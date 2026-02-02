7 voyages tout inclus dans le Sud de 1205 $ à 1359 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Une pause de l'hiver? OUI SVP! 🏝️

Le resort du Vik Hotel Arena Blanca en République dominicaine.
Le Vik Hotel Arena Blanca en République dominicaine et l'océan.
Transat
Éditrice Junior

Quand mars arrive au Québec, l’hiver est souvent loin d’avoir dit son dernier mot. Entre les bancs de neige, les journées encore courtes et les températures qui jouent au yo-yo, l’envie de s'évader lors d'un voyage commence sérieusement à se faire sentir. Si tu rêves de troquer ton manteau pour un maillot et de t’offrir une pause sous le soleil, bonne nouvelle : Narcity a repéré plusieurs forfaits de tout inclus au départ de Montréal qui pourraient rendre cette escapade plus tentante que jamais.

On a rassemblé sept options de voyage entre 1 205 $ et 1 359 $, parfaites pour décrocher au bord de la mer ou t’installer quelques jours dans une destination tropicale, loin de la neige fondante, du froid persistant et des routes encore glacées.

Puerto Plata – République dominicaine

Piscines ext\u00e9rieures sinueuses avec zones peu profondes, palmiers et glissades d\u2019eau dans un complexe tout inclus.

Piscines avec espaces détente et jeux d’eau, idéales pour alterner entre relaxation et divertissement sous le soleil.

Sunwing

Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 205 $ par adulte en occupation double

Date : Du 25 mars au 1er avril 2026

Pourquoi tu dois y aller : Fin mars, l’hiver commence sérieusement à s’étirer, et ce genre de forfait tombe juste au bon moment. Soleil, piscines et palmiers donnent rapidement l’impression d’avoir changé de saison, sans devoir partir trop loin ni trop longtemps. Les journées se passent à un rythme relax, entre la plage, les piscines et les activités offertes sur place, selon l’envie du moment. Le fait que tout soit inclus enlève pas mal de casse-tête et permet de vraiment décrocher. Côté bouffe, il y a assez de variété pour éviter la routine, et les soirées se poursuivent tranquillement avec des spectacles et un peu d’animation. Un bon plan pour faire une vraie pause, profiter de la chaleur et revenir avec l’impression d’avoir volé quelques jours d’été avant le printemps.

C’est ici pour réserver

Mazatlán – Mexique

Grande piscine rectangulaire bord\u00e9e de chaises longues bleues et d\u2019arches en pierre, entour\u00e9e de palmiers au El Cid Granada.

Piscine principale du El Cid Granada, un hôtel tout inclus à Mazatlán.

Sunwing

Hôtel : El Cid Granada (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 325 $ par adulte en occupation double

Date : Du 24 au 31 mars 2026

Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un tout inclus qui ne donne pas l’impression d’être coupé du monde, celui-là vaut le détour. Le fait de pouvoir circuler entre deux hôtels enlève rapidement la sensation de tourner en rond, surtout sur une semaine complète. Les journées se vivent à ton rythme, entre la piscine, la plage et les petites sorties possibles autour, sans pression ni horaire imposé. Mazatlán a aussi un côté plus authentique que d’autres destinations très touristiques, ce qui rend les escapades hors du resort plus intéressantes si l’envie te prend. Ce n’est pas le genre d’endroit où tout est surchargé ou trop scénarisé, mais plutôt une option simple et efficace pour décrocher, profiter du soleil et changer d’air sans se compliquer la vie.

C’est ici pour réserver

Punta Cana - République dominicaine

Transat

Hôtel : Vik Hotel Arena Blanca (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 299 $ par adulte en occupation double

Date : Du 31 mars au 7 avril 2026

Pourquoi tu dois y aller : Situé directement sur la plage de Bávaro, le Vik Hotel Arena Blanca est un bon choix si tu veux un tout inclus accessible, sans compromis sur l’emplacement. Le complexe est facile à parcourir et permet de passer rapidement de la plage à la piscine, puis au resto ou au bar, sans perdre de temps. Avec plusieurs restaurants, cinq bars et une ambiance décontractée, c’est une option intéressante pour décrocher du quotidien et profiter du soleil à Punta Cana, surtout à ce prix pour un départ à la fin mars.

