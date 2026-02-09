31 idées-cadeaux dernière minute et à bons prix pour gâter ta personne à la Saint-Valentin

L’amour n’a pas de prix!

Ouvre ton jeu : En couple de Randolph. Droite : Une personne en nuisette avec un bouquet de fleurs.

31 idées-cadeaux de dernière minute pour la Saint-Valentin.

Amazon Canada, La Vie en Rose
Éditrice Junior

La Saint-Valentin approche et tu es à court d'inspirations? On a rassemblé 31 trouvailles pour tous les goûts et tous les budgets qui devraient te permettre de faire un choix rapide, histoire de commander ou aller chercher ce dont tu as besoin avant qu'il ne soit trop tard.

Les articles sont placés en ordre de prix, du plus bas au plus haut, tu peux donc opter pour un seul achat, ou plusieurs petites pensées. Que tu souhaites gâter ta personne avec des produits de soins personnels, des vêtements, des jeux coquins (ou pas) ou autres bonnes idées-cadeaux, jette un coup d'oeil à la liste suivante!

Livre à colorier « Self-Love : Girl Therapy Coloring Book to Inspire Yourself and Love Who You Are »

Le livre \u00e0 colorier \u00ab Self-Love : Girl Therapy Coloring Book to Inspire Yourself and Love Who You Are \u00bb.

Un livre à colorier « Self-Love : Girl Therapy Coloring Book to Inspire Yourself and Love Who You Are » de Bold & Easy Coloring Book à moins de 15 $ sur Amazon.

Amazon Canada

Prix : En rabais à 8,39 $ plutôt que 13,99 $ au moment d'écrire ces lignes

Clique ici pour commander le livre à colorier Self-Love sur Amazon Canada

Tasse « Go Away, I'm Reading » (Va-t’en, je lis)

La tasse \u00ab Go Away, I'm Reading \u00bb sur le site d'Indigo.

La tasse fleurie « Go Away, I'm Reading » sur le site d'Indigo.

Indigo

Prix : 12 $

Clique ici pour commander la tasse « Go Away, I'm Reading » sur Indigo

Le livre « Poésie féministe - Pour les hommes - qui pensent être des mecs bien »

Le livre \u00ab Po\u00e9sie f\u00e9ministe - Pour les hommes - qui pensent \u00eatre des mecs bien \u00bb par Tanguy R. Bitariho au Indigo.

Le livre « Poésie féministe - Pour les hommes - qui pensent être des mecs bien » par Tanguy R. Bitariho sur le site Indigo.

Prix : 12,99 $

Clique ici pour commander le livre « Poésie féministe - Pour les hommes - qui pensent être des mecs bien » par Tanguy R. Bitariho sur Indigo

Trousse de peinture de bougies

La boite d'une trousse de peinture de bougies sur Indigo.

Une trousse de peinture de bougies à vendre chez Indigo.

Indigo

Prix : 12,99 $

Clique ici pour commander la trousse de peinture de bougies sur Indigo

Tasse avec livre sur le côté

Tasse verte avec livre sur le c\u00f4t\u00e9 affich\u00e9 sur le site de Indigo.

Une tasse verte avec livre sur le côté affiché sur le site de Indigo.

Indigo

Prix : 16 $

Clique ici pour commander la tasse verte avec livre sur le côté sur Indigo

Ensemble de soins de la peau grace & stella

L'ensemble de soins de la peau grace & stella sur le site d'Amazon Canada.

L'ensemble de soins de la peau grace & stella en rabais sur le site d'Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : En rabais à 16,95 $ plutôt que 24,95 $ au moment d'écrire ces lignes

Clique ici pour commander l'ensemble de soins de la peau grace & stella sur Amazon Canada

Le livre « Quand les femmes parlent d'amour : une anthologie de la poésie féminine »

Le livre \u00ab Quand les femmes parlent d'amour : une anthologie de la po\u00e9sie f\u00e9minine \u00bb de Fran\u00e7oise Chandernagor sur Indigo.

Le livre « Quand les femmes parlent d'amour : une anthologie de la poésie féminine » de Françoise Chandernagor sur Indigo.

Indigo

Prix : 18,95 $

Clique ici pour commander le livre « Quand les femmes parlent d'amour : une anthologie de la poésie féminine » sur Indigo

Ouvre ton jeu : En couple de Randolph

Ouvre ton jeu : En couple de Randolph sur Amazon Canada.

