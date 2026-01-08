Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

L'ARC prévoit une interruption de service majeure pendant 4 jours : Voici pourquoi

Tu veux accéder à « Mon dossier »? Prends ton mal en patience.

La page Web de l'ARC.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) prévoit une interruption de service pendant quatre jours pour de l'entretien.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu es du genre à te rendre régulièrement sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour quelconques raisons, comme t'inscrire au dépôt direct pour recevoir une prestation gouvernementale ou un crédit d'impôt, tu devras prendre ton mal en patience. Une interruption e service est prévu ce week-end, et ce, pendant quatre jours.

À lire également : Jusqu'à 2 870 $ versés cette année avec l'allocation aux travailleurs : Voici les dates

Sur les réseaux sociaux, le fisc canadien a annoncé qu'il procédait actuellement à un entretien de ses systèmes, précisant que certains services ne seront pas accessibles à compter de ce vendredi 9 janvier à 23 h, heure de Montréal jusqu'au lundi 12 janvier, 6 h.

Voici la liste des services qui sont impactés par l'entretien des systèmes de l'ARC pendant quatre jours :

  • Compte de l’ARC;
    • Mon dossier;
    • Mon dossier d’entreprise;
    • Représenter un client;
  • Se connecter à l’ARC;
  • Inscription en direct des entreprises;
  • IMPÔTNET pour les particuliers (T1);
  • Transmission électronique des déclarations (TED) pour les particuliers (T1);
  • Transmission par Internet des déclarations des sociétés (T2);
  • TED pour les déclarations de fiducies (T3);
  • Service « Préremplir ma déclaration »;
  • Demande de renseignements sur les données du client;
  • Services Web de transmission des déclarations de biens étrangers, comme les formulaires T1134 et T1135;
  • Avis de cotisation via un logiciel d’impôt;
  • Service Web de transmission des formulaires de sociétés du programme Agri-stabilité et Agri-investissement;
  • Service ReTRANSMETTRE;
  • Avis par courriel de l’ARC;
  • Service Web de transmission T1 des déclarations spéciales et des choix;
  • Services Web de transmission des déclarations spéciales et des choix (T1 et T2);
  • Services en ligne de la TED;
    • Inscription à la TED;
    • Renouvellement annuel;
    • Mise à jour du registre.

Une partie du service Web d’informations fiscales et de Mon dossier d'entreprise sont quant à eux en mode entretien depuis le 23 décembre dernier. La reprise normale de ces plateformes devrait également reprendre lundi matin à 6 h.

From Your Site Articles
agence du revenu du canadaarc mon dossierservice canadaAgence du revenu du Canada
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les travailleurs du Québec peuvent recevoir jusqu'à 963 $ ce mois-ci avec cette allocation

Une autre belle façon de commencer l'année financièrement. 💰

Les services secrets recrutent : ça paie jusqu'à 121 000$ si tu parles l'une de ces 10 langues

Si, si : l'espagnol est dans le lot.

Le MAPAQ suspend le permis de ces 2 restaurants du Grand Montréal

Ils cumulent à eux deux plus de 40 000 $ d’amendes depuis 2023.🤯

13 aliments qui coûtent moins cher à l'entrepôt Costco que dans les épiceries du Québec

Paye moins pour les mêmes produits!

6 voyages tout inclus dans le Sud de 1205 $ à 1385 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Ciao l’hiver. Allô, la plage! 🏝️

6 prestations et crédits d'impôt versés aux personnes âgées du Québec ce mois-ci

Des aides financières qui tombent pile pour bien commencer 2026! 💰

6 prestations et crédits d'impôt accessibles ce mois-ci pour les célibataires du Québec

Des programmes qui peuvent vraiment faire une différence dans ton budget! 💰

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés aux Québécois ce mois-ci

Une belle façon de débuter le mois! 💸

Une action collective approuvée contre Ticketmaster au Québec : Voici ce qu'il faut savoir

On reproche notamment à l'entreprise d'imposer des « frais abusifs ».

Statistique Canada embauche 32 000 personnes pour le recensement et paye jusqu’à 31,32 $/h

Un emploi payant juste avant les dépenses de l'été!