C’est ici pour réserver

Cabarete - République dominicaine

La piscine et la plage de l'h\u00f4tel Viva Tangerine By Wyndham en R\u00e9publique dominicaine.L'hôtel Viva Tangerine By Wyndham en République dominicaine.

Transat

Hôtel : Viva Tangerine by Wyndham (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 269 $ par adulte en occupation double

Date : Du 11 au 18 mars 2026

Pourquoi tu dois y aller : Le Viva Tangerine by Wyndham est un excellent choix si tu veux un tout inclus avec une ambiance plus active que la moyenne. Situé à Cabarete, une destination reconnue pour ses vents constants, l’hôtel est particulièrement apprécié par les adeptes de sports nautiques comme le kitesurf, mais aussi par celles et ceux qui aiment les séjours dynamiques. Avec deux piscines, un accès direct à la plage, plusieurs restaurants et une atmosphère décontractée, c’est une option intéressante pour combiner détente, mouvement et soleil, le tout à un prix encore raisonnable pour un départ en mars.

C’est ici pour réserver

Riviera Nayarit – Mexique

Piscine ext\u00e9rieure entour\u00e9e de palmiers et de b\u00e2timents color\u00e9s, avec vue sur les collines verdoyantes de la Riviera Nayarit, au Decameron Los Cocos Guayabitos Ramada.

Piscine et ambiance tropicale au Decameron Los Cocos Guayabitos Ramada, en Riviera Nayarit.

Vacances WestJet

Hôtel : Decameron Los Cocos Guayabitos Ramada (⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 295 $ par adulte en occupation double

Date : Du 4 au 11 mars 2026

Pourquoi tu dois y aller : C’est exactement le genre de destination qu’on garde dans sa tête quand on veut décrocher sans tomber dans le Mexique trop touristique. La baie de Guayabitos est connue pour son eau calme et ses longues plages faciles d’accès, ce qui change du rythme plus intense de certaines zones très populaires. Ici, les journées se vivent lentement, sans plan précis, et c’est un peu ça le luxe. Le resort n’est pas immense, donc on ne passe pas ses vacances à marcher d’un bout à l’autre du site, et l’ambiance reste conviviale, sans être plate. La Riviera Nayarit, en général, donne aussi l’impression d’un Mexique plus vert, plus local, où on peut facilement sortir marcher, explorer les environs ou simplement s’installer face à la mer et laisser passer le temps. Bref, une option futée pour oublier le froid, sans payer pour le superflu.

C’est ici pour réserver

Puerto Plata - République dominicaine

Vue a\u00e9rienne du Playabachata Hotel sur la plage de Puerto Plata.Vue du Playabachata Hotel directement sur le bord de mer à Puerto Plata.

Transat

Hôtel : Playabachata Hotel (⭐️⭐️⭐️½)

Prix : 1 139 $ par adulte en occupation double

Date : Du 11 au 18 mars 2026

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de soleil dans les Caraïbes sans trop dépasser ton budget, le Playabachata Hotel peut faire l’affaire. À Puerto Plata, ce tout inclus permet de profiter facilement de la plage et de la piscine, sans se casser la tête avec l’organisation. Entre les sports nautiques non motorisés et les animations proposées pendant la journée, il y a assez d’options pour alterner tranquillement entre détente et activités.

C’est ici pour réserver

Puerto Plata - République dominicaine

Piscine ext\u00e9rieure avec bar int\u00e9gr\u00e9, chaises longues et b\u00e2timents blancs entour\u00e9s de palmiers, au BlueBay Villas Doradas \u00e0 Puerto Plata.

Piscine avec bar intégré et espace détente au BlueBay Villas Doradas, un tout inclus réservé aux adultes à Puerto Plata.

Transat

Hôtel : BlueBay Villas Doradas (⭐️⭐️⭐️⭐️½)

Prix : 1 359 $ par adulte en occupation double

Date : Du 11 au 18 mars 2026

Pourquoi tu dois y aller : Réservé aux adultes, le BlueBay Villas Doradas convient bien à celles et ceux qui cherchent un tout inclus calme, avec des options pour s’occuper sans que l’ambiance soit trop intense. Le complexe propose plusieurs piscines, des activités sportives, un accès direct à la plage ainsi que des animations et divertissements en soirée. Entre les restaurants, les bars et les activités offertes sur place, il est facile d’alterner entre moments tranquilles et journées un peu plus actives, sans avoir à quitter l’hôtel.

C’est ici pour réserver


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

