8 prestations gouvernementales et crédits d'impôt versés au Québécois en juin 2026
Des sommes qui ne peuvent que faire du bien à ton portefeuille!
En juin, plusieurs prestations gouvernementales et crédits d’impôt seront versés aux Québécoises et Québécois, qu’ils proviennent de l’Agence du revenu du Canada (ARC), de Revenu Québec ou Retraite Québec. Peu importe ta situation (parent, retraité.e, locataire ou personne en situation de handicap), il y a de bonnes chances qu’au moins l’un de ces dépôts te concerne.
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Bien entendu, les sommes varient d’une personne à l’autre selon le revenu familial, l’âge et la situation personnelle.
Pour t'assurer de recevoir tes paiements sans délai, active le dépôt direct dans ton espace Mon dossier sur le site de l'ARC ou de Revenu Québec.
Crédit d'impôt pour la solidarité
Les bénéficiaires du crédit pour la solidarité qui reçoivent leurs paiements chaque mois peuvent s'attendre à un dépôt de Revenu Québec avant le juin.
Ce crédit provincial s'adresse aux ménages à revenus faibles ou modestes. La fréquence des versements dépend du montant annuel total accordé :
- 800 $ et plus : versements mensuels
- Entre 241 $ et 799 $ : versements trimestriels, le prochain tombe en juillet en fonction de tes revenus de 2025
- Sous 241 $ : la somme a été versée en juillet 2025
Pour l'année d'imposition 2024, une personne seule doit avoir déclaré un revenu de 63 259 $ ou moins pour être admissible au crédit.
Date de versement : dans les cinq premiers jours de juin
Consulte les informations officielles sur le site de Revenu Québec.
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
L'ACE est une prestation fédérale non imposable versée chaque mois aux familles ayant des enfants de moins de 18 ans. Le prochain dépôt est attendu le 20 juin.
Le montant accordé varie selon l'âge de l'enfant et le revenu familial net. Pour un revenu inférieur à 37 487 $, les maximums mensuels en vigueur sont les suivants :
- Enfant de 0 à 5 ans : jusqu'à 666,41 $/mois (7 997 $/an)
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 562,33 $/mois (6 748 $/an)
En cas de garde partagée (répartition 40/60), chaque parent reçoit 50 % du montant calculé en fonction de son propre revenu. Note importante : à compter de juillet 2026, l'ARC actualisera les paiements à partir des revenus 2025 déclarés.
Date de versement : 19 juin
Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)
Ce paiement mensuel fédéral s'adresse aux personnes entre 18 et 64 ans en situation de handicap dont la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées a été approuvée par l'ARC. Il faut également avoir produit sa déclaration de revenus 2024 et être résident.e légal.e du Canada.
Le montant peut atteindre 2 400 $ par an — soit environ 200 $ par mois —, indexé selon l'inflation. Pour recevoir la totalité de la prestation, le revenu familial net ne doit pas excéder :
- 33 000 $ pour une personne seule
- 46 500 $ pour un couple
Une exemption sur les revenus d'emploi s'applique : jusqu'à 10 000 $ sont exclus du calcul pour une personne seule (14 000 $ pour un couple), ce qui permet à certaines personnes actives sur le marché du travail de conserver leur admissibilité.
Le montant maximal sera revu et rajusté pour la période de juillet 2026 à juin 2027 « pour refléter les changements dans le coût de la vie ».
Sache toutefois que ton paiement de prestation ne diminuera pas si le coût de la vie diminue.
Le paiement sera fait le 18 juin prochain.
Allocation-logement
Si une trop grande portion de tes revenus est absorbée par ton loyer, l'Allocation-logement de Revenu Québec peut apporter un coup de pouce non négligeable. Ce programme provincial vise les personnes seules de 50 ans et plus ainsi que les familles monoparentales ayant au moins un enfant à charge.
Voici les seuils de revenus annuels à ne pas dépasser pour être admissible :
- Personne seule de 50 ans et plus : 22 900 $
- Famille monoparentale avec 1 ou 2 enfants : 39 500 $
- Famille monoparentale avec 3 enfants et plus : 45 500 $
Le montant de l’Allocation-logement dépend principalement de deux choses : la part du revenu consacrée au logement et le revenu familial total. Lorsque le revenu est sous le seuil maximal, le montant est accordé sans réduction.
