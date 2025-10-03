Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Émigration : Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays depuis janvier 2025

L'année n'est même pas terminée, encore... 🤯

Arrivée à l'aéroport de Montréal.

Un nombre record de Canadiens ont quitté le pays, lors des six premiers mois de 2025, selon Statistiques Canada.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

L'année 2025 n'est pas encore terminée et le pays a déjà atteint un nouveau sommet en matière d’émigration, alors que de plus en plus de personnes quittent le Canada pour s’installer à l’étranger, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Le record de 2024, avec 118 000 départs, risque fort d'être battu.

À lire également : Hausse en octobre : On a comparé le salaire minimum au Québec à celui du reste du Canada

Quelque 54 530 personnes ont plié bagage pour l'étranger dans les six premiers mois de 2025 seulement, du jamais vu. Et les données pour la seconde moitié de l'année ne devraient pas être plus reluisantes.

Toutefois, l'émigration n'est pas répartie de manière égale d'un océan à l'autre. Deux provinces se démarquent clairement des autres.

L’Ontario au sommet

C’est l’Ontario qui compte le plus d’émigrants et d’émigrantes lors des deux premiers trimestres de 2025, avec 25 604 départs, soit 47 % de toutes les personnes ayant quitté le pays.

La province de Doug Ford est suivie de près par la Colombie-Britannique, avec 12 017 départs, soit deux fois moins. Est-ce vraiment une surprise? Pas tant que ça, puisque l’Ontario est aussi la province la plus populeuse du Canada, regroupant à elle seule 39 % de la population nationale.

D'ailleurs, même si le Québec représente un peu moins de 22 % de la population canadienne, sa part de l’émigration s’élève seulement à 12,5 % (6 800 personnes) du total pancanadien. Autrement dit, les Québécois et Québécoises semblent pas mal plus attachés à leur Belle Province et n’ont pas l’intention de plier bagage.

Pourquoi tant de départs?

Les raisons qui poussent des centaines de milliers de personnes à quitter la Confédération canadienne ne sont pas détaillées dans les données, mais les chiffres sont clairs : la tendance à émigrer a atteint un sommet historique.

Que ce soit à cause du coût de la vie, de la difficulté à se trouver un logement ou encore de meilleures opportunités d'emploi, chacun et chacune a ses propres raisons d’aller voir ailleurs.

Malgré tout, le pays de l’érable et du hockey reste la destination de rêve d’une majorité de citoyens et citoyennes du monde entier, selon une récente étude menée par la plateforme de transfert d’argent Remitly, qui a sondé plus de 4 800 personnes réparties dans 26 pays. Pourquoi? Pour la qualité de vie, les opportunités économiques, les paysages et l’accueil.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

statistique canada
Québec Canada Nouvelles

