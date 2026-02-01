14 idées-cadeaux à moins de 18 $ au Tigre Géant qui feront plaisir à la Saint-Valentin
Pas besoin de se ruiner pour gâter son être aimé! 😍
La Saint-Valentin arrive à grands pas et ça fait toujours plaisir de saisir cette occasion avec une petite attention à l’être aimé.e. Or, avec le coût de la vie qui ne cesse de grimper, il est désormais moins courant de se tourner vers des bijoux ornés de diamants ou d’autres cadeaux extravagants. Les gens privilégient plutôt des attentions abordables et mignonnes, à l’image de ce que proposent les magasins Tigre Géant.
Alors que les articles de Noël se retrouvent dans les bacs de liquidation à l’entrée du magasin, la section Saint-Valentin, impossible à manquer avec son abondance de cœurs et de rouge, offre une belle sélection de trouvailles sous le thème de l’amour. Que ce soit pour célébrer ton couple, une amitié ou encore ta famille, tu y trouveras assurément de quoi souligner ce week-end festif, tout en respectant ton budget.
Chocolat au lait « The Perfect Man »
Chocolat au lait « The Perfect Man » vendu au Tigre Géant pour 7,47$.
Prix : 7,47 $
Avis aux célibataires : plus besoin de chercher l’humain parfait, c’est au Tigre Géant qu’il se trouve. Ce chocolat au lait, qualifié de délicieux et d’intensément riche, fera sourire toute personne qui aura la chance de le recevoir, et ce, peu importe son statut social. Ce ne sera sans doute pas le meilleur chocolat au monde, mais le fou rire en vaudra largement la peine.
Duo de teintes à lèvres
Duo de teintes à lèvres de la marque Ruby & Millie en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Prix : 6 $
Il n’y a pas de meilleur moment pour avoir les lèvres bien hydratées qu’un week-end avec l’amour de sa vie (ou du moment) pour souligner la Saint-Valentin. Ces teintes à lèvres ont fait leurs preuves et sont présentement à rabais à seulement 6 $ pour l’ensemble de deux. Une surprise qui se glisse bien sous l’oreiller et qui incite à un échange de baisers.
Tapis de salle de bain
Tapis de salle de bain humoristique en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Prix : 12 $
Les magasins Tigre Géant sont maintenant reconnus pour leur sélection de tapis de salle de bain sur lesquels sont inscrites de petites phrases ludiques. Offrir une carpette pour la Saint-Valentin peut sembler une idée farfelue, mais dans ce cas-ci, ce n’est pas le contenant, mais le contenu qui compte, si tu vois ce que je veux dire!
Bombe de bain arc-en-ciel
Bombe de bain arc-en-ciel en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Prix : 12 $
La Saint-Valentin est souvent une occasion pour les couples de s’offrir du temps de qualité : un souper en tête-à-tête, un film collés serrés, le tout qui se termine dans un bain chaud avec chandelles et musique douce. Cette bombe de bain arc-en-ciel s’offre parfaitement, et tu pourrais même aussi en profiter.
Ensemble de tasses Betsey Johnson
Ensembles de tasses Betsey Johnson en vente pour 8 $ au Tigre Géant.
Prix : 8 $
La designer américaine Betsey Johnson a fait son entrée dans les magasins Tigre Géant, et la sélection tombe à point ! Après l’ensemble de crèmes à mains qui a charmé la clientèle, voilà que s’ajoutent des ensembles de tasses et de coupes à vin, aussi mignonnes les unes que les autres. Une belle façon de célébrer l’être aimé!
Breloques pour souliers de type Crocs
Breloques pour souliers de type Crocs en vente au Tigre Géant pour 6 $.
Prix : 6 $
La tendance des breloques ne semble pas vouloir s’essouffler, et toutes les occasions sont désormais propices à s’en procurer. Cet ensemble de charms de St-Valentin pour souliers de type Crocs fera le cadeau idéal pour les adeptes de ces sandales d'origine québécoise. Il est d’ailleurs d’autant plus pratique de changer les breloques selon ses envies que de se procurer une nouvelle paire, n’est-ce pas?
Paires de bas thématique St-Valentin
Sélection de chaussettes de St-Valentin en vente au Tigre Géant pour 1,50 $.
