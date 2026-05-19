Alertes météo : Des orages violents se dirigent vers le Québec et voici où ça va brasser

La chaleur laisse place à une soirée électrique. ⛈️

La foudre lors d'un orage violent.

Des orages violents s'approchent du Québec et des alertes ont été émises.

José Marafona | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Alors que le sud du Québec profite de sa première journée à 30 degrés de l'année, une veille d'orages violents est en vigueur ce mardi 19 mai 2026 pour plusieurs secteurs du Québec, selon les données d'Environnement Canada.

À lire également : Le premier 30 degrés frappe le sud du Québec aujourd'hui : voici ce qu'il faut savoir

Émise vers 13 h, la veille jaune indique un niveau d'impact modéré et une confiance dans les prévisions élevée. Des rafales fortes et des pluies intenses sont au menu, les conditions étant idéales pour que des orages importants se développent.

« Une ligne d'orages s'est formée dans la région de Sudbury, en Ontario. Ces orages se dirigent vers l'est et entreront dans le sud du Témiscamingue en début d'après-midi. Certains de ces orages pourraient devenir violents », indique l'agence gouvernementale.

Ce sont principalement les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais qui sont dans la mire, avec des secteurs allant de Fort William–Shawville jusqu'à Témiscaming, en passant par La Minerve-Rivière-Rouge, la réserve Papineau-Labelle, la rivière du Lièvre, Low–Wakefield, Maniwaki–Gracefield, Mont-Laurier, Papineauville–Chénéville, Rapides-des-Joachims et Le Domaine.

Environnement Canada prévient que les activités nautiques pourraient s'avérer dangereuses en raison des rafales puissantes et soudaines sur les plans d'eau. Des dommages aux toits, aux clôtures, aux branches ou aux abris souples sont également possibles.

Rappelons que les veilles d'orages violents sont émises lorsque les conditions sont propices à la formation d'orages pouvant produire de la grêle, de la pluie ou des vents destructeurs.

Ce coup d'éclat va couper court à la chaleur, car dès mercredi, on s'attend à un retour des températures plus fraîches au Québec. Ce n'était qu'un avant-goût.



Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
météo au québecorages violents au québecenvironnement canadaorages violents
QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Prévisions météo au Québec : Garde tes bottes d'hiver, le printemps va tarder ce mois-ci

Au moins, on aura plus d'heures d'ensoleillement...🫠

Les prévisions météo du printemps au Québec sont sorties et ça sent l'hiver en prolongation

Patience, parce que les beaux jours vont se faire attendre.

Le premier 30 degrés frappera le sud du Québec aujourd’hui : voici ce qu’il faut savoir

BONJOUR-HI L'ÉTÉ! 😍🌞

Canadien Tire fait un gros solde du printemps : Voici 8 rabais allant jusqu'à 400$ par item

Gâte-toi!

14 produits d'épicerie à toujours acheter au Dollarama au lieu de chez Maxi pour économiser

Jusqu'à 3,50 $ de différence pour le même produit de la même marque. 🤯

Voici les pays populaires où le dollar canadien vaut le plus et le moins cher actuellement

Selon ta destination, tu peux gagner au change!

8 prestations gouvernementales et crédits d'impôt versés au Québécois en juin 2026

Des sommes qui ne peuvent que faire du bien à ton portefeuille!

Ce produit très populaire pour les cheveux coûte 47 % moins cher au Costco qu’en Pharmacie

Et tu en as pour un bon moment!

Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 14,99 $ et c'est un «must» pour les chaudes soirées d'été

Tes nuits d'été s'annoncent plus fraiches!

8 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!

Cette chute en Ontario digne du Costa Rica est idéale pour un road trip à partir du Québec

Pas besoin de quitter le pays pour admirer des paysages de rêve!

Ces 7 restos à Laval ont reçu 500 $ à 1 000 $ d'amendes du MAPAQ pour malpropreté en 2026

Certains ont « exploité un lieu qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. » 😬

Victoire des Canadiens de Montréal : 6 moments HABSolument glorieux d'après-match (VIDÉOS)

La pizza était de retour! 😍