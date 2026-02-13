Avertissement de voyage dans le Sud : 9 destinations (en plus de Cuba) à éviter
Ce n’est pas interdit, mais c’est à tes risques et périls.
La crise énergétique qui frappe actuellement Cuba force les Québécois et Québécois à revoir leurs plans pour leur prochain voyage dans le Sud. Il faut toutefois garder en tête que la plus grosse île des Caraïbes n’est pas la seule destination à éviter, selon les avertissements de voyage du gouvernement du Canada.
À lire également : Crise à Cuba et vols annulés : Des agents de voyage québécois donnent leurs conseils
Dans les derniers jours, de nombreuses compagnies aériennes canadiennes ont annoncé annuler leurs vols vers Cuba, après avoir été averties par les autorités locales que l’avitaillement de kérosène allait être mis sur pause pendant un mois.
Il faut dire que le pays de Che Guevara traverse des derniers mois, voire près d’une année difficile, avec notamment une pénurie de nombreux produits de première nécessité (eaux, pétrole, médicaments, nourritures).
Pas parce que ton oncle André ou ta tante Monique a été faire un tour dans le Sud et que tout s’est bien passé qu’il n’y a aucun risque.
C’est pour cette raison que les autorités canadiennes recommandent aux voyageuses et voyageurs d’être prudent.e.s en raison de divers enjeux de sécurité. On parle notamment de crimes violents, de vols, de pénuries de biens de base et de catastrophes naturelles ayant laissé des traces.
Pour évaluer ses risques, le Canada classe les pays du monde selon un échelon de risque de quatre paliers : « Prenez des mesures de sécurité normales » (Niveau 1 — vert), « Faites preuve d’une grande prudence » (Niveau 2 — jaune), « Évitez tout voyage non essentiel » (Niveau 3 — orange) et « Évitez tout voyage » (Niveau 4 — rouge).
Dans la liste qui suit, si la majorité des pays sont classés au niveau 2, plusieurs d'entre eux comptent des régions intérieures où il est suggéré d'éviter.
Venezuela
Le Venezuela est l'un des pays à éviter, selon le gouvernement du Canada.
Niveau de risque : Évitez tout voyage (Niveau 4 — rouge)
Ce n'est pas d'hier que le gouvernement canadien suggère d'éviter de se rendre au Venezuela, notamment « en raison de la situation tendue en matière de sécurité, l’instabilité politique et économique, le nombre élevé de crimes violents, le risque de détention arbitraire et de la dégradation des conditions de vie élémentaires, notamment de la pénurie de médicaments, d’aliments de base, d’essence et d’eau ».
Rappelons que l’armée américaine a mené des frappes sur la capitale vénézuélienne, Caracas, ainsi que dans les États de Miranda, Aragua et La Guaira, au tout début de janvier dernier.
Le président déchu, Nicolás Maduro, a été arrêté puis déporté aux États-Unis afin d’y subir un procès pour « narcoterrorisme » et trafic de drogue.
Pour en savoir plus sur la situation au Venezuela, c'est par ici.
Haïti
Tout le territoire de Haïti est à éviter, selon le gouvernement du Canada.
Niveau de risque : Évitez tout voyage (Niveau 4 — rouge)
Selon le gouvernement du Canada, il faut éviter tout voyage en Haïti en raison d’une situation sécuritaire extrêmement instable.
Les autorités évoquent une forte menace d’enlèvements, une violence élevée liée aux gangs ainsi que des troubles civils possibles dans l’ensemble du pays.
Des gangs armés contrôlent une grande partie de Port-au-Prince, les affrontements sont fréquents et les forces de l’ordre disposent de ressources très limitées pour intervenir.
Les enlèvements sont courants, visant autant la population locale que les personnes étrangères. À cela s’ajoutent des pénuries, des infrastructures médicales insuffisantes et des états d’urgence régulièrement décrétés, ce qui compromet sérieusement la sécurité des voyageuses et voyageurs.
Pour en savoir plus sur la situation en Haïti, c'est par ici.
Pérou
Plusieurs régions du Pérou sont à éviter pour diverses raisons.
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux) (Niveau 2 — jaune)
Le Pérou fait partie de cette liste de pays d'Amérique latine qui n'est pas à éviter en tant que telle, mais bien des régions à même le territoire péruvien.
De manière générale, Ottawa demande aux Canadiens et Canadiennes de faire preuve de grande prudence « en raison du taux de criminalité élevé, des conflits sociaux et des grèves qui peuvent survenir partout dans le pays ».
Il est toutefois recommandé d’éviter tout voyage dans la vallée des rivières Apurimac, Ene et Mantaro, connue sous le nom de VRAEM, en raison du risque de terrorisme, du trafic de drogue, de la criminalité associée et de la présence limitée des forces de l’ordre.
Il est aussi déconseillé d’effectuer tout voyage non essentiel dans la vallée du Haut-Huallaga, où des actes de terrorisme intérieur et des activités criminelles, comme le trafic de drogue, les enlèvements et l’extorsion ont été signalés.
Les autorités canadiennes recommandent également d’éviter les déplacements non essentiels à moins de 20 kilomètres des frontières avec la Colombie, en raison de la violence liée au crime organisé, ainsi qu’à proximité de la frontière avec l’Équateur, sauf au poste frontalier officiel de Tumbes, en raison notamment de la présence de mines terrestres non signalées.