Ouvre ton jeu : En couple de Randolph sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 19,99 $

Clique ici pour commander Ouvre ton jeu : En couple de Randolph sur Amazon Canada

Tour de plaisir

Tour de plaisir sur le site de Lovehoney.

La tour de plaisir sur le site de Lovehoney.

Lovehoney

Prix : En rabais à 20,95 $ plutôt que 29,95 $ au moment d'écrire ces lignes

Clique ici pour commander la tour de plaisir sur Lovehoney

Lot de 30 bombes de douche Huadudoo

Lot de 30 bombes de douche Huaduoo sur Amazon Canada.

Lot de 30 bombes de douche Huaduoo à vendre sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 25,99$

Clique ici pour commander les 30 bombes de douche Huaduoo sur Amazon Canada

Ensemble de pyjama en soie U2SKIIN

Ensemble de pyjama en soie U2SKIIN sur le site d'Amazon Canada.

Un ensemble de pyjama en soie U2SKIIN à vendre en plusieurs couleurs sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 29,99 $ à 37,99 $ selon la taille et la couleur

Clique ici pour commander l'ensemble de pyjama en soie U2SKIIN sur Amazon Canada

Ensemble de construction Botanicals mini orchidée LEGO 

L'ensemble de construction Botanicals mini orchid\u00e9e LEGO sur Amazon Canada.

Ensemble de construction Botanicals mini orchidée LEGO à vendre pour 31,99 $.

Amazon Canada

Prix : 31,99 $

Clique ici pour commander le LEGO Botanicals mini orchidée sur Amazon Canada

Camisole de tennis en maille texturée lululemon

La camisole de tennis en maille textur\u00e9e rouge port\u00e9e par un mod\u00e8le sur le site de lululemon.

La camisole de tennis en maille texturée offert en trois couleurs sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : En rabais à 34 $ plutôt que 68 $ au moment d'écrire ces lignes

Clique ici pour commander la camisole de tennis en maille texturée sur lululemon

Jeu de séduction et de bondage

Le jeu de s\u00e9duction et de bondage sur le site Lovehoney.

Le jeu de séduction et de bondage sur le site Lovehoney.

Lovehoney

Prix : En rabais à 34,95 $ plutôt que 39,95 $ au moment d'écrire ces lignes

Clique ici pour commander le jeu de séduction et de bondage sur Lovehoney

Sac de gym BJLFS

Le sac de gym BJLFS \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Le sac de gym BJLFS à vendre en plusieurs couleurs sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 35,99 $ à 40,99 $ selon la couleur et le modèle

Clique ici pour commander le sac de gym BJLFS sur Amazon Canada

Haut manches longues avec coutures à la taille en Nulu lululemon

Le haut \u00e0 manches longues avec coutures \u00e0 la taille en Nulu sur le site de lululemon.

Le haut à manches longues avec coutures à la taille en Nulu disponible en plusieurs couleurs sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : En rabais à 39 $ plutôt que 78 $ au moment d'écrire ces lignes

Clique ici pour commander le haut manches longues avec coutures à la taille en Nulu sur lululemon

Ensemble de fumoir à whisky électrique TMEOIIPY

Ensemble de fumoir \u00e0 whisky \u00e9lectrique sur le site d'Amazon Canada.

Ensemble de fumoir à whisky électrique TMEOIIPY à vendre pour 39,99 $ sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 39,99 $

Clique ici pour commander l'ensemble de fumoir à whisky électrique TMEOIIPY sur Amazon Canada

La boîte d'échantillons Maison Margiela Memory Box de Replica

La bo\u00eete d'\u00e9chantillons Maison Margiela Memory Box de Replica sur le site de Sephora.

La boîte d'échantillons Maison Margiela Memory Box de Replica à vendre sur le site de Sephora.

Sephora

Prix : En rabais à 40,80 $ plutôt que 51$

Clique ici pour commander la boîte d'échantillons Maison Margiela Memory Box de Replica sur Sephora

Trio de minis traitements Berry Sweet Lip LANEIGE 

Trio de minis traitements Berry Sweet Lip LANEIGE sur le site de Sephora.

Trio de minis traitements Berry Sweet Lip LANEIGE sur le site de Sephora.

Sephora

Prix : 43 $

Clique ici pour commander le trio de minis traitements Berry Sweet Lip LANEIGE sur Sephora

Combishort manches courtes ultra doux

Combishort manches courtes ultra doux avec imprim\u00e9 ourson sur le site de La Vie en Rose.

