2 bébés nés au Canada en 2024 sur 5 avaient une mère d'origine étrangère: Voici quoi savoir
L'immigration a redéfini les naissances au pays en près de 25 ans.
Statistique Canada vient de mettre en lumière une transformation démographique majeure au pays et, disons-le, ça change pas mal le portrait des familles canadiennes. En 2024, plus de deux bébés sur cinq (42 %) avaient une mère née à l’étranger, soit près du double d’il y a vingt-cinq ans.
Cette nouvelle étude publiée ce jeudi 13 novembre, intitulée La contribution des mères d’origine étrangère aux naissances canadiennes de 1997 à 2024, montre à quel point l’immigration a façonné la natalité au Canada dans les dernières décennies.
Comment ça, donc? Statistique Canada explique que la baisse de la fécondité depuis 2009, combinée à une migration internationale record entre 2022 et 2024, a joué un rôle clé dans cette transformation.
Chez les mères de plus de 40 ans, près de trois bébés sur cinq, soit 57 %, étaient né.e.s de mères d’origine étrangère. Chez les mères de 19 ans et moins, le taux descend à 12,8 %.
L’Inde est devenue, en 2024, le pays d’origine le plus fréquent parmi les mères nées à l’étranger au Canada. Leur proportion a presque quintuplé depuis 1997, passant de 2,1 % à 10,3 %. Le deuxième pays d’origine le plus fréquent était les Philippines, à 3,1 %, suivies de la Chine, à 2 %.
L’Ontario et la Colombie-Britannique en tête
Les provinces où cette réalité est la plus visible sont l’Ontario et la Colombie-Britannique, où près de la moitié des naissances en 2024 étaient attribuées à des mères d’origine étrangère (48,7 % dans chacune des deux provinces). À l’opposé, les provinces de l’Atlantique affichent la proportion la plus basse, avec 23,6 %.
Entre 1997 et 2024, c’est en Saskatchewan que le nombre de naissances attribuables à des mères nées à l’étranger a le plus augmenté, avec 437 %. Les provinces de l’Atlantique suivent (298 %), puis l’Alberta (264 %) et le Manitoba (206 %).
Statistique Canada rappelle que de 2022 à 2024, entre 96 % et 98 % de toute la croissance démographique annuelle du pays provenait de la migration internationale. Sans cette contribution, l’accroissement naturel du Canada serait négatif depuis 2022.
Et au Québec?
Les données de Statistique Canada ne mentionnent pas l'état de la situation dans la Belle Province. Selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), quatre bébés né.e.s au Québec sur dix avaient au moins un parent né à l’étranger, sans toutefois mentionner s'il s'agit de la mère ou du père.
Cette proportion (40 %) tend à augmenter au fil du temps, puisqu'elle était de 21 % en 2000 et de 13 % en 1980.
En tout et partout, que ce soit au Québec ou dans le reste du pays, sans l’arrivée de nouvelles personnes immigrantes et la maternité des femmes nées à l'étranger, la population canadienne serait en déclin, selon Statistique Canada
L’organisme fédéral note aussi que, même si les femmes nées à l’étranger représentent environ 33 % de la population féminine de 15 à 49 ans, elles comptent pour 42 % des naissances. Elles sont donc surreprésentées parmi les personnes donnant naissance.
