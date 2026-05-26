Alerte météo : Un risque de tornade plane sur le Québec et voici les régions visées
« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. » ⛈️🌪️
Ferme ton parasol et attache tes chaises de patio, car la météo au Québec s'annonce mouvementée dans les prochaines heures. Environnement Canada a émis une veille d'orages violents avec un risque de tornade ce mardi 26 mai 2026 pour de nombreux secteurs du Québec, et la prudence est de mise.
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« Cet après-midi et ce soir, les conditions atmosphériques sont particulièrement instables et favorables à la formation d'orages violents au Québec », selon ce que mentionne l'agence gouvernementale. Ce système pourrait produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et des pluies intenses. Un risque de tornade accompagne également cette perturbation.
Cette veille jaune touche un vaste territoire couvrant plusieurs régions du Québec, soit le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Charlevoix, la région de Québec, la Mauricie et Lanaudière–Haute-Mauricie. Pour connaître les secteurs précis, consulte le site d'Environnement Canada.
Quelques consignes importantes à garder en tête sont aussi soulignées : éviter les activités nautiques en raison des rafales soudaines sur les plans d'eau, rentrer et attacher les objets extérieurs non fixés, et de se préparer à d'éventuelles pannes d'électricité.
« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite! La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année », indique l'agence fédérale.
Pour l'instant, la veille est de niveau jaune, ce qui indique des répercussions modérées et localisées, soit le niveau le plus courant dans le système d'alertes d'Environnement Canada. Reste à l'affût : si les conditions se détériorent, le niveau pourrait être rehaussé.
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