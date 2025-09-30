Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le Canada est classé #1 des pays de rêve où tout le monde veut emménager - Voici pourquoi

Un autre palmarès où on bat les États-Unis! 😏🇨🇦

Un drapeau canadien.

Le Canada a été classé comme étant le pays de rêve où tout le monde veut s'instaler.

chris robert | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Quelle serait la destination internationale vers laquelle tu déménagerais pour y vivre le restant de ta vie? La France? Le Kenya? L’Australie? Si plus de 118 000 personnes ont quitté le Canada l’an dernier pour l’étranger, reste que le pays de l’érable et du caribou reste l’ultime destination de rêve d’une majorité de citoyens et citoyennes du monde entier.

À lire également : Ce quartier à Montréal est l'un des « plus cool au monde » selon un palmarès

C’est du moins ce que suggère une récente étude menée par la plateforme de transfert d’argent Remitly, qui a sondé plus de 4 800 personnes réparties dans 26 pays afin de connaitre leur destination de rêve et les raisons qui les motiveraient à y émigrer.

Le Canada s’est emparé de la première place du classement des pays qui font le plus rêver, devant l’Australie, le Japon et même les États-Unis.

Mais pourquoi les personnes sondées envient-elles autant le Canada? Cinq points ressortent du sondage :

  • Qualité de vie
    • Accès à de bons soins de santé, un système d’éducation reconnu et des villes sécuritaires font en sorte que le pays est vu comme un endroit stable où il fait bon vivre.
  • Style de vie
    • L’équilibre entre la vie urbaine dynamique et la nature à portée de main attire celles et ceux qui veulent combiner travail, loisirs et plein air.
  • Carrière et finances
    • La diversification du marché du travail offre de belles perspectives, surtout dans le monde de la technologie, de la santé et la construction. Pour plusieurs, ça rime aussi avec sécurité financière.
  • Paysages
    • Montagnes, lacs, forêts ou côtes maritimes : la diversité des paysages canadiens fait rêver et permet à chacun.e de trouver son coin de paradis
  • Accueil
    • La réputation d’ouverture et de gentillesse des Canadiens et Canadiennes reste un gros plus. Ça facilite l’intégration et donne envie de s’enraciner, indique-t-on.

« Avec un accès à une excellente éducation et à des soins de santé de qualité, ainsi qu’à des villes sécuritaires et à de nombreuses activités de plein air, le Canada offre la stabilité et l’équilibre que beaucoup de gens recherchent », souligne le rapport.

« À l’échelle mondiale, notre recherche montre que, lorsque les gens choisissent de s’installer à l’étranger, c’est rarement que pour une question d’argent, mais plutôt une quête d’une meilleure qualité de vie », a déclaré Jung Lee, directeur national de Remitly au Canada. Il est facile d’imaginer un avenir [au Canada]. »

Voici le top 10 des pays où le monde rêve de s’installer, avec les trois principales raisons pour chacun :

  1. Canada
    • Qualité de vie, style de vie, opportunités de carrière
  2. Australie
    • Climat, rythme de vie relax, perspectives d’emploi
  3. Japon
    • Culture, gastronomie, sécurité
  4. Royaume-Uni
    • Culture, emplois, emplacement central en Europe
  5. États-Unis
    • Opportunités professionnelles, avantages financiers, villes vibrantes
  6. Italie
    • Gastronomie, culture, paysages
  7. Espagne
    • Climat chaud, culture, mode de vie relax
  8. Suisse
    • Qualité de vie, paysages alpins, stabilité
  9. Nouvelle-Zélande
    • Beauté naturelle, qualité de vie, communauté accueillante
  10. Allemagne
    • Qualité de vie, économie forte, système de santé
* Ceci est une adaptation de l’article « Canada was ranked the best country in the world to move to and the US got left in the dust », qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

