Alerte météo : Des orages violents vont balayer le Québec et voici où ça va secouer
Ça s'annonce intense...encore! 😳⛈️
Si tu avais des plans en plein air aujourd'hui, tu ferais mieux de garder un œil sur le ciel. Environnement Canada a émis une veille d'orages violents ce mardi 28 juillet pour une bonne partie du sud du Québec, avec un niveau d'impact qualifié de modéré et une confiance élevée dans les prévisions.
À lire également : Tornade au Québec : voici quoi faire si une alerte est émise près de chez toi
Selon le bulletin en vigueur depuis tôt ce matin, un creux cause déjà des averses et des orages dans plusieurs secteurs. Ceux-ci devraient devenir plus fréquents cet après-midi et pourraient se transformer en orages violents, avec de la grêle, des rafales et de la pluie forte à la clé.
De nombreux secteurs du sud de la province sont visés par une veille jaune d'orages violents. Environnement Canada
On parle de deux veilles distinctes : une première zone plus à l'ouest, qui couvre notamment l'Outaouais et une partie des Laurentides, et une deuxième qui inclut davantage la vallée du Saint-Laurent, dont Montréal, Laval et Québec.
D'après le plus récent portrait du potentiel orageux d'Environnement Canada, c'est la zone qui va de Mont-Laurier à Sherbrooke, en passant par Trois-Rivières, Québec et Montréal, qui présente le risque le plus élevé.
Les orages vont balayer une bonne partie de la province ce mardi. Environnement Canada
On y parle de rafales pouvant atteindre de 70 à 90 kilomètres à l'heure, de la grêle de 1 à 2 centimètres et de 50 à 70 millimètres de pluie par endroits.
Un peu plus au nord, dans un corridor qui longe la Côte-Nord jusqu'à Fermont, le risque demeure présent mais à une intensité moindre, avec des rafales autour de 70 km/h et de 20 à 40 mm de pluie. D'ailleurs, ces régions ne sont pas visées par des alertes météorologiques pour le moment.
Au total, c'est en fait une cinquantaine de secteurs qui sont concernés par la veille jaune, un peu partout dans le sud de la province : de l'Outaouais et des Laurentides jusqu'à la Mauricie, la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches, en passant par la grande région de Montréal, Lanaudière, la Montérégie et le Centre-du-Québec.
« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année », rappelle l'agence fédérale. Elle ajoute que les activités nautiques pourraient s'avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines sur les plans d'eau, et que des dommages aux toits, aux clôtures, aux branches ou aux abris souples sont possibles.
Du côté de Gatineau, c'est plutôt un bulletin météorologique spécial qui est en vigueur : une dépression devrait s'immobiliser sur la région mardi, ce qui pourrait occasionner des quantités de pluie de 50 à 100 millimètres par endroits jusqu'à mercredi matin. Les météorologues précisent que les quantités varieront grandement d'un endroit à l'autre « en raison de la nature convective de ces précipitations ».
Pour savoir si ta région est visée et suivre l'évolution de la situation, consulte le site d'Environnement Canada directement.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.