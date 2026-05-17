7 pièces de monnaie canadiennes rares qui valent une fortune et que tu as peut-être
Quand un vieux 10 cennes peut finalement valoir dans les 6 chiffres! 🤑🤯
Avant de jeter le contenu de ton vieux pot à monnaie ou de vider les fonds de tiroirs hérités de tes grand-parents, prends deux minutes pour y regarder de plus près. Certaines pièces anciennes de la Monnaie royale canadienne (MRC) que tu crois banales pourraient valoir des milliers, voire des centaines de milliers de dollars.
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Aujourd’hui, la MRC peut produire jusqu’à un milliard de pièces par année dans ses installations de Winnipeg, au Manitoba. Ça fait énormément de monnaie en circulation.
Mais aux 19e et 20e siècles, les tirages étaient beaucoup plus limités. Certaines erreurs de frappe, combinées à la rareté de certains métaux précieux, ont ainsi donné naissance à des exemplaires devenus extrêmement convoités par les collectionneurs partout dans le monde.
Voici justement quelques-unes des pièces canadiennes les plus recherchées sur le marché numismatique, celles qui pourraient peut-être dormir dans un tiroir chez toi sans que tu le saches. Et attention : il n’est pas question ici des pièces commémoratives modernes aux couleurs ou aux formes originales. On parle de véritables vieilles pièces de monnaie.
10 cents à grosse date (1969)
Il existe une pièce de 10 cents de 1969 arborant une grosse date, faisant grimper sa valeur à plus de 21 000 $.
Le 10 cents à grosse date de 1969 est né d’une erreur de matrice ayant mené à la production accidentelle de quelques pièces avec une grande date plutôt qu’une date de format normal.
Seulement une vingtaine d’exemplaires seraient connus aujourd’hui, ce qui en fait l’une des pièces canadiennes les plus rares et recherchées sur le marché.
Une pièce du genre presque neuve (AU-50) a une valeur de 21 200 $, selon Coins and Canada. Une version régulière du même type de conservation vaut 0,25 $.
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10 cents à point (1936)
Le fameux 10 cents « à point » de 1936 est né d’une crise royale, en raison de l’abdication du roi Édouard VIII.
Le fameux 10 cents « à point » est né d’une véritable crise royale. Après l’abdication du roi Édouard VIII en 1936, le Canada a dû continuer à produire des pièces datées de 1936 à l’effigie de George V en attendant l’arrivée des nouvelles pièces de George VI.
Pour distinguer ces émissions spéciales, un minuscule point a été ajouté sous le ruban de la couronne au revers de certaines pièces.
Très peu de 10 cents « à point » auraient été produits, ce qui en fait aujourd’hui l’une des monnaies canadiennes les plus rares et convoitées par les collectionneurs et collectionneuses.
À titre comparatif, une version circulée sans point peut valoir quelques dizaines de dollars, voire une centaine. Une pièce semblable en parfait état peut quant à elle atteindre près de 1 400 $. Mais pour la rarissime version « à point », la valeur grimperait plutôt autour de 257 300 $.
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50 cents du roi George V (1921)L'une de ces rares pièces de 50 cents de 1921 a été vendue plus de 140 000 $ en 2014.
Environ 200 000 exemplaires de ce 50 cents ont été frappés et mis en circulation au début des années 1920, mais personne ne voulait s'en servir. Les Canadien.ne.s de l'époque n'avaient tout simplement aucun intérêt pour cette coupure, selon les archives de Heritage Auctions.
Face à ce désintérêt total, la quasi-totalité du tirage en réserve, soit environ 500 000, a été fondue et recyclée. Quelques centaines d'exemplaires auraient survécu à la destruction et circuleraient encore quelque part dans le monde.
Un exemplaire noté MS-66, c'est-à-dire quasi parfait, pourrait aujourd'hui atteindre la somme astronomique de 323 200 $. Une version usée, soit AG-3 sur l'échelle de gradation, peut à elle seule valoir 20 000 $.
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5 $ en or du roi George V (1912)
Cette pièce de 5 $ du roi George V de 1912 en or a été retiré de la circulation en 1914 afin de garder l'or pour financer les efforts de guerre.
Composée à 90 % d'or pur, cette pièce de 5 $ représente l'une des premières tentatives du Canada de frapper sa propre monnaie en or. Le portrait du roi George V orne l'avers, tandis que les armoiries du Dominion canadien entourées de feuilles d'érable figurent au revers.
Lancée en 1912 en même temps qu'une version de 10 $, la production de ces deux pièces a été brutalement interrompue en 1914, au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ottawa a préféré conserver ses réserves d'or pour financer l'effort de guerre plutôt que de les mettre en circulation.
En 2012, pour souligner le centenaire de cette pièce, Mark Carney, alors gouverneur de la Banque du Canada, a annoncé la remise en vente de certains exemplaires conservés depuis plus de 75 ans.
Aujourd'hui, un exemplaire circulé en très bon état peut se négocier jusqu'à 8 300 $ chez les collectionneurs et collectionneuses. Si tu as réussi à mettre la main sur une version hors circulation, là, on parle plutôt d'une valeur de 17 000 $.
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Le dollar voyageur du roi George VI (1948)
Une version du 1 $ de 1948 montrant peu de défaut a par le passé reçu le grade MS-66 atteignant une valeur de 61 700 $.
