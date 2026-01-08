L'ARC prévoit une interruption de service majeure pendant 4 jours : Voici pourquoi
Tu veux accéder à « Mon dossier »? Prends ton mal en patience.
Si tu es du genre à te rendre régulièrement sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour quelconques raisons, comme t'inscrire au dépôt direct pour recevoir une prestation gouvernementale ou un crédit d'impôt, tu devras prendre ton mal en patience. Une interruption e service est prévu ce week-end, et ce, pendant quatre jours.
À lire également : Jusqu'à 2 870 $ versés cette année avec l'allocation aux travailleurs : Voici les dates
Sur les réseaux sociaux, le fisc canadien a annoncé qu'il procédait actuellement à un entretien de ses systèmes, précisant que certains services ne seront pas accessibles à compter de ce vendredi 9 janvier à 23 h, heure de Montréal jusqu'au lundi 12 janvier, 6 h.
Voici la liste des services qui sont impactés par l'entretien des systèmes de l'ARC pendant quatre jours :
- Compte de l’ARC;
- Mon dossier;
- Mon dossier d’entreprise;
- Représenter un client;
- Se connecter à l’ARC;
- Inscription en direct des entreprises;
- IMPÔTNET pour les particuliers (T1);
- Transmission électronique des déclarations (TED) pour les particuliers (T1);
- Transmission par Internet des déclarations des sociétés (T2);
- TED pour les déclarations de fiducies (T3);
- Service « Préremplir ma déclaration »;
- Demande de renseignements sur les données du client;
- Services Web de transmission des déclarations de biens étrangers, comme les formulaires T1134 et T1135;
- Avis de cotisation via un logiciel d’impôt;
- Service Web de transmission des formulaires de sociétés du programme Agri-stabilité et Agri-investissement;
- Service ReTRANSMETTRE;
- Avis par courriel de l’ARC;
- Service Web de transmission T1 des déclarations spéciales et des choix;
- Services Web de transmission des déclarations spéciales et des choix (T1 et T2);
- Services en ligne de la TED;
- Inscription à la TED;
- Renouvellement annuel;
- Mise à jour du registre.
Une partie du service Web d’informations fiscales et de Mon dossier d'entreprise sont quant à eux en mode entretien depuis le 23 décembre dernier. La reprise normale de ces plateformes devrait également reprendre lundi matin à 6 h.