Combishort manches courtes ultra doux avec imprimé ourson, lapin ou fraise à vendre sur le site de La Vie en Rose.

La Vie en Rose

Prix : 44,95 $

Clique ici pour commander le combishort manches courtes ultra doux sur La Vie en Rose

Ensemble d’échantillons de parfum de prestige pour femmes Sephora Favorites

L'ensemble d\u2019\u00e9chantillons de parfum de prestige pour femmes Sephora Favorites sur le site de Sephora.

L'ensemble d’échantillons de parfum de prestige pour femmes Sephora Favorites sur le site de Sephora.

Sephora

Prix : 46 $

Clique ici pour commander l'ensemble d’échantillons de parfum de prestige pour femmes sur Sephora

Nuisette détails de dentelle

La nuisette d\u00e9tails de dentelle sur le site de La Vie en Rose.

Une nuisette avec détails de dentelle offerte en rose et en noir sur le site de La Vie en Rose.

La Vie en Rose

Prix : 49,95 $

Clique ici pour commander la nuisette détails de dentelle sur La Vie en Rose

Trousse de soins pour la barbe Jack Black

La trousse de soins pour la barbe Jack Black sur le site de Sephora.

La trousse de soins pour la barbe Jack Black à vendre pour 52 $ sur le site de Sephora.

Sephora

Prix : 52 $

Clique ici pour commander la trousse de soins pour la barbe Jack Black sur Sephora

Ensemble découverte d’eaux de parfum Tom Ford

Ensemble d\u00e9couverte d\u2019eaux de parfum Oud Wood et Neroli Portofino par Tom Ford sur le site de Sephora.

Ensemble découverte d’eaux de parfum Oud Wood et Neroli Portofino par Tom Ford dispoble au Sephora.

Prix : 52 $

Clique ici pour commander l'ensemble découverte d’eaux de parfum Tom Ford sur Sephora

Book Nook de Rolife

Book Nook Arcade Dating de Rolife sur le site de Indigo.

Le Book Nook au thème « Arcade Dating » de Rolife sur le site de Indigo.

Indigo

Prix : 54,99 $

Clique ici pour commander le Book Nook au thème « Arcade Dating » de Rolife sur Indigo

Jupe Align taille haute lululemon

La jupe Align taille haute lila sur le site de lululemon.

La jupe Align taille haute offerte en deux longueurs et plusieurs couleurs sur le site de lululemon.

Prix : En rabais à 59 $ plutôt que 78 $ au moment d'écrire ces lignes

Clique ici pour commander la jupe Align taille haute sur lululemon

Masseur pour les yeux avec chaleur Renpho

Le masseur pour les yeux avec chaleur Renpho \u00e0 vendre sur Amazon Canada.

Le masseur pour les yeux avec chaleur Renpho est une idée de cadeau originale sur Amazon Canada.

Amazon Canada

Prix : 65,99 $

Clique ici pour commander le masseur pour les yeux avec chaleur Renpho sur Amazon Canada

Ensemble-cadeau de trio d’amandes adoucissantes L'Occitane

Le trio d\u2019amandes adoucissantes L'Occitane sur le site de Sephora.

L'ensemble-cadeau de trio d’amandes adoucissantes L'Occitane à vendre au Sephora.

Sephora

Prix : 68 $

Clique ici pour commander le trio d’amandes adoucissantes L'Occitane sur Sephora

Short Pace Breaker sans doublure 18 cm lululemon

Short Pace Breaker sans doublure 18 cm beige sur le site de lululemon.

Short Pace Breaker sans doublure 18 cm disponible en plusieurs couleurs sur lululemon.com.

lululemon

Prix : 68 $

Clique ici pour commander le short Pace Breaker sans doublure 18 cm sur lululemon

Chandail License To Train

Le chandail License To Train en brun sur le site de lululemon.

Le chandail License To Train offert en cinq couleurs sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 88 $

Clique ici pour commander le chandail License To Train sur lululemon

Polo Metal Vent Tech Teinture double lululemon

Le polo Metal Vent Tech Teinture double sur le site de lululemon.

Le polo Metal Vent Tech Teinture double en blanc sur le site de lululemon.

lululemon

Prix : 98 $

Clique ici pour commander le polo Metal Vent Tech Teinture double sur lululemon

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

