11 aliments en rabais chez Metro qui sont quand même jusqu'à 45 % moins chers au Dollarama
Quand le prix en promotion est encore plus élevé que le prix régulier chez Dollarama, ça en dit long. 🤯🫠
Faire l’épicerie au Québec sans faire exploser son budget est devenu un véritable casse-tête. Si de nombreuses personnes se sont tournées vers Dollarama, qui a grandement élargi son offre alimentaire au cours des dernières années, il y a une chose importante à considérer : le magasin à un dollar n'offre pas de rabais ni de promotions en circulaire. Ça vaut donc la peine de comparer les étiquettes sur une base régulière, puisqu'un item moins cher à prix régulier pourrait devenir plus cher contre une bonne aubaine. Toutefois, les promotions ne riment surprennament pas toujours avec économies.
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Certains épiciers, comme Metro, sont connus pour offrir une expérience de magasinage un peu plus haut de gamme que les détaillants à rabais... mais à quel prix? Lors d'une récente analyse, Narcity Québec a constaté que, même lorsque l'épicier sort l'artillerie lourde avec ses rabais en circulaire, l'écart ne se referme pas toujours autant qu'on pourrait le croire : plusieurs produits étaient encore jusqu'à 45 % moins chers chez Dollarama.
On a donc fait le calcul pour toi, produit par produit, en comparant les prix réguliers, mais aussi les aubaines du moment chez Metro. Les résultats risquent de changer ta liste d'achats ou, à tout le moins, de te faire réfléchir avant ton prochain arrêt à l'épicerie.
Sauce Miracle Whip
Même en promotion chez Metro, la sauce Miracle Whip coûte environ 45 % moins cher chez Dollarama.
Prix du Dollarama : 3 $ pour 475 ml
Prix du Metro : 6,29 $ pour 475 ml - À rabais à 5,49 $ au moment de publier ces lignes
Que tu approuves ou non la Miracle Whip comme « mayonnaise », il y a une chose que tu risques d'approuver : son coût au magasin du dollar. Peu importe le camp dans lequel tu te ranges, l'impact sur le portefeuille, lui, ne prête à aucun débat. Le format de 475 ml se vend 3 $ chez Dollarama, contre 6,29 $ chez Metro, soit plus du double.
Jusqu'au 19 août, elle est même en rabais à 5,49 $ chez l'épicier, mais le prix du magasin du dollar demeure 45 % inférieur.
Riz Bistro Express de Ben's Original
Même en promotion chez Metro, le riz Bistro Express Ben's Original coûte moins cher chez Dollarama.
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 240 g
Prix du Metro : 3,99 $ pour 240 g - À rabais à trois pour 10,99 $ au moment de publier ces lignes
Le riz Bistro Express de Ben's Original, populaire pour un repas rapide, se vend 2,75 $ chez Dollarama contre 3,99 $ chez Metro, donc environ 31 % de moins au magasin à un dollar.
Du côté de l'épicerie, une promotion permet de faire descendre le prix à 3,66 $ le sachet, mais seulement à l'achat de trois unités. Même en en profitant, l'écart demeure : la facture du Dollarama reste environ 25 % plus basse, et ce, sans avoir à en acheter en grande quantité.
Sauce pour pâtes Catelli
Même en promotion chez Metro, cette sauce pour pâtes Catelli reste beaucoup moins chère chez Dollarama.
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 600 ml
Prix du Metro : 4,19 $ pour 600 ml - À rabais à 3,49 $ au moment de publier ces lignes
Si cette sauce pour pâtes Catelli fait partie de tes incontournables, sache que tu devrais l'acheter au magasin du dollar. À prix régulier, pour le même format de 600 ml, on la trouve à 2,50 $, comparativement à 4,19 $ chez Metro. C'est donc un écart d'environ 40 %.
Metro l'offre en rabais à 3,49 $ jusqu'au 30 septembre, mais malgré cette réduction, c'est environ 28 % de moins que tu débourseras au Dollarama pour la même quantité.
Sauce à bifteck HP originale
Même en rabais chez Metro, la bouteille de sauce à bifteck HP originale est moins chère au Dollarama.
Prix du Dollarama : 4,50 $ pour 400 ml
Prix du Metro : 5,99 $ pour 400 ml - À rabais à 4,99 $ au moment de publier ces lignes
Une autre trouvaille qui permet d'économiser sans sacrifier le format : la sauce à bifteck HP originale. La bouteille de 400 ml se vend 4,50 $ chez Dollarama, alors que Metro la propose à 5,99 $, ce qui représente un écart d'environ 25 %.
Et jusqu'au 19 août, même en profitant du rabais chez Metro (4,99 $), la note reste 10 % plus salée qu'au magasin du dollar.
Craquelins Ritz Originaux
Pour le même format, les craquelins Ritz Originaux coûtent environ 37 % de moins chez Dollarama que chez Metro.
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 180 g
Prix du Metro : 3,99 $ pour 180 g - À rabais à 2,99 $ pour les membres Moi au moment de publier ces lignes
Si les craquelins Ritz Originaux se retrouvent régulièrement dans ton garde-manger, tu pourrais économiser en te tournant vers le magasin à un dollar plutôt que chez l'épicier. Pour le même format de 180 g, on les trouve à 2,50 $ chez Dollarama, contre 3,99 $ chez Metro, soit un écart de près de 37 %.