Pour en savoir plus sur la situation au Pérou, c'est par ici.
Mexique
De nombreuses régions, touristiques et moins populaires, du Mexique sont à éviter.
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux) (Niveau 2 - jaune)
En raison d’un niveau de criminalité élevé et d’un risque d’enlèvement important, les autorités canadiennes privilégient la prudence. Ottawa conseille ainsi d’éviter tout voyage non essentiel dans plus d’une vingtaine d’États, où la présence du crime organisé et la violence sont considérées comme préoccupantes.
Parmi les régions visées se trouvent notamment le Chiapas, le Colima, le Guanajuato, le Guerrero, le Sinaloa, le Tamaulipas et le Zacatecas, à l’exception de la ville de Zacatecas. Est également concerné le Chihuahua, sauf la ville du même nom, le Nuevo León, à l’exception de Monterrey, ainsi que le parc national Lagunas de Zempoala, dans l’État de Morelos.
Pour en savoir plus sur la situation au Mexique, c'est par ici.
Guatemala
Le Guatemala est l'un des pays de la liste avec le moi s de régions visées par des conseils plus importants.
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
En raison d’un niveau de criminalité élevé et de violences fréquentes, les autorités canadiennes appellent à la prudence au Guatemala. Ottawa recommande d’éviter tout voyage non essentiel dans certains secteurs précis, notamment à Guatemala City, dans les zones 1, 3, 5 à 7, 18 et 21, où la criminalité violente est jugée très élevée.
La recommandation s’applique également à certaines municipalités, dont San Pedro Ayampuc et Villa Canales dans le département de Guatemala, ainsi que San José, Siquinilá et Tiquisate dans le département d’Escuintla.
Plusieurs postes frontaliers et axes routiers sont aussi visés, notamment le long des routes CA-01, CA-02, CA-10, CA-11, CA-12, CA-13 et PET-13, en raison d’un risque accru de criminalité et d’activités liées aux gangs et au trafic de drogue.
Pour en savoir plus sur la situation au Guatemala, c'est par ici.
Colombie
Il y a très peu de zones sécuritaires en Colombie, selon les données du gouvernement du Canada.
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
En raison d’un taux de criminalité élevé, Ottawa demande aux Canadiennes et Canadiens de faire preuve de « grande prudence ».
Plusieurs régions, dont Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Norte de Santander, ainsi que le port de Tumaco et la ville de Buenaventura, sont visées par un avis d’éviter tout voyage, tandis que les déplacements non essentiels sont déconseillés dans une douzaine d’autres zones.
Pour en savoir plus sur les conseils pour la Colombie, c’est par ici.
Brésil
Les zones frontalières du Brésil sont les principales régions à éviter.
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
En raison d’un taux de criminalité élevé et d’incidents fréquents liés aux gangs et à d’autres formes de violence urbaine, les autorités canadiennes recommandent de faire preuve d’une grande prudence partout au Brésil.
Les grandes villes comme Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus et Belém affichent aussi des niveaux de criminalité élevés, incluant des vols armés, des détournements de voiture et des fusillades.
Ottawa conseille également d’éviter tout voyage non essentiel dans plusieurs zones frontalières, notamment à moins de 20 kilomètres des frontières avec l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, la Guyane française, la Guyane, le Paraguay, le Pérou et le Suriname, ainsi qu’à moins de 50 kilomètres de la frontière avec le Venezuela, en raison d’activités criminelles liées au trafic de drogue et à la contrebande d’armes.
Pour en savoir plus sur la situation au Brésil, c'est par ici.
Bolivie
La très grande majorité de la Bolivie est en zone de prudence pour les voyageurs et voyageuses du Canada.
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
En raison des tensions politiques et sociales qui entraînent de fréquents barrages routiers à travers le pays, les autorités canadiennes recommandent de faire preuve d’une grande prudence en Bolivie.
Ottawa conseille également d’éviter tout voyage non essentiel dans la région du Chapare, dans le département de Cochabamba, en raison d’activités criminelles, comme le trafic de drogue, les enlèvements et l’extorsion.
Des troubles civils, des manifestations pouvant devenir violentes et des blocages de routes touchent régulièrement des villes comme La Paz, Santa Cruz et Cochabamba, perturbant les transports et l’accès aux services . Des risques liés à la criminalité, notamment les vols, les enlèvements éclair et les fraudes, sont également signalés dans plusieurs régions du pays.
Pour en savoir plus sur la situation en Bolivie, c'est par ici.
Belize
La région de la capitale nationale du Belize est la principale région frappée d'un avis d'éviter tout voyage.
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Ottawa conseille d’éviter tout voyage non essentiel dans le secteur de Southside Belize City, au sud de Haulover Creek, en raison de la violence liée aux gangs et au trafic de drogue, incluant des meurtres et des fusillades.
La violence armée, les vols à main armée, les agressions et les cambriolages surviennent aussi ailleurs au pays, y compris dans des zones touristiques populaires comme San Pedro, Placencia, Caye Caulker ou San Ignacio.
Les autorités soulignent également que le Belize affiche l’un des taux d’homicides par habitant les plus élevés au monde et que la capacité policière demeure limitée dans certains secteurs.
Pour en savoir plus sur le Belize, c'est par ici.
