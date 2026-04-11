10 pièces de monnaie canadiennes rares que tu peux trouver dans ton porte-monnaie en 2026
As-tu fouillé dans ton petit cochon dernièrement? 👀
La Monnaie royale canadienne (MRC) ne se contente pas de frapper des pièces ordinaires. Chaque année, elle met en circulation des éditions commémoratives et rares aux designs uniques — colorées, lumineuses ou hautement symboliques — qui font le bonheur des collectionneurs... et qui se retrouvent parfois dans ton porte-monnaie sans que tu t'en rendes compte.
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Des 2 $ verts, des dix sous bleus, des huards mauves : certaines de ces pièces sont bien plus rares que leur apparence ne le laisse croire. Et contrairement aux éditions de prestige vendues en ligne à prix fort, celles-ci circulent réellement dans les caisses des dépanneurs du Québec.
À Winnipeg, au Manitoba, environ 23 millions de pièces de 1 $ et huit millions de pièces de 2 $ sont produites chaque année. Parmi elles, certaines éditions limitées se démarquent vraiment — et tu en as peut-être déjà quelques-unes chez toi sans le savoir.
Voici 10 pièces commémoratives canadiennes qui valent le coup d'œil.
Hommage à la Tour CN (2026)
La toute dernière pièce commémorative de la MRC rend hommage à l'un des symboles les plus iconiques du Canada — et de Toronto en particulier : la Tour CN.
Frappée à seulement 25 000 exemplaires, cette pièce de 2 $ souligne le 50e anniversaire de la plus haute structure autoportante du pays. Sa particularité ? Elle brille dans le noir grâce à la technologie de photoluminescence. Une version sans effet lumineux est également disponible.
Victoire de la Seconde Guerre mondiale (2020)
Pour marquer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la MRC a mis en circulation une pièce de 2 $ commémorative en 2020. On y retrouve les inscriptions « VICTOIRE » et « VICTORY » encadrant un grand « V » central.
Trois millions d'exemplaires ont été frappés. À l'avers figure le portrait de la défunte reine Élisabeth II, gravé par l'artiste canadienne Susanna Blunt en 2003.
Dollar porte-bonheur (2026)
La pièce porte-bonheur de 1 $ fait son grand retour en 2026, ravivant un symbole ancré dans la culture canadienne depuis son lancement en 2002. Associé à la chance et aux grandes victoires, ce huard représente un canard plongeon déployant ses ailes en forme de « V ».
Offerte en rouleaux de 25 pièces, cette édition est tirée à seulement 15 000 exemplaires — une rareté à surveiller de près.
Découverte de l'insuline (2021)
En 2021, la MRC a souligné le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline — une avancée médicale majeure d'origine canadienne — avec une pièce de 2 $ en circulation.
Le design reprend la bicoloration classique argent et or de la pièce, agrémentée d'une touche de bleu mettant en valeur le monomère qui compose la molécule d'insuline. Au total, deux millions de versions colorées et un million de versions non colorées ont été frappés.
100e anniversaire de naissance de Jean-Paul Riopelle (2023)
Pour célébrer le centenaire de naissance du grand peintre québécois Jean-Paul Riopelle, la MRC a frappé une pièce de 2 $ ornée d'un extrait de son œuvre phare, L'Hommage à Rosa Luxemburg (1992), dans ses teintes caractéristiques d'orange, de bleu, de marron et de blanc.
Trois millions d'exemplaires ont été mis en circulation, et la pièce est toujours disponible sur le site de la MRC.
Hommage à Oscar Peterson (2022)
Le légendaire pianiste de jazz montréalais Oscar Peterson est immortalisé sur une pièce de 1 $. On l'y aperçoit au clavier, entouré de notes de musique issues de son incontournable Hymn to Freedom. En arrière-plan, une touche de violet — sa couleur préférée — complète le tableau.
Le tirage a été limité à trois millions d'exemplaires, dont deux millions dans la version colorée.
Journée nationale des peuples autochtones (2023)
Lancée pour souligner l'instauration de la Journée nationale des peuples autochtones, cette pièce de 2 $ célèbre les héritages culturels des Premières Nations, des Inuits et des Métis à travers trois motifs distincts, dans un mélange de vert, rouge, orange, blanc et noir.
Trois millions de ces pièces ont été frappées, dont deux millions en version colorée.
100e anniversaire du Bluenose (2021)
En 2021, la MRC a revisité le design du 10 cents pour marquer le centenaire du Bluenose, le célèbre voilier qui orne la pièce depuis 1937. C'était la toute première fois que ce dix sous se parait de couleurs.
Six millions de pièces colorées et neuf millions de versions sans couleur ont été mis en circulation.
50e anniversaire de la décriminalisation de l'homosexualité au Canada (2019)
Cette pièce de 1 $ commémore le 50e anniversaire de la décriminalisation de l'homosexualité au Canada, une étape charnière dans la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ2. Signée par l'artiste canadien Joe Average, elle porte la mention « ÉGALITÉ » dans les deux langues officielles.
Le motif représente deux visages entrelacés, évoquant la fluidité des genres et la diversité des identités. Trois millions d'exemplaires ont été frappés.
Hommage à Bill Reid (2020)
Cette pièce de 2 $ rend hommage à Bill Reid, connu sous le nom haïda d'Iljuwas, l'un des artistes autochtones les plus influents du Canada. En son centre trône Xuu.ajii, l'ours grizzli haïda — l'une de ses créations les plus emblématiques —, reproduit dans les couleurs traditionnelles de l'art haïda : rouge, blanc et noir.
Trois millions d'exemplaires ont été frappés au total, dont deux millions dans la version colorée.
Pour en savoir plus, c'est par ici.
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