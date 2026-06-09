Voici le salaire annuel optimal pour acheter une maison dans ces 9 régions du Québec
Ce n'est VRAIMENT plus juste le Grand Montréal qui est dispendieux. 😭
Tu rêves de devenir propriétaire, mais tu te demandes si ton salaire annuel est à la hauteur d'un tel souhait? Bonne nouvelle : certaines régions du Québec restent beaucoup plus accessibles que d'autres pour l'achat d'une maison, selon les plus récentes statistiques de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).
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Le dernier rapport de l'APCIQ pour le mois de mai le montre clairement : les prix médians des maisons unifamiliales varient considérablement entre les régions métropolitaines de Montréal et de Québec. Pour savoir où tu pourrais potentiellement acheter, il y a donc plusieurs choses à considérer. On a donc fait les maths pour toi.
Ces calculs, pour estimer le revenu annuel brut minimal nécessaire à l'achat d'une maison unifamiliale dans chacune de ces régions, s'appuient sur la règle recommandée par le gouvernement du Canada : ne pas consacrer plus de 35 % de son revenu brut aux frais liés au logement.
Les paramètres retenus sont une mise de fonds minimale de 5 % pour les propriétés de 500 000 $ ou moins, à laquelle s'ajoute 10 % de la portion du prix excédant 500 000 $, un taux hypothécaire de 4,5 % et une période d'amortissement de 25 ans.
Voici à quoi ça ressemble, et où tu devrais peut-être magasiner ta prochaine propriété, selon ton budget.
Île de Montréal
- Prix médian (unifamiliale) — 780 000 $
- Salaire annuel minimal estimé — 138 550 $
L'île demeure le territoire le plus cher de la province. En mai 2026, les ventes de maisons unifamiliales ont reculé de 15 % comparativement à la même période l'an dernier, tandis que les inscriptions en vigueur ont progressé de 4 %.
Laval
- Prix médian (unifamiliale) — 627 000 $
- Salaire annuel minimal estimé — 112 286 $
Juste au nord de Montréal, Laval offre des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'île tout en restant dans la grande région métropolitaine.
En mai 2026, le prix médian d'une unifamiliale s'est maintenu autour de 627 000 $, stable par rapport à mai 2025.
Rive-Sud de Montréal
- Prix médian (unifamiliale) — 650 000 $
- Salaire annuel minimal estimé — 116 200 $
La Rive-Sud affiche un prix médian légèrement supérieur à celui de Laval, à 650 000 $ en mai 2026, en hausse de 2 % sur un an. Les inscriptions en vigueur ont bondi de 11 %, ce qui signale une offre en expansion.
Rive-Nord de Montréal
- Prix médian (unifamiliale) — 606 000 $
- Salaire annuel minimal estimé — 108 700 $
La Rive-Nord constitue l'option la plus abordable parmi les secteurs proches de la métropole.
Vaudreuil-Soulanges
- Prix médian (unifamiliale) — 629 500 $
- Salaire annuel minimal estimé — 112 731 $
Ce secteur à l'ouest de Montréal a vu son prix médian grimper de 5 % en un an, pour se fixer à 629 500 $ en mai 2026. Le marché s'y est montré plus actif, avec une hausse de 9 % des ventes unifamiliales.
Saint-Jean-sur-Richelieu
- Prix médian (unifamiliale) — 573 450 $
- Salaire annuel minimal estimé — 103 166 $
Saint-Jean-sur-Richelieu est l'un des marchés les plus accessibles de la couronne sud de Montréal. Le prix médian d'une unifamiliale s'y établissait à 573 450 $ en mai 2026, stable par rapport à l'an dernier.
Agglomération de Québec
- Prix médian (unifamiliale) — 486 500 $
- Salaire annuel minimal estimé — 88 183 $
Dans la capitale nationale, le marché résidentiel reste nettement plus accessible qu'à Montréal. Le prix médian d'une unifamiliale atteignait 486 500 $ en mai 2026, en hausse de 7 % sur un an, dans un contexte de forte progression des inscriptions (+34 %).
Périphérie Nord de Québec
- Prix médian (unifamiliale) — 529 000 $
- Salaire annuel minimal estimé — 95 589 $
Légèrement plus cher que l'agglomération de Québec elle-même, ce secteur affichait un prix médian de 529 000 $ pour les unifamiliales en mai 2026, en progression de 9 % sur un an.
Rive-Sud de Québec
- Prix médian (unifamiliale) — 425 000 $
- Salaire annuel minimal estimé — 77 006 $
C'est la région la plus abordable des neuf analysées ici. En mai 2026, le prix médian d'une maison unifamiliale sur la Rive-Sud de Québec s'élevait à 425 000 $, en hausse de 1 % seulement sur un an.
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