Prix : 1,50 $
Comment ne pas craquer pour ces jeux de mots cocasses imprimés sur des chaussettes pour minis? Alors que la Saint-Valentin soulignait jadis exclusivement les couples, sa vocation est désormais plus large et inclut les relations d’amitié et familiales. Il n’est d’ailleurs pas rare que les parents offrent une petite attention spéciale à leur précieuse progéniture pour l’occasion et pour 1,50 $ la paire au Tigre Géant, c'est une belle manière de rendre l'utile à l'agréable.
Ensemble de sous-vêtements
Sous-vêtements de St-Valentin agencés en vente au Tigre Géant.
Prix : 8 $ pour le soutien-gorge et 10 $ pour l'ensemble de trois culottes
La Saint-Valentin rime souvent avec lingerie coquette, et les magasins Tigre Géant n’ont pas manqué le mémo. La sélection est à la fois intéressante, confortable et abordable. Cet ensemble agencé d’un soutien-gorge à seulement 8 $ et d’un trio de culottes pour 10 $ ferait un présent qui plaira à toutes les personnes impliquées!
Fleurs en pot
Fleurs en pot en vente au Tigre Géant pour 4 $.
Prix : 4 $
Cette année, pourquoi ne pas offrir des fleurs en pot au lieu d’un bouquet éphémère? Ces petits jardins garnis de tulipes et de jonquilles, inspirés du printemps, sont en vente chez Tigre Géant pour la modique somme de 4 $. Un cadeau qui, comme l’amour que tu portes à l’élu.e de ton cœur, fleurira longtemps (du moins pour quelques semaines).
Coussin en forme de coeur
Sélection de coussins en forme de coeur en vente au Tigre Géant pour 15 $.
Prix : 15 $
Ces coussins en forme de cœurs sont moelleux et doux à souhait! Ils feront sans équivoque des présents grandement appréciés de l’être cher.ère. Pourquoi ne pas y vaporiser un peu de ton parfum, histoire de personnaliser cette surprise digne des films les plus romantiques?
Coeurs en guimauve Laura Secord
Coeurs en guimauve Laura Secord en vente au Tigre Géant pour 5,97 $.
Prix : 5,97 $
Ces petites surprises Laura Secord rempliront le cœur de ceux et celles qui auront la chance de les recevoir pour la Saint-Valentin. Plusieurs options de peluches sont disponibles, mais le paresseux rose est tout ce qu’il y a de plus mignon. Disponibles dans l’ensemble des magasins Tigre Géant, à proximité des caisses, ce duo de douceurs fera le plus beau des cadeaux.
Gros chocolat Hershey's Kisses
Gros chocolat Hershey's Kisses en vente au Tigre Géant pour 1,77 $.
Prix : 1,77 $
Toutes les raisons sont bonnes pour manger des petits becs en chocolat, et la Saint-Valentin ne fait pas exception. En plus de son offre plutôt généreuse de toutes sortes de variétés de minis chocos Hershey’s Kisses, Tigre Géant vient d’ajouter une version de 41 grammes qui ne laissera personne indifférent. Une belle attention gourmande à offrir à l’être aimé pour moins de 2 $ et à ce prix-là, tu peux aussi te permettre de te gâter!
Coeurs à la cannelle
Coeurs à la cannelle en vente au Tigre Géant pour 2,47 $.
Prix : 2,47 $
Il existe deux camps bien distincts durant la période de la Saint-Valentin : ceux qui raffolent des petits cœurs à la cannelle et ceux qui se réjouissent de leur absence durant le reste de l’année. C'est maintenant le temps de faire le plein de ces délices épicés qui font exploser les papilles des plus téméraires d’entre nous avant que ces derniers ne disparaissent jusqu'à l'an prochain!
Chandail Jeunesse d'écoute
Chandail rose Jeunesse, J'écoute en vente au Tigre Géant pour 12 $.
Prix : 12 $
Pourquoi ne pas faire œuvre utile en cette période où l’amour et l’amitié sont mis de l’avant? En collaboration avec l’organisme Jeunesse, J’écoute et la Galerie d’art d’Ottawa, Tigre Géant vend ces magnifiques chandails pour lesquels la totalité des profits amassés sera versée à l’organisme afin de soutenir les services de cybersanté mentale. Un t-shirt unique offert à une personne de qualité, ce n’est pas rien, ça!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.