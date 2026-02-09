31 idées-cadeaux dernière minute et à bons prix pour gâter ta personne à la Saint-Valentin
L’amour n’a pas de prix!
La Saint-Valentin approche et tu es à court d'inspirations? On a rassemblé 31 trouvailles pour tous les goûts et tous les budgets qui devraient te permettre de faire un choix rapide, histoire de commander ou aller chercher ce dont tu as besoin avant qu'il ne soit trop tard.
Les articles sont placés en ordre de prix, du plus bas au plus haut, tu peux donc opter pour un seul achat, ou plusieurs petites pensées. Que tu souhaites gâter ta personne avec des produits de soins personnels, des vêtements, des jeux coquins (ou pas) ou autres bonnes idées-cadeaux, jette un coup d'oeil à la liste suivante!
Livre à colorier « Self-Love : Girl Therapy Coloring Book to Inspire Yourself and Love Who You Are »
Un livre à colorier « Self-Love : Girl Therapy Coloring Book to Inspire Yourself and Love Who You Are » de Bold & Easy Coloring Book à moins de 15 $ sur Amazon.
Prix : En rabais à 8,39 $ plutôt que 13,99 $ au moment d'écrire ces lignes
Clique ici pour commander le livre à colorier Self-Love sur Amazon Canada
Tasse « Go Away, I'm Reading » (Va-t’en, je lis)
La tasse fleurie « Go Away, I'm Reading » sur le site d'Indigo.
Prix : 12 $
Clique ici pour commander la tasse « Go Away, I'm Reading » sur Indigo
Le livre « Poésie féministe - Pour les hommes - qui pensent être des mecs bien »
Le livre « Poésie féministe - Pour les hommes - qui pensent être des mecs bien » par Tanguy R. Bitariho sur le site Indigo.
Prix : 12,99 $
Clique ici pour commander le livre « Poésie féministe - Pour les hommes - qui pensent être des mecs bien » par Tanguy R. Bitariho sur Indigo
Trousse de peinture de bougies
Une trousse de peinture de bougies à vendre chez Indigo.
Prix : 12,99 $
Clique ici pour commander la trousse de peinture de bougies sur Indigo
Tasse avec livre sur le côté
Une tasse verte avec livre sur le côté affiché sur le site de Indigo.
Prix : 16 $
Clique ici pour commander la tasse verte avec livre sur le côté sur Indigo
Ensemble de soins de la peau grace & stella
L'ensemble de soins de la peau grace & stella en rabais sur le site d'Amazon Canada.
Prix : En rabais à 16,95 $ plutôt que 24,95 $ au moment d'écrire ces lignes
Clique ici pour commander l'ensemble de soins de la peau grace & stella sur Amazon Canada
Le livre « Quand les femmes parlent d'amour : une anthologie de la poésie féminine »
Le livre « Quand les femmes parlent d'amour : une anthologie de la poésie féminine » de Françoise Chandernagor sur Indigo.
Prix : 18,95 $
Clique ici pour commander le livre « Quand les femmes parlent d'amour : une anthologie de la poésie féminine » sur Indigo
Ouvre ton jeu : En couple de Randolph
Ouvre ton jeu : En couple de Randolph sur Amazon Canada.
Prix : 19,99 $
Clique ici pour commander Ouvre ton jeu : En couple de Randolph sur Amazon Canada
Tour de plaisir
La tour de plaisir sur le site de Lovehoney.
Prix : En rabais à 20,95 $ plutôt que 29,95 $ au moment d'écrire ces lignes
Lot de 30 bombes de douche Huadudoo
Lot de 30 bombes de douche Huaduoo à vendre sur Amazon Canada.
Prix : 25,99$
Clique ici pour commander les 30 bombes de douche Huaduoo sur Amazon Canada
Ensemble de pyjama en soie U2SKIIN
Un ensemble de pyjama en soie U2SKIIN à vendre en plusieurs couleurs sur Amazon Canada.
Prix : 29,99 $ à 37,99 $ selon la taille et la couleur
Clique ici pour commander l'ensemble de pyjama en soie U2SKIIN sur Amazon Canada
Ensemble de construction Botanicals mini orchidée LEGO
Ensemble de construction Botanicals mini orchidée LEGO à vendre pour 31,99 $.
Prix : 31,99 $
Clique ici pour commander le LEGO Botanicals mini orchidée sur Amazon Canada
Camisole de tennis en maille texturée lululemon
La camisole de tennis en maille texturée offert en trois couleurs sur le site de lululemon.
Prix : En rabais à 34 $ plutôt que 68 $ au moment d'écrire ces lignes
Clique ici pour commander la camisole de tennis en maille texturée sur lululemon
Jeu de séduction et de bondage
Le jeu de séduction et de bondage sur le site Lovehoney.
