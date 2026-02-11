13 villes du Québec parmi les 100 plus agréables à vivre au Canada et Montréal est absente
Tu ne devineras jamais où se classent Boucherville et Candiac!
« Non, mais on est-tu pas bien, chez nous », lancent certaines personnes en parlant de leur municipalité. Et qui sait, peut-être vivent-elles dans l’une des villes les plus agréables à vivre au Canada en 2026. Une chose est sûre : une douzaine de villes du Québec se taillent une place dans le top 100, alors que Montréal en est complètement absente.
Le Globe and Mail a publié le 29 janvier dernier son troisième palmarès annuel des villes les plus viables au Canada, après avoir analysé 454 municipalités canadiennes comptant plus de 10 000 habitants et habitantes.
Elles ont toutes été évaluées selon 58 variables réparties dans dix grandes catégories : l’économie, le logement, la démographie, les soins de santé, la sécurité, l’éducation, la vie communautaire, les services, le transport et le climat.
Cette année, le média canadien anglophone introduit des filtres selon la population, divisant les villes en quatre catégories selon leur taille : petites (de 10 000 à 29 999 habitantes et habitants), moyennes (de 30 000 à 99 999), grandes (de 100 000 à 499 999) et majeures (500 000 et plus).
Ce qui est frappant, c’est que Montréal, métropole francophone d’Amérique du Nord, ne se retrouve nulle part dans le top 100 du Globe and Mail.
Plusieurs municipalités de la région montréalaise ont toutefois réussi à se classer dans le top 100 du classement général, dont Boucherville (24e), Westmount (49e), Mont-Royal (50e) et Saint-Bruno-de-Montarville (66e).
Pour la province, c’est la ville de Québec qui réussit à se rapprocher le plus possible de la première place, avec une 14e position. Voici les 13 villes québécoises qui se sont faufilées parmi les villes les plus viables au Canada en 2026 :
- Québec (14e)
- Rosemère (20e)
- Boucherville (24e)
- Saint-Augustin-de-Desmaures (28e)
- Westmount (49e)
- Mont-Royal (50e)
- Lévis (51e)
- Saint-Bruno-de-Montarville (66e)
- Varennes (76e)
- Candiac (78e)
- Kirkland (83e)
- L’Ancienne-Lorette (89e)
- La Prairie (97e)
Les 20 villes les plus agréables à vivre au Canada pour les jeunes professionnelles et professionnels
- Victoria, Colombie-Britannique
- Québec, Québec
- Boucherville, Québec
- Cranbrook, Colombie-Britannique
- Regina, Saskatchewan
- Winnipeg, Manitoba
- Saskatoon, Saskatchewan
- North Vancouver, Colombie-Britannique
- Ottawa, Ontario
- Halifax, Nouvelle-Écosse
- New Westminster, Colombie-Britannique
- Rosemère, Québec
- Penticton, Colombie-Britannique
- Sidney, Colombie-Britannique
- Quispamsis, Nouveau-Brunswick
- Oak Bay, Colombie-Britannique
- Terrace, Colombie-Britannique
- Parksville, Colombie-Britannique
- Vancouver, Colombie-Britannique
- Fredericton, Nouveau-Brunswick
Les 20 villes les plus agréables à vivre au Canada pour les personnes nouvellement arrivées
- North Vancouver, Colombie-Britannique
- Pitt Meadows, Colombie-Britannique
- Ottawa, Ontario
- West Vancouver, Colombie-Britannique
- Regina, Saskatchewan
- Winnipeg, Manitoba
- Cranbrook, Colombie-Britannique
- Quispamsis, Nouveau-Brunswick
- Parksville, Colombie-Britannique
- Victoria, Colombie-Britannique
- New Westminster, Colombie-Britannique
- Fort St. John, Colombie-Britannique
- Québec, Québec
- Vancouver, Colombie-Britannique
- Oak Bay, Colombie-Britannique
- Oakville, Ontario
- White Rock, Colombie-Britannique
- Terrace, Colombie-Britannique
- Kamloops, Colombie-Britannique
- Whitehorse, Yukon
Les 20 villes les plus agréables à vivre au Canada pour les entrepreneuses et entrepreneurs
- North Vancouver, Colombie-Britannique
- Victoria, Colombie-Britannique
- Saskatoon, Saskatchewan
- Regina, Saskatchewan
- Ottawa, Ontario
- Oak Bay, Colombie-Britannique
- East St. Paul, Manitoba
- Sidney, Colombie-Britannique
- White Rock, Colombie-Britannique
- View Royal, Colombie-Britannique
- Colwood, Colombie-Britannique
- Oakville, Ontario
- Boucherville, Québec
- Vancouver, Colombie-Britannique
- Saanich, Colombie-Britannique
- Calgary, Alberta
- Strathcona County, Alberta
- Guelph, Ontario
- Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec
- Rosemère, Québec
Les 20 villes les plus agréables à vivre au Canada pour une transition de mi-parcours de vie
- Boucherville, Québec
- Quispamsis, Nouveau-Brunswick
- Cranbrook, Colombie-Britannique
- North Vancouver, Colombie-Britannique
- Parksville, Colombie-Britannique
- Québec, Québec
- Sidney, Colombie-Britannique
- Rosemère, Québec
- Oak Bay, Colombie-Britannique
- New Westminster, Colombie-Britannique
- Penticton, Colombie-Britannique
- Victoria, Colombie-Britannique
- Pitt Meadows, Colombie-Britannique
- Langley, Colombie-Britannique
- Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec
- Ottawa, Ontario
- Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
- West Vancouver, Colombie-Britannique
- Terrace, Colombie-Britannique
- Saskatoon, Saskatchewan
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.