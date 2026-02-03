17 trouvailles du Dollarama qui font un cadeau de Saint-Valentin parfait à mini-prix
Des petites attentions qui font plaisir sans se ruiner. ✨
La Saint-Valentin peut sembler parfois un peu cliché avec ses cœurs rouges et ses bouquets de fleurs imposants, mais des trouvailles simples, comme celles qu’on peut dénicher au Dollarama, rappellent surtout que l’essentiel est de prendre un moment pour souligner la personne que l’on apprécie le plus. Pas besoin de dépenser une fortune : un petit geste attentionné suffit pour faire sourire et rappeler à notre personne qu’il ou elle compte, sans que ce soit compliqué ou extravagant.
Le Dollarama regorge de petites trouvailles qui permettent de montrer son affection de façon simple et originale, et tu serais surpris.e des découvertes que nous avons faites. Que ce soit pour ajouter une touche coquette à la maison, préparer un petit moment sucré ou offrir un cadeau qui fait plaisir, il existe mille et une façons de célébrer la fête avec douceur.
Voici donc une sélection de 17 trouvailles qui sauront créer des sourires et un peu de magie pour cette occasion spéciale.
Diffuseurs et fondants en cire
Diffuseurs et fondants en cire en céramique en vente au Dollarama.
Prix : 5 $
On commence en force avec ce diffuseur avec fondants parfumés en cire en céramique. Offert en rose ou en rouge avec de petits cœurs blancs, il apporte immédiatement une touche charmante à n’importe quelle pièce. C’est le genre de cadeau qui fait plaisir à recevoir à tout moment de l’année, et son style charmant permet de le laisser en décoration même après la Saint-Valentin. Gros plus : on peut ensuite le réutiliser avec des recharges de cire parfumée, ce qui rend ce petit bijou rentable tout au long de l’année.
Tasses thématique coeur
Tasses à thématique Saint-Valentin en vente au Dollarama.
Prix : 3 $ pour les tasses de la photo de gauche et 2,50$ pour la tasse de la photo de droite
Imagine te réveiller et déguster ta boisson préférée dans une tasse remplie d'amour : c’est le genre de détail qui met de bonne humeur dès la première gorgée. En céramique avec des imprimés de cœurs ou en verre holographique avec une poignée en forme de cœur, ces tasses réchauffent autant les mains que l’ambiance.
Un petit plaisir simple qui transforme le quotidien en moment cute assumé.
Assiette en forme de coeur
Assiette en céramique blanche en forme de coeur en vente au Dollarama.
Prix : 3,50 $
Pour accompagner une jolie tasse, cette assiette blanche en céramique en forme de cœur est beaucoup trop mignonne pour passer inaperçue. Concept, oui, c’est ce qui fait tout son charme. Parfaite pour y déposer une petite douceur préparée avec attention. Assurément, combinée à une tasse thématique, elle crée un duo adorable qui fait sourire dès le premier regard.
Ensemble à fondue en céramique
Ensemble à fondue en céramique en vente au Dollarama.
Prix : 5 $
Quétaine ou pas, la fondue au chocolat à la Saint-Valentin reste toujours un choix gagnant. Un plat à fondue en céramique rouge ou rose en forme de cœur, c’est un gros oui assumé. S'échauffant avec une petite chandelle, il crée une ambiance douce et romantique, parfaite pour ralentir et profiter du moment. Une façon simple de transformer une soirée ordinaire en souvenir sucré.
Il faut noter que les chandelles ne sont pas incluses, mais il y en a aussi en vente au Dollo!
Plateau décoratif à deux niveaux
Plateau décoratif à deux niveaux en formes de coeurs en vente au Dollarama.
Prix : 5 $
Ce plateau à deux étages en bois en forme de cœur est beaucoup trop mignon pour passer inaperçu. Que ce soit pour y déposer des desserts sucrés ou simplement l’utiliser comme élément décoratif, il apporte une touche moderne et assumée à l’esprit de l’amour.
Petites chandelles mignonnes en forme de coeur
Chandelles en forme de coeur en vente au Dollarama.
Prix : 2 $
Cette petite chandelle en forme de cœur en verre, offerte en blanc, rose ou rouge, ajoute immédiatement une touche coquette à n’importe quelle pièce. Parfaite pour créer une ambiance chaleureuse lors d’un souper aux chandelles ou pour accueillir la personne que tu apprécies à la maison. Son parfum est très discret, presque imperceptible, ce qui la rend idéale même pour les pièces où l’on préfère une atmosphère neutre. Allumée, elle transforme instantanément l’espace en un petit cocon romantique.
Plat de cuisson en forme de coeur
Plat de cuisson en fonte en forme de coeur en vente chez Dollarama.
Prix : 5 $
Fête-t-on vraiment la Saint-Valentin sans une recette préparée dans un plat en fonte en forme de cœur? Compatible avec le four, il est parfait pour une trempette à partager, un dessert réconfortant ou même des crêpes maison. Solide et polyvalent, il transforme une recette simple en moment qui sort de l’ordinaire.
