9 prestations que les personnes âgées ou retraitées peuvent recevoir en juin au Québec
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En juin, plusieurs dates importantes sont à ajouter au calendrier des personnes aîné.e.s et retraité.e.s du Québec. L'Agence du revenu du Canada (ARC), Revenu Québec et Retraite Québec procèdent chacun à des versements de prestations et de crédits d'impôt qui peuvent représenter un apport financier non négligeable.
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Certaines sommes arrivent automatiquement dans ton compte bancaire; d'autres nécessitent une inscription ou une demande préalable.
Pour les programmes qui exigent une démarche de ta part, mieux vaut t'assurer rapidement de ton admissibilité pour ne laisser passer aucun montant. Tu peux suivre l'état de tes versements depuis Mon dossier pour les particuliers sur le site de l'ARC, ou depuis Mon dossier pour les citoyens sur la plateforme de Revenu Québec.
Crédit d'impôt pour la solidarité
Ce programme provincial, géré par Revenu Québec, est conçu pour alléger le fardeau financier des ménages à revenus faibles ou modestes. Si tu y es admissible et que tu touches des versements mensuels, un dépôt devrait apparaître dans ton compte dès les tout premiers jours de juin.
La fréquence des paiements varie selon le montant annuel total qui t'a été accordé, établi à partir de ta déclaration de revenus 2024 :
- Moins de 240 $ : un versement unique effectué en juillet 2025
- De 241 $ à 799 $ : paiements trimestriels — si c'est ta situation, le prochain versement tomberait plutôt en juillet
- 800 $ et plus : versements mensuels
Pour l'année d'imposition 2024, le seuil de revenu fixé pour une personne seule était de 63 259 $. Si tu dépasses ce montant, tu n'es pas admissible pour la période en cours.
Le tout sera revu pour la période allant de juillet 2026 à juin 2027.
Date du versement : 5 juin
Tous les détails sur le crédit d'impôt pour la solidarité sont ici.
Versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH
En juin, l'ARC procède à un paiement exceptionnel destiné aux personnes admissibles au crédit pour la TPS/TVH. Ce versement ponctuel correspond à 50 % du crédit annuel reçu entre juillet 2025 et juin 2026.
Il s'agit d'une mesure de transition avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), qui prend la relève à compter de juillet.
Pour une personne seule sans enfant à charge, le montant peut atteindre jusqu'à 267 $. Si tu es inscrit.e au dépôt direct, le virement se fait automatiquement. Dans le cas contraire, un chèque postal est envoyé à ton adresse.
Quelques situations peuvent toutefois bloquer ou réduire le paiement : ne pas avoir produit sa déclaration de revenus, ne pas avoir été admissible au crédit en janvier 2026, avoir un.e conjoint.e qui a déjà reçu le montant pour la famille, ou encore voir le versement appliqué à une dette fiscale existante auprès de l'ARC.
Date du versement : dès le 5 juin.
Tous les détails sur le versement supplémentaire du crédit TPS/TVH sont ici.
Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)
Ce versement mensuel fédéral s'adresse aux personnes âgées de 18 à 64 ans qui vivent avec un handicap et dont la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées a été approuvée par l'ARC. Pour être admissible, il faut également avoir produit sa déclaration de revenus pour l'année 2024 et résider légalement au Canada.
La prestation peut atteindre jusqu'à 2 400 $ par année, soit environ 200 $ par mois, et elle est indexée à l'inflation. Pour une personne seule, la pleine prestation s'applique lorsque le revenu familial net ne dépasse pas 33 000 $.
Une exemption est aussi prévue pour les revenus de travail : les premiers 10 000 $ gagnés sont exclus du calcul, ce qui permet à certaines personnes qui occupent un emploi de demeurer admissibles malgré tout.
À partir de juillet 2026, le montant maximal sera révisé à la hausse pour refléter l'évolution du coût de la vie.
Date du versement : 18 juin.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
La pension de la Sécurité de la vieillesse est versée chaque mois aux Canadien.ne.s ayant atteint l'âge vénérable de 65 ans. Contrairement au RRQ, son calcul n'est pas lié aux cotisations versées durant la vie active : c'est le nombre d'années de résidence au Canada qui détermine le montant auquel tu as droit.
Les montants sont révisés chaque trimestre en fonction de l'indice des prix à la consommation — pour la période d'avril à juin 2026, une indexation de 0,1 % a été appliquée.
Dans la grande majorité des cas, Service Canada procède à l'inscription automatiquement. Si tu approches des 65 ans et que tu n'as pas encore reçu de confirmation, il vaut mieux les contacter pour éviter de manquer des paiements. Il est aussi possible de reporter le début des versements jusqu'à l'âge de 70 ans, ce qui permet de toucher une rente mensuelle permanente plus élevée.
Montants mensuels maximaux pour le trimestre d'avril à juin 2026 :
- De 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ (pour un revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,37 $ (pour un revenu 2024 inférieur à 154 196 $)
À noter que le paiement de juin inclut aussi, pour les personnes qui y sont admissibles, le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant.
Date du versement : 26 juin.
