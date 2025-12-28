8 prestations et crédits pour les personnes âgées du Québec versées en janvier 2026
Commence l'année du bon pied avec ces aides financières! 💰
La nouvelle année apporte avec elle une série de prestations et d'aides financières destinées aux Québécois.e.s de 60 ans et plus. Que ce soit du fédéral via l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou du provincial avec Revenu Québec ou encore de Retraite Québec, plusieurs versements sont prévus en janvier.
Avec le contexte économique actuel et l'inflation qui continue d'affecter le coût de la vie, ces différents programmes d'aide peuvent faire une réelle différence dans ton budget mensuel pour bien démarrer 2026.
Par contre, garde en tête qu'aucune prestation n'arrive par magie dans ton compte bancaire : chaque programme possède ses propres exigences basées sur ton revenu annuel, ta situation conjugale et parfois ton historique de cotisations au fil des années.
Pour vérifier ton admissibilité aux différentes prestations et estimer les montants auxquels tu pourrais avoir droit, tu peux te connecter à Mon dossier sur le site de l'ARC ou à ton espace personnel sur le site de Revenu Québec.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
La pension de la Sécurité de la vieillesse est versée tous les mois aux personnes âgées de 65 ans et plus. Contrairement à d’autres programmes, aucune cotisation n’est requise pour y avoir droit. Tant que tu as résidé assez longtemps au Canada, cette prestation reste accessible.
Pour être admissible, il faut avoir au moins 65 ans et avoir vécu au pays pendant un minimum de dix ans après l’âge de 18 ans. Cela dit, pour toucher le montant maximal, on parle généralement d’environ 40 années de résidence au Canada.
Autre point important à savoir : les montants sont révisés quatre fois par année, en janvier, avril, juillet et octobre, afin de suivre l’évolution du coût de la vie.
Pour le prochain trimestre, les paiements ont été bonifiés de 0,3 % :
- Entre 65 et 74 ans : jusqu’à 742,31 $, si ton revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu’à 816,54 $, si ton revenu de 2024 est inférieur à 154 196 $
Date du versement : 28 janvier 2026
Découvre tous les détails sur la pension de la Sécurité de la vieillesse juste ici.
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti s'ajoute mensuellement à la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes de 65 ans et plus disposant de faibles revenus. Cette aide non imposable peut considérablement améliorer ta capacité financière pour bien démarrer l'année 2026.
Conditions requises
Pour bénéficier de ce supplément, tu dois :
- Avoir célébré ton 65e anniversaire;
- Résider sur le territoire canadien;
- Percevoir déjà la pension de la SV;
- Présenter un revenu annuel inférieur aux limites établies, lesquelles fluctuent selon que tu vis seul.e, en couple, ou avec un.e conjoint.e bénéficiaire de la SV.
Les versements font l'objet d'une révision trimestrielle pour s'adapter aux variations du coût de la vie. Pour ce nouveau trimestre qui débute en janvier 2026, les paiements mensuels iront d'un maximum de 667 $ à 1 109 $, selon ta situation familiale et celle de ton ou ta partenaire vis-à-vis de la SV.
Les montants précis seront confirmés par l'ARC début janvier.
Date du versement : 28 janvier 2026
Obtiens plus d'informations sur le Supplément de revenu garanti juste ici.
Allocation
L'Allocation liée au Supplément de revenu garanti s'adresse exclusivement aux personnes de 60 à 64 ans vivant au Canada, dont le ou la conjoint.e reçoit simultanément la pension de la Sécurité de la vieillesse et le SRG. Ce versement mensuel non imposable vise à épauler financièrement les couples à revenus limités pendant leur approche de la retraite.
Critères d'éligibilité
Cette allocation cible celles et ceux qui ne peuvent pas encore bénéficier de la SV, mais en sont proches. Pour y accéder, il te faut :
- Être dans la tranche d'âge de 60 à 64 ans;
- Habiter au Canada avec le statut de citoyen.ne canadien.ne ou de résident.e permanent.e;
- Avoir accumulé un minimum de 10 années de résidence canadienne après ta majorité;
- Vivre avec un.e partenaire bénéficiaire de la SV et admissible au SRG;
- Présenter un revenu familial combiné n'excédant pas environ 41 500 $ (le seuil exact sera confirmé avec la nouvelle indexation).
Avec la nouvelle indexation trimestrielle qui entre en vigueur en janvier 2026, l'allocation pourrait grimper jusqu'à environ 1 410 $ mensuellement, selon tes revenus et ta situation spécifique. Les montants précis seront annoncés début janvier.
Date du versement : 28 janvier 2026
Allocation au survivant
Cette prestation mensuelle non imposable soutient les personnes de 60 à 64 ans résidant au Canada qui ont vécu le décès de leur partenaire. Ce soutien financier crucial vise à atténuer les difficultés économiques durant une période déjà éprouvante sur le plan émotionnel.
