Cette terrasse tropicale cachée sur un toit à Montréal est le secret bien gardé à découvrir
Un endroit au coeur de la ville réservé à ceux et celles qui savent le trouver. 🌺🍸
Il y a des terrasses (un peu trop) connues à Montréal, toujours bondées ou visibles de la rue : impossible de les cacher. Puis, il y a celles du type : tu dois la connaître pour y aller. Elles ne sont pas moins occupées, mais elles donnent l'impression d'appartenir à un cercle un peu plus privilégié. C'est le genre d'endroit que j'adore. On s'y sent un peu à l'écart de la foule et on y croise surtout des personnes qui connaissent bien la métropole plutôt que celles qui suivent simplement les attraits les plus populaires.
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L'un de ces restaurants que j'ai adoré redécouvrir cet été est niché dans un hôtel à l'ambiance tropicale qui donne l'impression de s'évader sans quitter la métropole. Pourtant situé dans un endroit ultra achalandé, en plein cœur du Quartier des spectacles, cette terrasse de style rooftop ne se dévoile pas d'un coup d'œil. Pas de vue directe sur les gens qui en profitent depuis le boulevard de Maisonneuve. Il faut pousser la porte de l'hôtel HONEYROSE, monter jusqu'au cinquième étage et, seulement là, la magie opère.
En fait, on ne va pas se mentir, la magie commence dès le hall de cet hôtel aux allures luxueuses. Mais en sortant de l'ascenseur, le couloir qui mène à la terrasse attire immédiatement le regard avec ses courbes élégantes, ses teintes chaleureuses et son décor tropical.
Dès qu'on entre au Muze Lounge & Terrasse, impossible de manquer la thématique du flamant rose aussi élégante que kitsch (oui, c'est un contraste possible). Banquettes en velours rose, papier peint orné de l'oiseau emblématique, plantes tropicales et fleurs luxuriantes composent un décor qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un restaurant d'hôtel au centre-ville de Montréal.
La terrasse offre une vue imprenable sur les gratte-ciel qui qui se parent de teintes dorées pendant le golden hour et sur le Quartier des Spectacles, juste en contrebas. Pendant la saison des festivals, c'est ce qui rend l'endroit encore plus intéressant : on profite de toute l'effervescence sans jamais se retrouver au cœur de la cohue.
Difficile de trouver un meilleur endroit pour prendre le pouls de la ville pendant l'été des festivals. François Sacchetti, superviseur de l'établissement, nous l'a d'ailleurs confirmé lors de notre visite : « Pendant les Francos, je baissais un peu la musique sur la terrasse et on sentait vraiment la frénésie de la ville », raconte-t-il.
Autre détail qui fait toute la différence : la terrasse est couverte et peut être complètement fermée. Même si Dame Nature décide de ne pas collaborer, ton 5 à 7 (ou ta soirée entière) n'est donc jamais compromis.
Côté cuisine, le menu mise sur le partage. On y retrouve plusieurs incontournables, comme un délicieux tartare de saumon, des huîtres, un plateau de charcuteries, un plateau de fromages ou encore des frites à la truffe.
Cela dit, si tu souhaites sortir des sentiers battus, François Sacchetti recommande deux plats qui surprennent agréablement. D'abord, le Chou-fleur affranchi, un chou-fleur mariné aux épices puis rôti, servi avec une crème sûre végane, des noix de pin et des graines de citrouille grillées. Un plat qui fond littéralement dans la bouche. L'autre coup de cœur est la Perle du Littoral, une salade de légumes croquants garnie de crevettes grillées, de tomates cerises, de pommes et d'une vinaigrette au yuzu. Une option fraîche, croquante et légère, parfaite pour les journées les plus chaudes de l'été.
Pour ma part, j'ai particulièrement aimé La Blanche Fumée, une burrata ultra crémeuse servie sur un pain italien garni de pesto, de légumes grillés, de roquette, d'olives et de jambon cru. Le parfait équilibre entre une pizza et une entrée à partager. C'est immense et décadent.
La Blanche Fumée ainsi que Le Désordre Parfait, sur la terrasse du Muze Lounge & Terrasse.Narcity Québec
Les plus gros appétits trouveront aussi leur compte avec Le Côté Obscur, une côte levée de 24 oz, ou encore la Bavette AAA de Caractère, deux plats qui risquent de faire l'unanimité. Le Désordre Parfait est également une belle option à partager, avec un pavé de saumon grillé, des crevettes, un morceau de bavette, des frites et de la salade.
La carte des cocktails est tout aussi festive avec des créations comme le Muze-Tini (martini rouge, purée de fraises et jus de lime), le Rosa Pink (vodka, framboises fraîches et poivre rose), le Passion Vanilla (rhum, purée de fruit de la passion et vanille) ou encore le Limoncello Spritz (limoncello, prosecco, romarin et soda). De quoi accompagner le coucher de soleil à merveille.
Bref, si tu cherches un endroit où décrocher complètement, loin du tumulte de la rue, tout en restant à deux pas de l'action, le Muze Lounge & Terrasse est assurément l'un des secrets bien gardés du centre-ville.
Mais... ça reste entre nous.
Muze Lounge & Terrasse
Prix moyen pour une entrée : 23 $ Prix moyen pour un plat : 37 $ Prix moyen pour un cocktail signature : 21 $
Adresse : HONEYROSE - 355, boul. de Maisonneuve O., Montréal, QC