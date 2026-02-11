13 villes du Québec parmi les 100  plus agréables à vivre au Canada et Montréal est absente

Tu ne devineras jamais où se classent Boucherville et Candiac!

Le château Frontenac, à Québec.

Plusieurs villes du Québec, mais pas Montréal, se retrouvent parmi les 100 plus agréables à vivre au Canada en 2026.

Erman Gunes | DreamstimeErman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

« Non, mais on est-tu pas bien, chez nous », lancent certaines personnes en parlant de leur municipalité. Et qui sait, peut-être vivent-elles dans l’une des villes les plus agréables à vivre au Canada en 2026. Une chose est sûre : une douzaine de villes du Québec se taillent une place dans le top 100, alors que Montréal en est complètement absente.

À lire également : Combien coûte vraiment la vie à Montréal en 2026? On a fait le calcul

Le Globe and Mail a publié le 29 janvier dernier son troisième palmarès annuel des villes les plus viables au Canada, après avoir analysé 454 municipalités canadiennes comptant plus de 10 000 habitants et habitantes.

Elles ont toutes été évaluées selon 58 variables réparties dans dix grandes catégories : l’économie, le logement, la démographie, les soins de santé, la sécurité, l’éducation, la vie communautaire, les services, le transport et le climat.

Cette année, le média canadien anglophone introduit des filtres selon la population, divisant les villes en quatre catégories selon leur taille : petites (de 10 000 à 29 999 habitantes et habitants), moyennes (de 30 000 à 99 999), grandes (de 100 000 à 499 999) et majeures (500 000 et plus).

Ce qui est frappant, c’est que Montréal, métropole francophone d’Amérique du Nord, ne se retrouve nulle part dans le top 100 du Globe and Mail.

Plusieurs municipalités de la région montréalaise ont toutefois réussi à se classer dans le top 100 du classement général, dont Boucherville (24e), Westmount (49e), Mont-Royal (50e) et Saint-Bruno-de-Montarville (66e).

Pour la province, c’est la ville de Québec qui réussit à se rapprocher le plus possible de la première place, avec une 14e position. Voici les 13 villes québécoises qui se sont faufilées parmi les villes les plus viables au Canada en 2026 :

  • Québec (14e)
  • Rosemère (20e)
  • Boucherville (24e)
  • Saint-Augustin-de-Desmaures (28e)
  • Westmount (49e)
  • Mont-Royal (50e)
  • Lévis (51e)
  • Saint-Bruno-de-Montarville (66e)
  • Varennes (76e)
  • Candiac (78e)
  • Kirkland (83e)
  • L’Ancienne-Lorette (89e)
  • La Prairie (97e)

Les 20 villes les plus agréables à vivre au Canada pour les jeunes professionnelles et professionnels

  1. Victoria, Colombie-Britannique
  2. Québec, Québec
  3. Boucherville, Québec
  4. Cranbrook, Colombie-Britannique
  5. Regina, Saskatchewan
  6. Winnipeg, Manitoba
  7. Saskatoon, Saskatchewan
  8. North Vancouver, Colombie-Britannique
  9. Ottawa, Ontario
  10. Halifax, Nouvelle-Écosse
  11. New Westminster, Colombie-Britannique
  12. Rosemère, Québec
  13. Penticton, Colombie-Britannique
  14. Sidney, Colombie-Britannique
  15. Quispamsis, Nouveau-Brunswick
  16. Oak Bay, Colombie-Britannique
  17. Terrace, Colombie-Britannique
  18. Parksville, Colombie-Britannique
  19. Vancouver, Colombie-Britannique
  20. Fredericton, Nouveau-Brunswick

Les 20 villes les plus agréables à vivre au Canada pour les personnes nouvellement arrivées

