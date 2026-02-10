Ce vêtement inusité d'Équipe Canada à 200 $ est « sold out » et tout le monde est confus
Les réactions sont HILARANTES. 😂🫣
Depuis les Jeux olympiques de Pékin 2022, c'est Lululemon Athletica qui a l'honneur d'habiller la délégation canadienne, prenant la relève de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Et le populaire détaillant le fait avec style : la collection Équipe Canada de lululemon pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 fait beaucoup jaser depuis sa sortie et tout le monde rêve de mettre la main sur ces morceaux aux couleurs de notre nation, même si, disons-le, ils ne sont pas donnés.
Et si plusieurs pièces ont été bien reçues, il y en a une en particulier qui ne laisse personne indifférent : la veste châle matelassée convertible Équipe Canada, à 198 $. En fait, tandis qu'on voyait les Olympiens et Olympiennes faire leur entrée pendant la cérémonie d'ouverture, plusieurs personnes ont pensé qu'il s'agissait d'un manteau oversized.
@elenagaskell
When new people arrive in the village… #teamcanada #milancortina2026 #olympics2026 #skigirls @Megan oldham @Maia @jessieshredz
En fait, la « veste châle matelassée convertible » porte drôlement son titre de veste. C’est plutôt une sorte de croisement entre un foulard, une veste sans manches et un sac de couchage, qui forme la feuille d'érable lorsqu'il est replié.
La « Veste châle matelassée convertible Équipe Canada », par Lululemon Athletica, repliée. lululemon Canada
Et honnêtement, on a un peu de misère à comprendre comment on est censé porter ça. Parce que quand tu la regardes de face, immobile, ça se passe bien, même si on se doute que l’option « jupe », proposée par les mannequins du site officiel, risque de ne pas être très populaire.
La « Veste châle matelassée convertible Équipe Canada », par Lululemon Athletica peut être portée de différentes manières. lululemon Canada
Mais c’est quand on découvre le dos, ou qu’on essaie d’en faire un réel usage, que ça se gâte. Le créateur de contenu @immrfabulous, basé à Calgary, a partagé une vidéo devenue virale avec près de deux millions de vues sur Instagram où il montre à quel point le produit, maintenant « sold out » sur le site Internet de lululemon, est absurde.
« It makes no god damn sense. It is one piece, and it's like a sleeping bag » (Ça n'a aucun maudit sens. C'est un seul morceau et c'est comme un sac de couchage), lance-t-il dans la vidéo.
La « Veste châle matelassée convertible Équipe Canada », déposée sur les épaules. @immrfabulous | Instagram
Le créateur souligne le plus gros problème du vêtement : il n'a tout simplement pas de dos. C'est essentiellement un foulard géant matelassé avec des trous pour sortir les bras si on le souhaite. Autre détail troublant : il n'y a qu'une seule poche... d'un seul côté. À plus de 220 $ une fois les taxes appliquées, on aurait pensé mériter deux poches. Eh bien non!
Du côté de lululemon, on vend le concept comme un article « modulable ». Oui, il y a bel et bien une section « comment le porter » sur la fiche du produit : « À vous de jouer. Avec ses boutons-pression, son cordon et ses fermetures éclair cachées qui le transforment en veste sans manches, cet article modulable vous permet d'encourager Équipe Canada de toutes les façons possibles. »
Parmi les façons suggérées, on retrouve entre autres : l'enrouler autour des épaules, ouvrir des fermetures éclair invisibles pour le transformer en veste sans manches (et sans dos), serrer un cordon au dos pour ajuster la coupe, ou encore le porter en diagonale autour du corps. Bref, il y a pas mal de travail à faire juste pour enfiler un vêtement.
@immrfabulous | Instagram
Le tissu SoftMatte est décrit comme hydrofuge et résistant au vent... du moins, aux endroits où il couvre le corps. Le duvet d'oie à capacité de remplissage 600 est censé offrir de l'isolation, et tout le polyester utilisé est recyclé.
Dans les commentaires sous la publication de la vidéo de @immrfabulous, les réactions ne se font pas attendre, et sont assez divertissantes.
Les internautes sont par milliers à réagir à la « veste » d'équipe Canada. @immrfabulous | Instagram
« C'est un varf. Un vest scarf (foulard-veste) », écrit une utilisatrice avec 1 648 mentions « J'aime ».
« C'est le fugliest (mot entre funny et ugly) foulard-sac de couchage-couverture-cape chose jamais fait », réplique une autre internaute, soutenue de 596 personnes.
« Quelqu’un a dit que le design lui rappelait les gobelets Tim Hortons de 2010 et maintenant je ne peux plus ne pas le voir », mentionne une personne, qui marque un point intéressant.
« J'aime quand des vêtements sont à la fois laids ET non fonctionnels, c'est tellement rare de trouver les deux à la fois », ajoute une personne, sarcastique.
« Au nom de tous les Canadiens, merci d’avoir essayé d’expliquer ce que c’est que cette affaire-là! », a commenté une personne qui a obtenu 1519 mentions « J'aime ». En effet, de nombreuses personnes sont assez confuses.
D'ailleurs, une des abonnées de @immrfabulous lui souhaite que ce soit un produit reçu, et qu'il n'ait pas payé pour « cette abomination». Il a répondu qu'il avait bel et bien acheté l'item, mais qu'il adore lululemon et aimerait beaucoup travailler avec eux. Peut-être pourrait-il donner des conseils pour les prochains morceaux?
L'un des commentaires les plus aimés propose de ramener Roots. @immrfabulous | Instagram
Et l’un des commentaires les plus aimés, avec plus de 11 200 « J’aime », semble résumer le sentiment de bien des Canadiens et Canadiennes : « Peut-on demander publiquement que Roots revienne? »
Roots, une compagnie qui représente définitivement le Canada aux yeux de tous et toutes, a habillé les athlètes de 1998 à 2004 et avait notamment fait jaser pour ses bérets, portés par l’équipe lors des Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002.
Malgré cette « veste » qui fait bien rire, lululemon demeure une marque particulièrement appréciée. Il faut d’ailleurs dire que plusieurs de ses items sont magnifiques et valent pas mal plus l’investissement.
Voici deux coups de cœur, tous deux disponibles chez les hommes et les femmes :
Plusieurs articles de la collection lululemon x Comité olympique canadien sont franchement réussis. lululemon Canada
Le Chandail jacquard en mélange de laine d’alpaga est offert en noir et en rouge. Pour les hommes, de TP à TTG, c'est ici. Pour les femmes, de TP à TG dans les mêmes couleurs, c'est ici. Difficile de savoir pourquoi les femmes ont moins d'options de tailles, malheureusement.
Tu peux trouver le Chandail 1/2 zippé pour femmes ici en blanc et en rouge, ou pour hommes en blanc juste ici.
Je ne vous le cache pas, j'espère secrètement que ces items ne se vendent pas tous pour profiter des aubaines post-olympiques. On se croise les doigts.
Pssst : Si tu trippes sur Roots, sache qu'il y a bel et bien une collection « Canada » en vente sur son site Internet.
