11 terrasses romantiques et fleuries à Montréal où t'installer dès que le soleil sort
Que tu sois là pour la vue, le sunset, la bouffe ou l’ambiance, ces terrasses de Montréal cochent toutes les cases.
Dès que le soleil commence à réchauffer un peu Montréal, on dirait que tout le monde a juste une envie : s’installer sur une terrasse et en profiter au maximum. Après des mois à hiberner, c’est le retour des soupers qui s’étirent, des verres qui se multiplient et des happy hours qui goûtent (enfin) l’été.
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La ville prend une toute autre énergie, et chaque moment devient une bonne excuse pour s’attabler dehors : brunch au soleil, verre de rosé en fin de journée, rendez-vous galant ou 5 à 7 improvisé. Que tu aies envie d'essayer une adresse populaire ou que tu sois plutôt à la recherche d'un petit coin plus discret niché dans un de tes quartiers préférés, la métropole regorge de spots où profiter du beau temps.
Prépare-toi à tomber sous le charme de ces onze terrasses aussi romantiques que photogéniques.
Muze Lounge & Terrasse
Prix moyen d'un repas : 34 $ | Prix moyen d'un cocktail : 22 $
Date d'ouverture de la terrasse : Le 6 mai 2026
Adresse : 355, boul. De Maisonneuve O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Perché au sommet de l’hôtel Honeyrose, le Muze Lounge & Terrasse te transportera directement dans une ambiance tropicale chic en plein centre-ville. Entre les palmiers, les teintes rosées et les touches de flamants, le décor donne un petit air de vacances sans quitter Montréal ; parfait pour une date ou une soirée entre copines qui sort de l’ordinaire.
Avec sa vue dégagée sur le Quartier des spectacles, c’est un spot idéal pour étirer un 5 à 7 ou profiter d’un souper à ciel ouvert. Dans l’assiette, les plats sont raffinés et pleins de fraîcheur (mention spéciale au carpaccio de pieuvre et au tartare de saumon), et côté cocktails, les créations fruitées comme le MUZE-TINI, composé de purée de fraise et de jus de lime, valent clairement le détour.
Café Il Cortile
Prix moyen d'un repas : 38 $
Date d'ouverture de la terrasse : Ouverte depuis la fin avril
Adresse : 1442, Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux t’offrir un petit aller simple pour l’Italie sans quitter Montréal, Café Il Cortile est clairement un must. Cachée derrière une façade discrète près du Musée des beaux-arts, sa cour intérieure fleurie, entourée de briques rouges et de verdure, crée une ambiance ultra romantique digne d’un film.
Côté bouffe, on est dans le classique italien : carpaccio de filet mignon fondant, crevettes géantes nappées d’une sauce au safran et vin blanc, ou encore des pappardelles aux champignons sauvages. Que ce soit pour une date ou un souper de groupe avec tes personnes préférées, c’est le genre d’endroit où tu voudras prendre ton temps… et commander une autre bouteille!
Terrasse sur l'Auberge
Prix moyen d'un repas : 30 $ | Prix moyen d'un cocktail : 20 $
Date d'ouverture de la terrasse : 2 mai 2026
Adresse : 97, rue de la Commune E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Difficile de battre le charme de la Terrasse sur l'Auberge, perchée en plein cœur du Vieux Montréal. Avec sa vue imprenable sur le Vieux Port et la Grande Roue, c'est un décor franchement enchanteur, surtout au coucher du soleil.
Le menu est raffiné sans être trop compliqué : tataki de saumon, bao buns au porc bien garnis ou encore pieuvre grillée ; parfait pour s'offrir des plats qu'on aurait pas nécessairement l'occasion de se cuisiner au quotidien. L'impressionnante carte des cocktails comprend une sélection de spritz, de cocktails signatures, de vins, de bulles et de bières. Un bel endroit où se poser dès que le soleil se pointe le bout du nez.
Terrasse Alizé
Prix moyen d'un repas : 25 $ | Prix moyen d'un cocktail : 18 $
Date d'ouverture de la terrasse : Le 5 mai 2026
Adresse : 340, rue De la Gauchetière O., 9e étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Située au sommet de l’hôtel Humaniti, la terrasse Alizé est le genre d'endroit qui t'impressionne dès que tu y mets les pieds. Avec sa vue dégagée sur le centre-ville et son ambiance chic, festive et un brin tropicale, c’est le spot parfait pour aller prendre l'apéro après le travail.
Côté menu, on y trouve habituellement des plats frais et gourmands comme les tacos de poisson, la guédille de homard de la Gaspésie bien généreuse ou le délicieux poulet croustillant. Pour accompagner le tout, le cocktail « Champs Alizé » comprenant vodka Grey Goose à la poire, St-Germain, lime, concombre et blanc d’œuf, est aussi beau que bon.
Le Jardin de Panos
Prix moyen d'un repas : 35 $
Date d'ouverture de la terrasse : La fin du mois d'avril
Adresse : 521, av. Duluth E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une terrasse qui te sort de ton quotidien, celle du Jardin de Panos risque de te charmer. Ce resto de spécialités grecques cache une cour arrière absolument magnifique, remplie de verdure et baignée d’une ambiance méditerranéenne. C’est le genre d’endroit qui te fera oublier que tu es en pleine ville, parfait pour une soirée en bonne compagnie qui s'étire.
Au menu, tu retrouveras des classiques ultra savoureux comme la brochette de filet mignon et crevettes, le halloumi grillé bien doré et le shish kebab toujours aussi satisfaisant. Tout est en place pour que tu passes une soirée aussi dépaysante que délicieuse.