Conditions pour en bénéficier
L'admissibilité repose sur plusieurs facteurs :
- Avoir entre 60 et 64 ans;
- Résider actuellement au Canada;
- Disposer d'un revenu annuel modeste;
- Être célibataire au moment de faire la demande, sans vivre en union de fait depuis le deuil;
- Avoir été marié.e ou en union de fait lors du décès de ton ou ta partenaire.
Les demandes peuvent être transmises dès l'âge de 60 ans ou même jusqu'à onze mois avant cet anniversaire. Si tu fais une demande tardive, des versements rétroactifs restent envisageables.
Pour recevoir cette allocation, ton revenu annuel doit demeurer sous le plafond de 30 216 $. Au-delà de cette limite, l'allocation devient inaccessible.
Montants de janvier 2026
Grâce à l'indexation qui entre en vigueur en ce début d'année, les personnes admissibles peuvent toucher jusqu'à environ 1 680 $ mensuellement, en fonction de leur revenu de l'année antérieure. Les montants précis seront confirmés par l'ARC début janvier.
Date du versement : 28 janvier 2026
Découvre tous les détails de l'Allocation au survivant juste ici.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Le Régime de rentes du Québec assure une protection financière de base aux personnes qui travaillent et gagnent plus de 3 500 $ par année. Pendant toute ta carrière, toi et tes employeurs avez cotisé ou cotiserez à ce régime, histoire de préparer la retraite.
Évidemment, à moins d’être sur le point de ranger ton cadran, tu ne toucheras pas ces cotisations tout de suite. La rente débute normalement à 65 ans, mais il est possible d’en faire la demande dès 60 ans, avec un montant réduit. À l’inverse, attendre jusqu’à 72 ans permet de recevoir une rente bonifiée.
Voici les montants mensuels maximaux selon l’âge auquel tu présentes ta demande :
À 60 ans : 917,12 $ par mois
À 65 ans : 1 433 $ par mois
À 72 ans : 2 275,60 $ par mois
Date du versement : 30 janvier 2026
Consulte les informations complètes sur le Régime de rentes du Québec juste ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Si Revenu Québec t’a reconnu.e comme contribuable à revenu modeste, tu as normalement reçu un avis de détermination pour le crédit d’impôt pour solidarité. Ce document indique le montant total auquel tu as droit pour la période allant de juillet 2025 à juin 2026.
La fréquence des versements dépend du montant annuel accordé :
- 240 $ ou moins : un seul paiement versé en juillet 2025
- Entre 241 $ et 799 $ : des versements trimestriels, dont le prochain est prévu ce mois-ci
- 800 $ et plus : des paiements mensuels qui se poursuivent jusqu’en juin 2026
Date du versement : 5 janvier 2026
Pour l’année d’imposition 2024, une personne seule peut être admissible si son revenu annuel ne dépasse pas 63 259 $.
Trouve tous les renseignements sur le Crédit d'impôt pour solidarité juste ici.
Crédit d'impôt pour la TPS/TVH
Il s'agit d'un crédit fédéral non imposable qui est versé tous les trois mois pour aider les contribuables et les familles à revenu modeste à récupérer la TPS ou la TVH payée sur différents biens et services.
L’ARC détermine automatiquement ton admissibilité au moment où tu produis ta déclaration de revenus.
Voici le montant des versements maximums du crédit pour la TPS/TVH :
- 349 $ par adulte admissible;
- 184 $ par enfant de moins de 19 ans;
- 184 $ pour le supplément pour célibataire.
À noter que ces sommes ont été revues à la hausse selon l'inflation et l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. En 2026, on parle d’une indexation de 2 %.
Date du versement : 5 janvier 2026Consulte toutes les informations sur le Crédit d'impôt pour la TPS/TVH juste ici.
Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires est une initiative fédérale qui vise à améliorer l’accès aux soins buccodentaires. Contrairement aux autres aides mentionnées, il ne s’agit pas d’un versement mensuel automatique, mais plutôt d’une couverture qui peut réduire de façon importante tes frais dentaires, surtout vers la fin de l’année.
Le régime est actuellement accessible aux personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent au Canada. D’autres groupes d’âge y auront accès graduellement, selon le calendrier de déploiement prévu.
Principaux critères d’admissibilité
- Pour être admissible, il faut :
- avoir un revenu familial net rajusté inférieur à 90 000 $;
- ne pas bénéficier d’une assurance dentaire privée;
- avoir le statut de résident.e du Canada avec des documents valides;
- avoir produit sa déclaration de revenus.
Cette mesure vise particulièrement les aîné.e.s, qui perdent souvent leur couverture dentaire en quittant le marché du travail.
Le régime couvre plusieurs services dentaires préventifs, diagnostics et réparateurs, comme les examens réguliers, les nettoyages professionnels, les radiographies, les obturations, les extractions, les prothèses dentaires et d’autres traitements courants.
Taux de remboursement
Le pourcentage de remboursement dépend du revenu familial :
- revenu inférieur à 70 000 $ : couverture complète à 100 %;
- revenu entre 70 000 $ et 79 999 $ : couverture de 60 %;
- revenu entre 80 000 $ et 89 999 $ : couverture de 40 %.
Explore tous les détails du Régime canadien de soins dentaires juste ici.
