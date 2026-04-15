Voici les villes du Québec (autre que Montréal) où l’immobilier explose en ce moment

Il y a des villes qui vont te surprendre! 🤯

Mont-Tremblant.

Le baromètre résidentiel de l’APCIQ démontre que le marché immobilier de plusieurs villes a explosé depuis janvier.

Vadim_777 | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu pensais que le marché immobilier au Québec commençait enfin à ralentir, la réalité est un peu plus nuancée. Oui, les ventes ont légèrement diminué à l’échelle de la province en ce début de 2026, mais dans plusieurs villes, l’activité est encore en pleine accélération.

À lire également : « Taxe de bienvenue » : Une loi va faire une grosse différence pour certains Québécois

C’est ce qui ressort des résultats du premier trimestriel du baromètre résidentiel de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), rendus publics ce mercredi 15 avril.

Au cours du 1er trimestre de 2026, 23 354 ventes résidentielles ont été réalisées par les courtiers immobiliers du Québec, soit 2 % de moins que les 23 910 transactions conclues à la même période en 2025.

« Le marché immobilier québécois entre dans une phase de stabilisation, mais sans véritable relâchement de la pression. L’activité ralentit légèrement, mais la demande demeure bien présente, portée par des conditions économiques relativement favorables, notamment la stabilité des taux d’intérêt et la résilience du marché de l’emploi », souligne Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

Certaines régions sortent clairement du lot. C’est notamment le cas des régions métropolitaines de Saguenay et de Sherbrooke, où les ventes ont respectivement grimpé de 14 % et 6 %, alors que la majorité des autres marchés sont en recul.

Ces endroits continuent d’attirer les acheteurs et acheteuses, ce qui maintient une forte pression sur les prix et sur la rapidité des transactions.

Surprise, surprise!

Mais ce qui surprend encore plus, c’est la performance de certaines plus petites villes. Des secteurs comme Rimouski, Shawinigan ou Sainte-Agathe-des-Monts affichent des hausses de ventes de plus de 15 %, signe que l’engouement dépasse largement les grands centres urbains.

Et même si le marché montre quelques signes de stabilisation, les prix continuent de grimper. À l’échelle du Québec, le prix médian d’une maison unifamiliale atteint maintenant 511 850 $, en hausse de 6 % sur un an. Dans certaines régions, comme Mont-Tremblant ou Sainte-Agathe-des-Monts, les augmentations sont encore plus marquées.

Il y a bien plus de propriétés sur le marché qu’avant, avec une hausse de 6 % des inscriptions, mais ça ne suffit pas à renverser la tendance. L’inventaire reste faible comparé aux normales, ce qui laisse encore les vendeurs et vendeuses en position de force dans la majorité des marchés.

Bref, même si le marché immobilier québécois commence à se calmer sur papier, plusieurs villes vivent encore une vraie montée en flèche en 2026. Et pour les acheteurs et acheteuses, ça veut dire une chose : la compétition est loin d’être terminée.

Pour connaitre le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison ou un condo dans les différentes villes du baromètre, on a appliqué la règle des 35 % recommandée par les institutions financières canadiennes — soit le pourcentage maximal de ton revenu brut à consacrer aux frais de logement — avec un taux hypothécaire de 5 % sur 25 ans.

Voici le salaire qu’il te faut pour acheter une maison ou un condo dans 21 villes du Québec :

Montréal

  • Maison : 640 000 $ = 136 000 $/an
  • Condo : 425 000 $ = 91 000 $/an

Québec

  • Maison : 477 000 $ = 101 000 $/an
  • Condo : 331 000 $ = 71 000 $/an

Gatineau

  • Maison : 489 950 $ = 104 000 $/an
  • Condo : 312 000 $ = 63 000 $/an

Sherbrooke

  • Maison : 478 500 $ = 101 000 $/an
  • Condo : 335 000 $ = 72 000 $/an

Saguenay

  • Maison : 360 000 $ = 76 000 $/an
  • Condo : 271 550 $ = 56 000 $/an

Trois-Rivières

  • Maison : 405 000 $ = 86 000 $/an
  • Condo : 299 000 $ = 64 000 $/an

Drummondville

  • Maison : 416 193 $ = 88 000 $/an
  • Condo : 410 000 $ = 68 000 $/an

Granby

  • Maison : 499 625 $ = 100 000 $/an
  • Condo : 340 000 $ = 78 000 $/an

Joliette

  • Maison : 485 000 $ = 90 000 $/an

Saint-Hyacinthe

  • Maison : 503 500 $ = 104 000 $/an
  • Condo : 339 000 $ = 72 000 $/an

Sorel-Tracy

  • Maison : 375 000 $ = 78 000 $/an

Victoriaville

  • Maison : 372 000 $ = 73 000 $/an

Shawinigan

  • Maison : 300 000 $ = 63 000 $/an

Thetford Mines

  • Maison : 255 000 $ = 54 000 $/an

Baie-Comeau

  • Maison : 248 000 $ = 52 000 $/an

Rimouski

  • Maison : 375 000 $ = 70 000 $/an

Rouyn-Noranda

  • Maison : 369 000 $ = 71 000 $/an

Val-d’Or

  • Maison : 387 000 $ = 79 000 $/an

Mont-Tremblant

  • Maison : 640 000 $ = 136 000 $/an
  • Condo : 357 000 $ = 88 000 $/an

Saint-Sauveur

  • Maison : 628 750 $ = 133 000 $/an
  • Condo : 411 250 $ = 82 000 $/an

Sainte-Adèle

  • Maison : 570 000 $ = 121 000 $/an

À noter que certaines villes n’ont pas assez de données colligées pour permettre de calculer un prix médian pour une maison ou un condo.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
marché immobilier au québec salaire au québec prix des maisons prix des condos maisons à vendre au québec condos à vendre au québec mont-tremblant association professionnelle des courtiers immobiliers du québec apciq
Québec Canada Marché immobilier
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le gouvernement du Canada embauche sans diplôme ou avec un sec.5 et paye jusqu'à 73 595$/an

Plusieurs postes sont à ta portée au Québec!

Dollarama vend maintenant des vêtements et voici mes 16 coups de coeur qui valent le détour

Des trouvailles vraiment excitantes qu’on n’avait pas vues venir. 👀

Voici 7 crédits d'impôt et prestations gouvernementales versés aux Québécois en mai 2026

Ça fait toujours du bien au portefeuille! 🤑

2e cas de rougeole à Québec en une semaine : Voici tout ce qu'il faut savoir

Plusieurs endroits publics de la capitale nationale sont touchés. 😬

Ottawa suspend la taxe fédérale sur l'essence et le diesel : Voici combien tu économiseras

Cette mesure coûtera quelque 2,4 milliards de dollars aux contribuables.

Ton renouvellement hypothécaire risque de faire mal à ton budget : Voici comment t’adapter

Si tu avais un taux à 2 %, tu devras avoir les reins solides.

On sait enfin qui affrontera les Canadiens de Montréal en séries et ça s'annonce corsé

Salut, l'impression de déjà-vu! ⚡️🫠

Abri « Tempo » au Québec : Tu risques jusqu'à 1 000 $ d'amende dès cette semaine

Certaines villes n'ont déjà plus de patience. 😬

Jusqu'à 80 % de rabais : Liquidation Marie offrira l'épicerie en ligne et voici quoi savoir

Épargner à même le confort de ton divan? OUI! 🙌

Ces rues de Montréal seront fermées aux voitures dès ce printemps : Voici lesquelles

Conseil : évite Le Plateau-Mont-Royal si tu es en voiture! 😐