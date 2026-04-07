Voici le salaire idéal à gagner pour t'acheter une maison à Montréal sans te ruiner en avril
Oui, la métropole est abordable, mais pour qui?
Tu penses acheter une maison à Montréal en avril, mais tu ne sais pas si ton salaire est à la hauteur? Avant de visiter des propriétés ou de tomber en amour avec quelque chose hors budget, voici exactement ce qu'il te faut gagner pour devenir proprio sans te mettre dans le rouge.
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Le marché immobilier du Grand Montréal a retrouvé un certain souffle en mars 2026, selon les plus récentes données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), publiées le 2 avril dernier.
Les statistiques mensuelles de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, compilées à partir de la base de données provinciale Centris comprennent quelque 5 045 transactions résidentielles qui ont été conclues, soit une hausse de 2 % par rapport à mars 2025.
Cette remontée met fin à une série de quatre mois consécutifs de diminutions, même si le bilan demeure légèrement en deçà de la moyenne des dix dernières années, établie à 5 245 ventes.
L'inventaire a gonflé de façon notable dans la région. Les inscriptions en vigueur ont progressé de 13 % par rapport à l'an dernier, et les nouvelles inscriptions ont suivi dans la même direction. Les acheteurs et acheteuses disposent donc de plus de choix qu'auparavant — particulièrement du côté des copropriétés, où les inscriptions en vigueur ont bondi de 21 %.
Si tu magasines un condo, surtout sur l'île de Montréal, tu as un peu plus de latitude pour prendre ton temps et négocier.
Pour les maisons unifamiliales, c'est une autre histoire. Avec seulement 6 % de plus d'inscriptions en vigueur, le stock reste serré, ce qui maintient la pression sur les prix et explique pourquoi les délais de vente continuent de raccourcir dans les couronnes.
Voici les prix médians dans la RMR de Montréal en mars 2026 :
- Maison unifamiliale : 652 250 $ (+7 % en un an)
- Copropriété (condo) : 425 000 $ (+1 % en un an)
- Plex (2 à 5 logements) : 880 000 $ (+6 % en un an)
Quel salaire faut-il pour acheter une maison unifamiliale à 652 250 $?
Les institutions financières recommandent généralement que tes coûts de logement (versement hypothécaire, taxes, chauffage et assurance) ne dépassent pas 35 % de ton revenu brut. En partant d'une mise de fonds minimale et d'un taux hypothécaire autour de 4,5 % sur 25 ans, voici à quoi ressemble le calcul :
Mise de fonds minimale
- 5 % sur les premiers 500 000 $ = 25 000 $
- 10 % sur les 152 250 $ restants = 15 225 $
- Total : 40 225 $
Montant à financer
- 652 250 $ − 40 225 $ = 612 025 $
Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans)
- Environ 3 390 $ par mois
Revenu brut annuel recommandé
- Environ 116 000 $ à 118 000 $ par année
Quel salaire faut-il pour acheter un condo à 425 000 $?
Mise de fonds minimale
- 5 % de 425 000 $ = 21 250 $
Montant à financer
- 425 000 $ − 21 250 $ = 403 750 $
Versement hypothécaire mensuel estimé (4,5 %, 25 ans)
- Environ 2 235 $ par mois
Revenu brut annuel recommandé
- Environ 77 000 $ à 79 000 $ par année
Si tu vises un condo, pense à intégrer les frais de copropriété mensuels à ton calcul. Ils peuvent varier de quelques centaines à plus de 1 000 $ selon l'immeuble, ce qui peut faire bouger le seuil de revenu nécessaire.
Même dans un marché un peu plus calme, les propriétés se vendent rapidement. Une maison unifamiliale dans la RMR de Montréal trouve preneur en moyenne en 33 jours en mars 2026, soit neuf jours de moins qu'un an plus tôt.
Les plex s'écoulent en 50 jours (17 jours de moins qu'en mars 2025) et les condos en 48 jours. Ces délais en baisse confirment que la demande reste bien présente, malgré un contexte économique plus incertain.
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