Prix : En rabais à 34,95 $ plutôt que 39,95 $ au moment d'écrire ces lignes
Clique ici pour commander le jeu de séduction et de bondage sur Lovehoney
Sac de gym BJLFS
Le sac de gym BJLFS à vendre en plusieurs couleurs sur Amazon Canada.
Prix : 35,99 $ à 40,99 $ selon la couleur et le modèle
Clique ici pour commander le sac de gym BJLFS sur Amazon Canada
Haut manches longues avec coutures à la taille en Nulu lululemon
Le haut à manches longues avec coutures à la taille en Nulu disponible en plusieurs couleurs sur le site de lululemon.
Prix : En rabais à 39 $ plutôt que 78 $ au moment d'écrire ces lignes
Clique ici pour commander le haut manches longues avec coutures à la taille en Nulu sur lululemon
Ensemble de fumoir à whisky électrique TMEOIIPY
Ensemble de fumoir à whisky électrique TMEOIIPY à vendre pour 39,99 $ sur Amazon Canada.
Prix : 39,99 $
Clique ici pour commander l'ensemble de fumoir à whisky électrique TMEOIIPY sur Amazon Canada
La boîte d'échantillons Maison Margiela Memory Box de Replica
La boîte d'échantillons Maison Margiela Memory Box de Replica à vendre sur le site de Sephora.
Prix : En rabais à 40,80 $ plutôt que 51$
Clique ici pour commander la boîte d'échantillons Maison Margiela Memory Box de Replica sur Sephora
Trio de minis traitements Berry Sweet Lip LANEIGE
Trio de minis traitements Berry Sweet Lip LANEIGE sur le site de Sephora.
Prix : 43 $
Clique ici pour commander le trio de minis traitements Berry Sweet Lip LANEIGE sur Sephora
Combishort manches courtes ultra doux
Combishort manches courtes ultra doux avec imprimé ourson, lapin ou fraise à vendre sur le site de La Vie en Rose.
Prix : 44,95 $
Clique ici pour commander le combishort manches courtes ultra doux sur La Vie en Rose
Ensemble d’échantillons de parfum de prestige pour femmes Sephora Favorites
L'ensemble d’échantillons de parfum de prestige pour femmes Sephora Favorites sur le site de Sephora.
Prix : 46 $
Clique ici pour commander l'ensemble d’échantillons de parfum de prestige pour femmes sur Sephora
Nuisette détails de dentelle
Une nuisette avec détails de dentelle offerte en rose et en noir sur le site de La Vie en Rose.
Prix : 49,95 $
Clique ici pour commander la nuisette détails de dentelle sur La Vie en Rose
Trousse de soins pour la barbe Jack Black
La trousse de soins pour la barbe Jack Black à vendre pour 52 $ sur le site de Sephora.
Prix : 52 $
Clique ici pour commander la trousse de soins pour la barbe Jack Black sur Sephora
Ensemble découverte d’eaux de parfum Tom Ford
Ensemble découverte d’eaux de parfum Oud Wood et Neroli Portofino par Tom Ford dispoble au Sephora.
Prix : 52 $
Clique ici pour commander l'ensemble découverte d’eaux de parfum Tom Ford sur Sephora
Book Nook de Rolife
Le Book Nook au thème « Arcade Dating » de Rolife sur le site de Indigo.
Prix : 54,99 $
Clique ici pour commander le Book Nook au thème « Arcade Dating » de Rolife sur Indigo
Jupe Align taille haute lululemon
La jupe Align taille haute offerte en deux longueurs et plusieurs couleurs sur le site de lululemon.
Prix : En rabais à 59 $ plutôt que 78 $ au moment d'écrire ces lignes
Clique ici pour commander la jupe Align taille haute sur lululemon
Masseur pour les yeux avec chaleur Renpho
Le masseur pour les yeux avec chaleur Renpho est une idée de cadeau originale sur Amazon Canada.
Prix : 65,99 $
Clique ici pour commander le masseur pour les yeux avec chaleur Renpho sur Amazon Canada
Ensemble-cadeau de trio d’amandes adoucissantes L'Occitane
L'ensemble-cadeau de trio d’amandes adoucissantes L'Occitane à vendre au Sephora.
Prix : 68 $
Clique ici pour commander le trio d’amandes adoucissantes L'Occitane sur Sephora
Short Pace Breaker sans doublure 18 cm lululemon
Short Pace Breaker sans doublure 18 cm disponible en plusieurs couleurs sur lululemon.com.
Prix : 68 $
Clique ici pour commander le short Pace Breaker sans doublure 18 cm sur lululemon
Chandail License To Train
Le chandail License To Train offert en cinq couleurs sur le site de lululemon.
Prix : 88 $
Clique ici pour commander le chandail License To Train sur lululemon
Polo Metal Vent Tech Teinture double lululemon
Le polo Metal Vent Tech Teinture double en blanc sur le site de lululemon.
Prix : 98 $
Clique ici pour commander le polo Metal Vent Tech Teinture double sur lululemon
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.