  1. North Vancouver, Colombie-Britannique
  2. Pitt Meadows, Colombie-Britannique
  3. Ottawa, Ontario
  4. West Vancouver, Colombie-Britannique
  5. Regina, Saskatchewan
  6. Winnipeg, Manitoba
  7. Cranbrook, Colombie-Britannique
  8. Quispamsis, Nouveau-Brunswick
  9. Parksville, Colombie-Britannique
  10. Victoria, Colombie-Britannique
  11. New Westminster, Colombie-Britannique
  12. Fort St. John, Colombie-Britannique
  13. Québec, Québec
  14. Vancouver, Colombie-Britannique
  15. Oak Bay, Colombie-Britannique
  16. Oakville, Ontario
  17. White Rock, Colombie-Britannique
  18. Terrace, Colombie-Britannique
  19. Kamloops, Colombie-Britannique
  20. Whitehorse, Yukon

Les 20 villes les plus agréables à vivre au Canada pour les entrepreneuses et entrepreneurs

  1. North Vancouver, Colombie-Britannique
  2. Victoria, Colombie-Britannique
  3. Saskatoon, Saskatchewan
  4. Regina, Saskatchewan
  5. Ottawa, Ontario
  6. Oak Bay, Colombie-Britannique
  7. East St. Paul, Manitoba
  8. Sidney, Colombie-Britannique
  9. White Rock, Colombie-Britannique
  10. View Royal, Colombie-Britannique
  11. Colwood, Colombie-Britannique
  12. Oakville, Ontario
  13. Boucherville, Québec
  14. Vancouver, Colombie-Britannique
  15. Saanich, Colombie-Britannique
  16. Calgary, Alberta
  17. Strathcona County, Alberta
  18. Guelph, Ontario
  19. Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec
  20. Rosemère, Québec

Les 20 villes les plus agréables à vivre au Canada pour une transition de mi-parcours de vie

  1. Boucherville, Québec
  2. Quispamsis, Nouveau-Brunswick
  3. Cranbrook, Colombie-Britannique
  4. North Vancouver, Colombie-Britannique
  5. Parksville, Colombie-Britannique
  6. Québec, Québec
  7. Sidney, Colombie-Britannique
  8. Rosemère, Québec
  9. Oak Bay, Colombie-Britannique
  10. New Westminster, Colombie-Britannique
  11. Penticton, Colombie-Britannique
  12. Victoria, Colombie-Britannique
  13. Pitt Meadows, Colombie-Britannique
  14. Langley, Colombie-Britannique
  15. Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec
  16. Ottawa, Ontario
  17. Saint-Bruno-de-Montarville, Québec
  18. West Vancouver, Colombie-Britannique
  19. Terrace, Colombie-Britannique
  20. Saskatoon, Saskatchewan

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
palmarès des meilleures villes meilleures villes au canada meilleures villes au québec ville de québec
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Une expérience immersive Harry Potter arrive à Montréal et t'as même une baguette interactive

OUI, il va y avoir de la bière au beurre.🍻

Cette déco parfaite pour l'été au Dollarama est jusqu'à 94 % moins chère que sur Amazon

Histoire d'ajouter de la couleur chez toi, sans te ruiner!

Justin Trudeau va déménager dans ce luxueux quartier de Montréal

Va-t-il y emménager avec Katy Perry?

Ce vêtement inusité d'Équipe Canada à 200 $ est « sold out » et tout le monde est confus

Les réactions sont HILARANTES. 😂🫣

Pire tuerie en milieu scolaire au Canada depuis Polytechnique : Tout ce qu'il faut savoir

La fusillade dans une école secondaire de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, a fait 9 morts et 25 blessés.

Augmentation de loyer au Québec : Voici ce que ton propriétaire a le droit ou non de faire

Ton loyer coûte déjà assez cher, connais tes droits. 👀

Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant

Le Canada est en feu! 🥈🥇🥉🇨🇦

31 idées-cadeaux dernière minute et à bons prix pour gâter ta personne à la Saint-Valentin

L’amour n’a pas de prix!

Chute de neige : Le Grand Montréal aura une heure de pointe en PM infernale

Conduire les yeux fermés ou ouverts, il n'y aura pas de différence.

Dollarama vend des masques de « skincare » coréens à mini-prix et ça vaut la visite

Tes soirées « self-care » ne te coûteront pas trop cher!