la province alors que sur place, tu peux t’étendre sur le sable chaud, plonger dans l’eau claire et scintillante ou marcher au bord de l’eau en laissant le vent salin te remplir les poumons. Le centre du village, à deux pas de la plage, est parsemé de petites boutiques, de crèmeries et de cafés charmants où flâner entre deux baignades.

Les journées peuvent être aussi actives ou aussi tranquilles que tu le souhaites. Sortie en kayak ou en planche à pagaie, visite à l’arcade, repas sur une terrasse ensoleillée : il y a de quoi remplir un week-end entier. En été, la ville s’anime avec des événements comme des spectacles de musique gratuits et le populaire Sandfest, un festival reconnu pour ses impressionnantes sculptures de sable.

Tu peux aussi explorer les dunes de sable de Sauble, un paysage vallonné de sable blanc qui donne presque l’impression d’être au bord de l’océan.

Et surtout, reste jusqu’au soir. Les couchers de soleil y sont légendaires, embrasant le ciel de teintes orangées flamboyantes, de violets profonds et de roses délicats.

Pour une escapade estivale qui combine longues plages, ambiance de petite ville et décor de carte postale, Sauble Beach est une destination à avoir dans ta mire.

* Ceci est une adaptation de l'article « Canada's 'best freshwater beach' is in Ontario and it has over 10 km of white sand shores », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

From Your Site Articles
petites villes à découvrirroad trip ontarioplage près de montréalvoyage au québec
QuébecCanadaVoyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Canada's 'best freshwater beach' is in Ontario and it has over 10 km of white sand shores

It's known as "The Daytona of the North."

Ce village au bord de l'eau est à mettre sur ta bucket list de road trip près du Québec

Il n'est jamais trop tôt pour planifier un road trip d'été!

Cette plage de rêve de 22 km unique au Québec mérite une place sur ta bucket list de l'été

Un « road trip » vers la plage? OUI SVP!

Canada's 'best' freshwater beach is in Ontario and it's an 11 km white sand paradise

It's the perfect spot for a late-summer road trip.

Avertissement de voyage dans le Sud : 9 destinations (en plus de Cuba) à éviter

Ce n’est pas interdit, mais c’est à tes risques et périls.

Relevé 31 : Voici la date limite que ton proprio doit respecter en 2026 pour tes impôts

Si tu ne l’as pas encore reçu, crie « Hola! » à ta proprio!

Amazon vend plus de 2000 de ces étagères par mois au Canada et elles sont à 48 % de rabais

On comprend pourquoi elles sont si populaires! 👀💸

L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 101 058 $/an

La formation est aussi très bien payée! 🤑

Ces plaques d’auto ont été refusées en 2025 au Québec et certaines sont épouvantables

Il y en a qui ont l’imagination fertile! 😅

Voici les meilleurs cégeps du Québec en 2026 pour ces 13 programmes populaires

Il y a très peu d'établissements montréalais!

Air Transat annule tous ses vols vers la Floride à partir du printemps : voici quoi savoir

Bye Bye, Walt Disney World? 🥺

Voici quand tu recevras ton remboursement d’impôt en 2026 selon le gouvernement

Fais juste ne pas transmettre ta déclaration par la poste...

11 choses à savoir sur Félix Dolci, l'olympien à Big Brother Célébrités

Il n’est pas juste bon pour manger de la slop!

Une vente de livres usagés entre 1 $ et 5 $ débarque à Montréal ce mois-ci

Allô les livres à mini-prix!