Jardin Nelson
Prix moyen d'un repas : 26 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Date d'ouverture de la terrasse : 30 avril 2026
Adresse : 407, Pl. Jacques-Cartier, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Difficile de battre le charme de la terrasse Jardin Nelson, cachée en plein cœur du Vieux-Montréal. Avec sa cour intérieure pleine de fleurs et la musique jazz live (oui oui, de la musique live à tous les jours), on y trouve une ambiance franchement charmante
À table, tu pourras te régaler de salades, pokés, tartares, crêpes, pizzas et plus encore. Pour accompagner le tout, la carte des boissons est elle aussi bien variée ; cocktails signatures, bières, vins et même un menu complet de martinis. À découvrir ou redécouvrir!
Rose Orange
Prix moyen d'un cocktail : 20 $
Date d'ouverture de la terrasse : À venir
Adresse : 1, Place Ville-Marie, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Perchée au 44e étage de la Place Ville-Marie, la terrasse du Rose Orange en met plein la vue, littéralement. À cette hauteur-là, le coucher de soleil sur Montréal est juste difficile à battre, avec une perspective impressionnante sur la ville. Côté ambiance, on est clairement dans un vibe 5 à 7 chic : une belle sélection de cocktails signature comme « L’été chez soi » au melon d’eau et concombre ou le « El coco fresa » à la fraise, noix de coco et citron, sans oublier les bulles et les vins.
Pour grignoter, le menu reste simple mais efficace avec des options comme un plateau d’huîtres, une assiette d’hummus ou un classique party mix, parfait pour accompagner quelques verres sans tomber dans le gros souper.
Terrasse Belvu
Prix moyen d'un repas : 40 $ | Prix moyen d'un cocktail : 16 $ *prix de 2025
Date d'ouverture de la terrasse : 13 mai 2026
Adresse : 1010, rue De la Gauchetière O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Installée au troisième étage de l’hôtel Montréal Marriott Château Champlain, la terrasse du Belvu offre une vue complètement dégagée sur la gare Windsor et le centre-ville ; un vrai spectacle, surtout à l’heure dorée. Avec son décor lumineux qui rappelle la Côte d’Azur, l’endroit dégage une vibe chic et ensoleillée qui donne instantanément l’impression d’être en vacances.
Que tu passes pour un cocktail au coucher du soleil ou pour un souper entre ami.e.s, l’ambiance est toujours au rendez-vous. Côté bouffe, la cuisine s’inspire habituellement de saveurs méditerranéennes où les poissons et fruits de mer sont mis de l'avant. Cela dit, au moment d'écrire ces lignes, le menu de cette année n’a pas encore été dévoilé… alors garde l’œil ouvert!
Barraca Rhumerie Tapas
Prix moyen d'un repas : 25 $ | Prix moyen d'un cocktail : 14 $
Date d'ouverture de la terrasse : Ouverte depuis la fin avril
Adresse : 1134, av. du Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec son ambiance festive, la terrasse du Barraca Rhumerie Tapas est parfaite pour te donner l’impression d’être en vacances. Colorée, animée et remplie de verdure, elle invite à s’installer longtemps autour de petits plats à partager.
Le menu met de l’avant une belle sélection de tapas et de tacos ; mention spéciale aux tacos au cactus qui sortent de l’ordinaire, à la guacamole signature ultra fraîche et aux nachos bien garnis à partager. Pour compléter le tout, les cocktails sont aussi éclatés que délicieux, comme le « Sous le soleil » avec rhum épicé, liqueur d’orange, jus d’ananas, purée de fruit de la passion, lime et sirop jalapeño ; un vrai concentré d’été dans un verre.
Duc de Lorraine
Prix moyen d'un repas : 35 $ | Prix moyen d'un cocktail : 19 $
Date d'ouverture de la terrasse : Ouverte depuis la fin avril
Adresse : 5002, chem. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Institution bien connue à Montréal, la pâtisserie et bistro Duc de Lorraine attire depuis longtemps les becs sucrés avec ses desserts décadents… mais ça vaut vraiment la peine d’y aller aussi pour manger. Sur leur jolie terrasse, tu peux t’installer pour un brunch, un lunch ou un souper dans une ambiance élégante.
Le menu propose autant des classiques réconfortants comme le croque-monsieur ou la baguette jambon-beurre que des plats plus raffinés comme le surf & turf ou le rigatoni Romanoff. Bref, que tu sois là pour un millefeuille ou un repas complet, tu risques de passer un agréable moment!
Pangea
Prix moyen d'un repas : 35 $ | Prix moyen d'un cocktail : 22 $
Date d'ouverture de la terrasse : Le 2 mai 2026
Adresse : 104, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Impossible de passer à côté de la terrasse du Pangea : ultra fleurie et franchement magnifique, elle attire tous les regards sur la mythique rue Saint-Paul, en plein Vieux-Port. Le jour, c’est un spot parfait pour s’installer et profiter de l’ambiance animée du quartier et du menu brunch, mais dès que la nuit tombe, l’endroit se transforme en party avec une vibe très night club.
Côté cocktails, ça reste frais et créatif. Tu peux notamment opter pour le « Un Petit Nuage Heureux par Beau Temps » à base de gin Tanqueray, mangue écrasée, pêche et blanc d’œuf. En ce qui concerne la nourriture, tu peux t’attendre à des plats savoureux comme les crevettes grillées avec polenta crémeuse, le saumon rôti farci ou les raviolis aux champignons. De plus, l'endroit propose des alternatives véganes pour certains de ses plats et cocktails.