Mini shorts de pyjama à motifs Saint-Valentin
Mini shorts de pyjama à motifs aux couleurs de la Saint-Valentin en vente au Dollarama.
Prix : 4,50 $
Ces mini shorts de pyjama à motifs de cœur se déclinent en différents modèles et imprimés, parfaits pour tous les goûts. Offerts de la taille small à XL, ils misent sur un tissu doux et ultra confortable. Idéals pour les soirées relax ou les matins tranquilles, ils ajoutent une petite dose de mignonnerie au quotidien. Parce que le confort peut aussi être coquet.
Caleçon boxeur à motifs
Caleçon boxeur à motifs bisous et coeurs en vente au Dollarama.
Prix : 4,25 $
Ce caleçon boxer, orné de motifs bisous ou cœurs, combine style ludique et confort au quotidien. Confectionné dans un matériel doux, il assure une agréable sensation sur la peau. Offert dans les tailles « petit » à « très grand », il ajoute une petite touche amusante à la garde-robe. Un choix simple et amusant pour célébrer la fête de l’amour avec douceur.
Chaussettes à motifs de la fête de l'amour
Chaussettes à motif de la fête de l'amour en vente au Dollarama.
Prix : 1,50 $
Ces chaussettes à motifs inspirés de la fête de l’amour apportent un petit clin d’œil charmant à votre tenue. Idéales pour les soirées cocooning ou pour ajouter une touche festive discrète à un look quotidien. Faciles à offrir, elles font partie de ces petits plaisirs simples qui réchauffent autant le cœur que les pieds. Un cadeau sans prétention, mais toujours apprécié.
Lindt Lindor en forme de coeur
Boîtes de trois chocolats au lait Lindt Lindor en forme de coeur en vente au Dollarama.
Prix : 3,25 $
La Saint-Valentin n’est assurément pas complète sans chocolat, et ces Lindor de Lindt au lait font partie des essentiels de la fête de l’amour. Fondants et délicieux, ils se savourent à deux ou en solo pour un petit plaisir coupable.
Petits coeurs à la cannelle
Sacs de bonbons coeurs à la cannelle en vente au Dollarama.
Prix : 3,75 $
Les bonbons petits cœurs à la cannelle sont un incontournable depuis toujours pour la Saint-Valentin. Placés dans un petit pot sur un bureau ou une table, ils disparaissent à une vitesse impressionnante. Leur goût sucré et légèrement épicé en fait un petit plaisir à partager ou à grignoter seul.
Petite machine à gomme en forme de coeur
Machine à gomme en forme de coeur en vente au Dollarama.
Prix : 2,25 $
Cette petite machine à gomme en forme de cœur, offerte en rouge ou rose holographique, est adorable et amusante à utiliser. Le trou pour la gomme est petit, mais parfait pour y glisser de mini bonbons, comme des cœurs à la cannelle ou des jelly beans. Un petit objet qui ajoute une touche de fun à un bureau ou une table.
Vase à fleurs en forme de coeur
Vase à fleurs en forme de coeur rose et rouge en vente au Dollarama.
Prix : 5 $
Honnêtement, quoi de plus adorable pour accueillir un joli bouquet de fleurs? Ce vase en céramique, disponible en rose ou en rouge, transforme instantanément un centre de table en cadeau thématique parfait pour la Saint-Valentin.
Bougeoir romantique
Bougeoir sphère avec trous en forme de coeur en vente au Dollarama.
Prix : 4 $
Ce bougeoir sphérique, disponible en blanc, rose ou rouge, diffuse la lumière à travers de jolis cœurs découpés. Les bougies restent un incontournable de la journée de l’amour, parfaites pour raviver la flamme et créer une ambiance douce et chaleureuse. Son style mignon en fait aussi un bel objet décoratif, même éteint, qui apporte une petite touche charmante à n’importe quelle pièce.
Boîte en forme de coeur
Boîtes en forme de coeur en vente chez Dollarama.
Prix : 4 $
Cette boîte en forme de cœur, avec sa texture douce rappelant le velours, est parfaite pour glisser de petites attentions ou des mots doux. Un petit trésor à offrir ou à garder près de soi, qui fait sourire rien qu’en le regardant.
Collants et pétales de rose décoratives
Collants en forme de coeur et pétales de fleur décoratifs en vente au Dollarama.
Prix : 1,75 $ pour les collants et 1,50 $ pour 200 pétales de rose
Cette idée est parfaite pour celles et ceux qui n’ont pas peur de célébrer la Saint-Valentin avec style et créativité. Que ce soit pour coller des cœurs sur le miroir ou créer un chemin de pétales menant à une surprise, l’effet est toujours un succès. Les pétales rouges ou roses offrent une alternative économique aux vraies fleurs tout en gardant le même charme, et les petits cœurs autocollants se placent facilement un peu partout pour décorer et surprendre l’être aimé.e. Une façon romantique de mettre de la magie dans la journée.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.