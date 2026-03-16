Environnement Canada lance une nouvelle alerte météo sur une grande partie du Québec
De la pluie verglaçante à Québec et jusqu'à 50 cm de neige en Abitibi : le printemps n'est VRAIMENT pas arrivé.
Redoux exceptionnel, pluie verglaçante, grésil, neige, puis retour de la pluie verglaçante : il semblerait que Dame Nature n’accorde aucun répit aux Québécois et Québécoises pendant ces dernières semaines officielles de l’hiver. Et ce n’est pas terminé, puisque la plateforme gouvernementale Environnement Canada sonne de nouveau l’alerte ce lundi 16 mars. Plusieurs régions du Québec sont visées par des avertissements de pluie verglaçante et de tempête hivernale ce matin.
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Disons-le : tout porte à croire que les prédictions de Fred, la marmotte emblématique de Val-d’Espoir, ne sont pas excellentes cette année.
Environnement Canada lance une alerte météo sur une grande partie de la province.Environnement Canada
Pluie verglaçante pour le secteur de la Capitale-Nationale et une partie de Saguenay-Lac-Saint-Jean
Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur ce matin pour le secteur de la Capitale-Nationale, le nord de Chaudière-Appalaches et le sud de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Environnement Canada prévoit des accumulations de 2 à 4 mm de pluie verglaçante avant que les précipitations se transforment en pluie en matinée. D'ici là, routes et trottoirs seront glacés et glissants.
Tempête hivernale aussi prévue au nord de Québec et le nord de la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Les secteurs plus au nord font quant à eux l'objet d'un avertissement jaune de tempête hivernale. On y prévoit 15 à 25 centimètres de neige accompagnés de 2 à 5 mm de pluie verglaçante. Les précipitations commenceront en neige ce matin, avant de se transformer progressivement en grésil puis en pluie verglaçante en après-midi. La nuit prochaine, le mercure remontera au-dessus du point de congélation et les accumulations au sol diminueront.
Jusqu'à 50 cm de neige en Abitibi-Témiscamingue
C'est le secteur de l'Abitibi-Témiscamingue qui écope le plus. Un avertissement orange de tempête hivernale est en vigueur avec 30 à 50 centimètres de neige attendus d'ici mardi matin. La visibilité pourra être réduite à presque nulle par moments sous la neige forte et la poudrerie. Des périodes de pluie verglaçante ou de grésil sont aussi possibles en cours de journée. Des fermetures de routes ne sont pas exclues.
De la prudence est de mise
Environnement Canada recommande de prévoir plus de temps pour les déplacements dans l'ensemble des zones touchées. La situation évolue rapidement : continuez de surveiller les alertes météo au fil de la journée.
Avant de te déplacer dans ces secteurs, il est recommandé de te renseigner de l'état des routes en temps réel via l'application, le site Internet ou les réseaux sociaux de Québec 511.
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