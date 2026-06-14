Cette randonnée te donnera l'impression d'être dans l'Ouest canadien sans quitter le Québec
Un véritable dépaysement, sans même avoir à prendre l’avion. 😍✨
Si les montagnes spectaculaires de Banff figurent sur ta liste de voyages de rêve, sache qu'il existe un endroit où faire une randonnée au Québec qui risque de te surprendre. Entre les sommets rocheux, les vallées profondes et les vastes étendues sauvages, le décor rappelle parfois celui des Rocheuses.
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C’est dans Charlevoix, au parc national des Grands-Jardins, que se trouve l’un des territoires les plus impressionnants pour les adeptes de randonnée. Avec ses paysages façonnés par les glaciers, sa végétation nordique et ses reliefs montagneux, le secteur se distingue complètement du décor que l’on associe habituellement au sud du Québec.
Le parc compte plus de 30 kilomètres de sentiers permettant d’explorer une étonnante diversité de milieux naturels. En quelques heures seulement, on peut traverser des secteurs de forêt boréale, longer des zones de taïga, découvrir une végétation montagnarde particulière et admirer des panoramas qui semblent tout droit sortis de l’Ouest canadien. Cette richesse écologique explique d’ailleurs pourquoi la flore et la faune du parc comptent parmi les plus particulières de la province.
Parmi les parcours les plus populaires, le sentier du Mont-du-Lac-des-Cygnes demeure un incontournable. Réputé pour ses vues spectaculaires, il mène à un sommet culminant à près de 980 mètres d’altitude. Le trajet aller-retour totalise environ 8,6 kilomètres et nécessite généralement autour de quatre heures de marche. L’ascension est progressive, mais soutenue, ce qui en fait une randonnée accessible à plusieurs niveaux d’expérience tout en offrant un bon défi.
Une fois au sommet, la récompense est difficile à égaler. Le regard s’étend sur les vallées environnantes, les montagnes de Charlevoix et l’impressionnante dépression géologique laissée par l’impact d’une météorite il y a environ 450 millions d’années. Cet immense cratère naturel, connu sous le nom d’astroblème de Charlevoix, contribue au caractère unique des paysages observés depuis les hauteurs.
Pour les personnes qui souhaitent prolonger l’aventure, il est possible d’ajouter le sentier du lac Pioui au parcours. Celui-ci mène également vers les sommets du secteur en offrant d’autres perspectives sur les vallées et les crêtes rocheuses. À l’inverse, celles et ceux qui recherchent une option un peu plus tranquille peuvent se tourner vers le sentier La Chouenne, qui offre lui aussi des panoramas remarquables avec un niveau d’effort plus modéré et souvent moins d’achalandage.
La randonnée n’est toutefois qu’une partie de ce que le parc a à offrir. Pendant la saison chaude, les visiteurs peuvent également pratiquer différentes activités nautiques, notamment le kayak, le canot, le rabaska ou encore la planche à pagaie. Une via ferrata et des parois d’escalade permettent aussi d’ajouter une dose d’adrénaline à un séjour dans la région.
L’accès journalier au parc coûte 10,30 $ par adulte, tandis que les personnes âgées de 17 ans et moins peuvent entrer gratuitement. Une chose est certaine, si tu cherches une randonnée capable de te faire voyager sans quitter le Québec, celle-ci mérite définitivement une place sur ta liste.
Parc national des Grands-Jardins
Coût : 10,30 $ par adulte, gratuit pour les 17 ans et moins pour l'accès journalier
Quand : Tous les jours du 22 mai au 12 octobre 2026
Adresse : 21, QC-381, Saint-Urbain, QC
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