Voici les villes du Québec (autre que Montréal) où l’immobilier explose en ce moment
Il y a des villes qui vont te surprendre! 🤯
Si tu pensais que le marché immobilier au Québec commençait enfin à ralentir, la réalité est un peu plus nuancée. Oui, les ventes ont légèrement diminué à l’échelle de la province en ce début de 2026, mais dans plusieurs villes, l’activité est encore en pleine accélération.
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C’est ce qui ressort des résultats du premier trimestriel du baromètre résidentiel de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), rendus publics ce mercredi 15 avril.
Au cours du 1er trimestre de 2026, 23 354 ventes résidentielles ont été réalisées par les courtiers immobiliers du Québec, soit 2 % de moins que les 23 910 transactions conclues à la même période en 2025.
« Le marché immobilier québécois entre dans une phase de stabilisation, mais sans véritable relâchement de la pression. L’activité ralentit légèrement, mais la demande demeure bien présente, portée par des conditions économiques relativement favorables, notamment la stabilité des taux d’intérêt et la résilience du marché de l’emploi », souligne Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.
Certaines régions sortent clairement du lot. C’est notamment le cas des régions métropolitaines de Saguenay et de Sherbrooke, où les ventes ont respectivement grimpé de 14 % et 6 %, alors que la majorité des autres marchés sont en recul.
Ces endroits continuent d’attirer les acheteurs et acheteuses, ce qui maintient une forte pression sur les prix et sur la rapidité des transactions.
Surprise, surprise!
Mais ce qui surprend encore plus, c’est la performance de certaines plus petites villes. Des secteurs comme Rimouski, Shawinigan ou Sainte-Agathe-des-Monts affichent des hausses de ventes de plus de 15 %, signe que l’engouement dépasse largement les grands centres urbains.
Et même si le marché montre quelques signes de stabilisation, les prix continuent de grimper. À l’échelle du Québec, le prix médian d’une maison unifamiliale atteint maintenant 511 850 $, en hausse de 6 % sur un an. Dans certaines régions, comme Mont-Tremblant ou Sainte-Agathe-des-Monts, les augmentations sont encore plus marquées.
Il y a bien plus de propriétés sur le marché qu’avant, avec une hausse de 6 % des inscriptions, mais ça ne suffit pas à renverser la tendance. L’inventaire reste faible comparé aux normales, ce qui laisse encore les vendeurs et vendeuses en position de force dans la majorité des marchés.
Bref, même si le marché immobilier québécois commence à se calmer sur papier, plusieurs villes vivent encore une vraie montée en flèche en 2026. Et pour les acheteurs et acheteuses, ça veut dire une chose : la compétition est loin d’être terminée.
Pour connaitre le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison ou un condo dans les différentes villes du baromètre, on a appliqué la règle des 35 % recommandée par les institutions financières canadiennes — soit le pourcentage maximal de ton revenu brut à consacrer aux frais de logement — avec un taux hypothécaire de 5 % sur 25 ans.
Voici le salaire qu’il te faut pour acheter une maison ou un condo dans 21 villes du Québec :
Montréal
- Maison : 640 000 $ = 136 000 $/an
- Condo : 425 000 $ = 91 000 $/an
Québec
- Maison : 477 000 $ = 101 000 $/an
- Condo : 331 000 $ = 71 000 $/an
Gatineau
- Maison : 489 950 $ = 104 000 $/an
- Condo : 312 000 $ = 63 000 $/an
Sherbrooke
- Maison : 478 500 $ = 101 000 $/an
- Condo : 335 000 $ = 72 000 $/an
Saguenay
- Maison : 360 000 $ = 76 000 $/an
- Condo : 271 550 $ = 56 000 $/an
Trois-Rivières
- Maison : 405 000 $ = 86 000 $/an
- Condo : 299 000 $ = 64 000 $/an
Drummondville
- Maison : 416 193 $ = 88 000 $/an
- Condo : 410 000 $ = 68 000 $/an
Granby
- Maison : 499 625 $ = 100 000 $/an
- Condo : 340 000 $ = 78 000 $/an
Joliette
- Maison : 485 000 $ = 90 000 $/an
Saint-Hyacinthe
- Maison : 503 500 $ = 104 000 $/an
- Condo : 339 000 $ = 72 000 $/an
Sorel-Tracy
- Maison : 375 000 $ = 78 000 $/an
Victoriaville
- Maison : 372 000 $ = 73 000 $/an
Shawinigan
- Maison : 300 000 $ = 63 000 $/an
Thetford Mines
- Maison : 255 000 $ = 54 000 $/an
Baie-Comeau
- Maison : 248 000 $ = 52 000 $/an
Rimouski
- Maison : 375 000 $ = 70 000 $/an
Rouyn-Noranda
- Maison : 369 000 $ = 71 000 $/an
Val-d’Or
- Maison : 387 000 $ = 79 000 $/an
Mont-Tremblant
- Maison : 640 000 $ = 136 000 $/an
- Condo : 357 000 $ = 88 000 $/an
Saint-Sauveur
- Maison : 628 750 $ = 133 000 $/an
- Condo : 411 250 $ = 82 000 $/an
Sainte-Adèle
- Maison : 570 000 $ = 121 000 $/an
À noter que certaines villes n’ont pas assez de données colligées pour permettre de calculer un prix médian pour une maison ou un condo.
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