Ce dollar arbore l'un des designs les plus iconiques de la numismatique canadienne : deux personnes pagayant dans un canot d'écorce, un symbole fort de l'héritage autochtone et de la tradition d'exploration du territoire.
À l'avers, c'est le portrait du roi George VI, grand-père du monarque actuel Charles III, qui apparaît sur cette pièce.
Même dans un état usé, le dollar voyageur conserve une valeur solide : entre 580 $ et 1 970 $ selon Coins and Canada. Mais pour les exemplaires quasi neufs, les collectionneurs et collectionneuses n'hésitent pas à sortir le grand jeu.
Une version notée MS-66 s'est échangée pour plus de 58 000 $ aux enchères, mais peut valoir jusqu'à 75 000 $. Le dollar voyageur, comme on l'appelle affectueusement, est autant recherché pour sa valeur artistique que pour sa rareté.
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Un dollar du centenaire (1967)Un concours de dessin a permis de choisir les oeuvres qui allaient figurer sur les pièces de 1967.
Émis pour souligner le 100e anniversaire de la Confédération canadienne, ce dollar en argent de 1967 affiche une bernache en plein vol d’un côté et le portrait d’une jeune reine Élisabeth II de l’autre.
Grâce à sa composition en argent, même un exemplaire très usé conserve une valeur minimale d’environ 31,91 $, selon Coins and Canada.
Mais certaines versions avec une erreur de frappe, notamment lorsque l’avers a été frappé à l’envers, peuvent valoir une petite fortune. Sur le marché spécialisé, ces pièces rares se sont déjà vendues jusqu’à 17 300 $. Rien qu’en 2026, différentes variantes de cette monnaie se sont vendues entre 90 $ et 5 100 $.
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25 cents du roi Édouard VII (1906)Il existe deux types de défauts qui donnent à cette pièce un charme (et une valeur) tout particulier.
Sur papier, un 25 cents de 1906 vaut environ 20 $, en raison du métal qui le compose, un alliage d'argent et de cuivre. Sauf que certains exemplaires valent des dizaines de milliers de dollars.
Tout se joue dans un détail quasi invisible : la couronne qui surmonte le chiffre « 25 » et la date. Il existe deux variantes. La « petite couronne » présente une ligne au-dessus de la date plus courte; la « grosse couronne », une ligne plus longue.
Selon Numicanada, cette infime différence peut représenter une fortune. En 2019, une pièce à petite couronne s'est vendue 51 110 $ lors d'une mise aux enchères.
Ça vaut la peine de sortir la loupe!
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Comment évalue-t-on la valeur d'une pièce?
Connais-tu l'échelle de gradation Sheldon? C'est cete dernière qui établie la valeur des pièces, selonson état de conservation.
Créée en 1949, elle attribue une note allant de 1 à 70 : plus le chiffre est élevé, plus la pièce est considérée comme rare, bien conservée et précieuse, souligne la MRC sur son site Web.
Les grades les plus bas, comme PO-1 ou FR-2, désignent des pièces très usées dont les détails sont à peine visibles. À l’inverse, les grades élevés comme MS-65 à MS-70 correspondent à des pièces dites « neuves », n’ayant jamais circulé et présentant peu, voire aucune imperfection.
Pour établir le grade d’une pièce, les experts analysent notamment son usure, son lustre d’origine, la netteté de la frappe et son apparence générale.
Voici une liste des grades de l'échelle de Sheldon :
- PO-1 (Faible) : La pièce est extrêmement usée et le motif est presque effacé, mais la date demeure visible.
- FR-2 (Acceptable) : La pièce montre une forte usure, même si certains détails importants, comme la date, peuvent encore être distingués.
- AG-3 (Passable) : Plusieurs éléments du design sont effacés, mais certaines lettres et chiffres restent lisibles.
- G-4 à G-6 (Bonne) : Malgré une usure prononcée, les grandes lignes du motif et la date sont encore reconnaissables.
- VG-8 à VG-10 (Très bonne) : La pièce présente beaucoup d’usure, mais les principaux éléments visuels demeurent visibles.
- F-12 à F-15 (Belle) : L’usure est modérée et les inscriptions restent claires, même si certains détails en relief commencent à disparaître.
- VF-20 à VF-35 (Très belle) : La pièce conserve la majorité de ses détails, malgré une légère perte de lustre et une usure visible.
- XF/EF-40 à 45 (Excellente) : L’usure est minime et touche surtout les parties les plus en relief. Une partie du lustre d’origine est encore présente.
- AU-50 à 58 (Presque neuve) : La pièce semble presque intacte, avec très peu de traces d’usure et une bonne partie de son éclat original.
- MS-60 à 62 (Neuve) : La pièce n’a jamais circulé, mais peut présenter quelques marques ou égratignures causées par la manipulation.
- MS-63 (Neuve supérieur) : Très bel état général, malgré quelques traces visibles à l’œil nu et une légère perte de lustre.
- MS-64 (Neuve de choix) : La pièce est en excellent état, avec seulement quelques petites marques dans des zones moins visibles.
- MS-65 à 66 (Neuve superbe) : Très peu d’imperfections visibles et un aspect général particulièrement attrayant.
- MS-67 à 69 (Neuve splendide) : Qualité exceptionnelle avec des défauts minimes et un lustre presque parfait.
- MS-70 (Parfaite) : État impeccable sans aucun défaut visible, même sous grossissement. Très rare sur le marché.
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