Concrètement, si le logement représente :
- entre 30 % et 49 % du revenu familial, l’aide peut atteindre 1 200 $ par année (100 $/mois)
- entre 50 % et 79 %, le montant peut aller jusqu’à 1 800 $ (150 $/mois)
- 80 % ou plus, l’aide maximale atteint 2 040 $ par année (170 $/mois)
Les demandes peuvent être soumises en tout temps, et une demande rétroactive reste possible. L'allocation est aussi calculée automatiquement lors du traitement de ta déclaration de revenus annuelle par Revenu Québec.
Date du versement : dans les cinq premiers jours ouvrables de juin.
Pour en savoir plus sur l'Allocation-logement, c'est par ici.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
La pension de la Sécurité de la vieillesse est un programme fédéral qui verse une prestation mensuelle aux personnes de 65 ans et plus ayant résidé suffisamment longtemps au Canada. Contrairement au RRQ, son montant n'est pas lié aux cotisations accumulées en carrière : c'est le nombre d'années de résidence au pays qui entre en ligne de compte.
Pour le trimestre d'avril à juin 2026, une indexation de 0,1 % a été appliquée. Les montants mensuels maximaux actuels sont les suivants :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ (pour un revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,37 $ (pour un revenu 2024 inférieur à 154 196 $)
Le premier paiement est normalement émis le mois qui suit ton 65e anniversaire de naissance. Pour connaître le montant exact selon ta situation personnelle, consulte l'outil de calcul officiel du gouvernement du Canada.
Le paiement est prévu le 26 juin prochain, tout comme le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant.
Pour en savoir plus sur la PSV, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Les personnes qui ont cotisé au RRQ tout au long de leur vie active reçoivent chaque mois leur rente de retraite, versée par Retraite Québec. Le montant perçu varie selon l'âge auquel la rente a été demandée :
- Dès 60 ans (avec réduction à 64 % du montant) : 964,90 $/mois
- À 65 ans (montant de référence) : 1 507,65 $/mois
- À partir de 72 ans (avec bonification à 158,8 %) : 2 394,15 $/mois
Tu continues de travailler après 65 ans? Tu peux choisir de cesser de cotiser au RRQ. La cotisation devient volontaire, tant pour toi que pour ton employeur.
Date du versement : 30 juin
Pour consulter le détail sur le Régime de rentes du Québec, c'est par ici.
Régime canadien de soins dentaires (RCSD)Le RCSD prend en charge une portion des frais dentaires pour les ménages canadiens dont le revenu annuel ne dépasse pas 90 000 $. Ce programme fonctionne différemment des autres prestations : il n'y a pas de date de versement fixe, puisque chaque remboursement est traité individuellement au moment où la réclamation est soumise.Trois facteurs déterminent le montant remboursé : les frais réels engagés, le barème tarifaire officiel du RCSD et le revenu familial net ajusté. Le code unique reçu lors de l'inscription au programme doit être présenté à ton.ta professionnel.le de santé buccodentaire à chaque visite.Le versement dépend de la date à laquelle tu soumettras ta réclamation.Toutes les informations sur le Régime canadien de soins dentaires sur canada.ca.
Versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH
L'ARC versera un paiement supplémentaire unique aux personnes admissibles au crédit pour la TPS/TVH. Ce montant représente 50 % du crédit annuel versé entre juillet 2025 et juin 2026 et sert de transition avant l’arrivée de la nouvelle Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), qui remplacera le programme actuel dès juillet.
Le montant varie selon le revenu familial et la situation familiale. Une personne seule sans enfant pourrait recevoir jusqu’à 267 $, tandis qu’une famille avec quatre enfants pourrait obtenir jusqu’à 717 $.
L’argent sera déposé directement dans le compte bancaire des personnes inscrites au dépôt direct ou envoyé par chèque par la poste.
Certaines personnes pourraient ne pas recevoir le paiement si elles n’ont pas produit leur déclaration de revenus, n’étaient pas admissibles au crédit en janvier 2026, si leur conjoint ou conjointe a déjà reçu le versement pour la famille ou encore si le montant a été appliqué à une dette fiscale auprès de l’ARC.
Date du versement : dès le 5 juin
Pour tous les détails, consulte la page officielle de l'ARC sur le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH.
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