Jusqu'au 19 août, les membres du programme de récompense Moi peuvent mettre la main sur une boîte à 2,99 $. Malgré cette réduction, le coût pour les craquelins Ritz Originaux est environ 16 % inférieur au magasin du dollar. De quoi garnir ta table de collations sans vider ton portefeuille.
Lait GrandPré
Même en promotion chez Metro, le lait Grand Pré de 1 L coûte moins cher chez Dollarama.
Prix du Dollarama : 3 $ pour 1 L
Prix du Metro : 4,49 $ pour 1 L - À rabais à 3,99 $ au moment de publier ces lignes
Le carton de 1 L de lait Grand Pré, qui se conserve à température ambiante grâce à un procédé de stérilisation, est une option québécoise pratique à garder dans le garde-manger. Pour le même format, il coûte 3 $ chez Dollarama, contre 4,49 $ chez Metro, soit environ 33 % de moins.
Au moment de publier ces lignes, Metro l'offre en promotion à 3,99 $, mais même 50 sous moins cher, il demeure près de 1 $ plus cher que chez Dollarama.
Poudre de Jell-O
Même en promotion chez Metro, cette poudre pour gelée Jell-O revient moins chère chez Dollarama.
Prix du Dollarama : 1,25 $ pour 85 g
Prix du Metro : 1,79 $ pour 85 g - À rabais à trois pour 4 $ au moment de publier ces lignes
Cette populaire poudre pour gelée Jell-O est un autre exemple que, même quand les épiciers font des promotions, ça ne veut pas dire que c'est moins cher. Pour le même format de 85 g, elle coûte 1,25 $ chez Dollarama, contre 1,79 $ chez Metro, soit environ 30 % de moins.
Actuellement, Metro offre une promotion de trois pour 4 $, ce qui ramène le montant sur la facture à environ 1,33 $ l'unité. Malgré ce rabais, la gelée Jell-O demeure tout de même environ 6 % moins chère au Dollarama.
Barres protéinées Builders
La barre protéinée Builders vendue chez Dollarama est plus grosse et moins chère que celle offerte chez Metro.
Prix du Dollarama : 2,75 $ par barre de 68 g
Prix du Metro : 2,99 $ par barre de 56 g - À rabais à 2,69 $ au moment de publier ces lignes
Non seulement les barres protéinées Builders coûtent moins cher chez l'enseigne jaune et verte, mais elles sont aussi offertes dans un format plus généreux. Tu paies 2,75 $ pour une barre de 68 g, contre 2,99 $ pour une barre de 56 g chez Metro.
Au moment de publier ces lignes, Metro les offre en promotion à 2,69 $ l'unité, mais, à ce prix, le nombre de grammes est plus bas. La barre de 68 g du Dollo revient donc à environ 16 % moins cher au gramme que celle de 56 g.
Fèves au lard Clark
Même en promotion chez Metro, les fèves au lard Clark coûtent moins cher chez Dollarama.
Prix du Dollarama : 1,50 $
Prix du Metro : 2,79 $ pour 398 ml - À rabais à 2,29 $ au moment de publier ces lignes
Ce classique dans bien des foyers québécois pour le déjeuner ou le brunch devrait être acheté au magasin à un dollar si tu veux économiser, et ce, en tout temps. Chez Dollarama, les conserves coûtent 1,50 $, contre 2,79 $ chez Metro, soit environ 46 % de moins. Au moment de publier ces lignes, Metro les offre en promotion à 2,29 $, mais ce prix demeure tout de même plus élevé : Dollarama offre ses conserves à environ 35 % de moins.
Grandes boissons énergisantes Red Bull
Même en promotion chez Metro, la canette de Red Bull de 473 ml coûte moins cher chez Dollarama.
Prix du Dollarama : 4,27 $ pour 473 ml
Prix du Metro : 5,79 $ pour 473 ml - À rabais à 5 $ au moment de publier ces lignes
Si tu comptes te prendre une boisson énergisante pour la route, cette comparaison vaut le détour. La canette de 473 ml de Red Bull coûte 4,27 $ chez Dollarama, contre 5,79 $ chez Metro, soit environ 26 % de moins. Au moment de publier ces lignes, Metro l'offre en promotion à 5 $, mais malgré l'aubaine, le magasin du dollar demeure 15 % moins cher, même à son prix régulier.
Soupe Chunky
Même en promotion chez Metro, la soupe Chunky coûte moins cher chez Dollarama.
Prix du Dollarama : 2,75 $
Prix du Metro : 4,99 $ - À rabais à 3,79 $ au moment de publier ces lignes
Chez Dollarama, la conserve de soupe Chunky se détaille à 2,75 $. Chez Metro, il faut plutôt compter 4,99 $ : une différence de 45 % en faveur du magasin à un dollar. Et même en incluant la promo actuelle chez Metro, qui ramène le prix à 3,79 $, l'écart persiste, puisque Dollarama reste 27 % moins cher.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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