Tout ce qu'il faut savoir sur la pension de la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti est une aide fédérale non imposable offerte aux personnes de 65 ans et plus qui reçoivent déjà la pension de la SV et dont les revenus annuels restent limités. Son montant est revu chaque trimestre en fonction de l'évolution du coût de la vie.
Pour être admissible, tu dois remplir les conditions suivantes :
- Avoir 65 ans ou plus;
- Résider au Canada;
- Recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse;
- Avoir un revenu annuel inférieur au seuil applicable selon ta situation familiale.
Selon que tu sois seul.e ou en couple, et selon la situation de ton ou ta partenaire par rapport à la SV, le montant mensuel peut varier entre environ 667 $ et 1 110 $. Cette prestation est non imposable et peut être cumulée avec la SV.
Date du versement : 26 juin.
Tous les détails sur le Supplément de revenu garanti sont juste ici.
L'Allocation
Tu as entre 60 et 64 ans et ton ou ta conjoint.e reçoit à la fois la pension de la SV et le Supplément de revenu garanti? Tu pourrais être admissible à l'Allocation, une prestation fédérale mensuelle non imposable destinée aux couples à faible revenu dans lesquels l'un.e des deux partenaires n'a pas encore atteint l'âge d'accès à la SV.
Les conditions d'admissibilité sont les suivantes :
- Être âgé.e de 60 à 64 ans
- Résider au Canada
- Être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e
- Avoir vécu au Canada pendant au moins dix ans après l'âge de 18 ans
- Avoir un.e conjoint.e qui bénéficie à la fois de la SV et du SRG
- Avoir un revenu combiné annuel inférieur à 41 500 $
Avec la réindexation trimestrielle en cours, l'Allocation peut atteindre jusqu'à environ 1 410 $/mois. Idéalement, la demande devrait être soumise entre 6 et 11 mois avant ton 60e anniversaire, mais il n'est pas trop tard si tu as déjà cet âge et que tu n'as rien demandé.
Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu reçois l'Allocation, celle-ci est automatiquement convertie en Allocation au survivant.
Date du versement : 26 juin.
Allocation au survivant
Tu es veuf.ve, tu as entre 60 et 64 ans et tu n'as pas formé de nouvelle union depuis le décès de ton ou ta conjoint.e — que ce soit par mariage ou en union de fait? L'Allocation au survivant est une prestation mensuelle fédérale non imposable conçue pour soutenir les personnes qui se retrouvent seules après un deuil et dont les ressources financières sont limitées.
La prestation est maintenue jusqu'à l'âge de 65 ans, moment où la pension de la SV prend automatiquement la relève. La demande peut être déposée jusqu'à 11 mois avant ton 60e anniversaire.
Conditions d'admissibilité :
- Être veuf.ve, sans nouvelle union depuis le décès du ou de la partenaire;
- Avoir un revenu annuel inférieur à 30 216 $ — au-delà de ce seuil, la prestation n'est plus accessible.
Le montant maximal s'élève à environ 1 682 $/mois, calculé en fonction des revenus de l'année précédente.
Date du versement : 26 juin.
Toutes les informations sur l'Allocation au survivant sont juste ici.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Le RRQ garantit un revenu mensuel à vie à toute personne ayant cotisé au régime durant sa vie active au Québec. Pour être admissible, il faut avoir cotisé au moins une année et avoir déclaré un revenu de travail supérieur à 3 500 $ annuellement. Le montant versé varie considérablement selon l'âge auquel tu décides d'activer ta rente :
- À 60 ans (rente à 64 % du montant complet) : jusqu'à 964,90 $/mois
- À 65 ans (rente à 100 %) : jusqu'à 1 507,65 $/mois
- À 72 ans (bonification maximale à 158,8 %) : jusqu'à 2 394,15 $/mois
Plus tu repousses le début des versements, plus ta rente mensuelle sera généreuse. En revanche, si tu as besoin de revenus plus tôt, il est possible d'y accéder dès 60 ans, moyennant une réduction permanente du montant. Si tu travailles encore après 65 ans, sache que la cotisation au RRQ devient volontaire à cet âge, tant pour toi que pour ton employeur.
Date du versement : 30 juin.
Pour en savoir plus sur le Régime de rentes du Québec, c'est par ici.
Régime canadien de soins dentaires (RCSD)
Ce programme fédéral prend en charge une partie des frais buccodentaires pour les ménages dont le revenu familial net est inférieur à 90 000 $. Contrairement aux autres prestations de cette liste, il ne dispose pas d'une date de versement fixe : les remboursements sont traités individuellement, au fur et à mesure que les réclamations sont soumises.
Trois facteurs entrent dans le calcul du montant remboursé : les frais réellement engagés, le barème tarifaire officiel du RCSD et ton revenu familial net ajusté.
Point important pour juin : la date limite pour renouveler ton adhésion au régime était fixée au 1er juin. Si le renouvellement n'a pas été effectué, la couverture prend fin le 30 juin et les soins reçus durant une interruption ne sont pas remboursés. Assure-toi que ta situation est en règle pour éviter toute mauvaise surprise.
Date du versement : selon la date de soumission de ta réclamation.
Consulte canada.ca pour tous les détails sur le Régime canadien de soins dentaires.
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