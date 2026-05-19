Alertes météo : Des orages violents se dirigent vers le Québec et voici où ça va brasser
La chaleur laisse place à une soirée électrique. ⛈️
Alors que le sud du Québec profite de sa première journée à 30 degrés de l'année, une veille d'orages violents est en vigueur ce mardi 19 mai 2026 pour plusieurs secteurs du Québec, selon les données d'Environnement Canada.
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Émise vers 13 h, la veille jaune indique un niveau d'impact modéré et une confiance dans les prévisions élevée. Des rafales fortes et des pluies intenses sont au menu, les conditions étant idéales pour que des orages importants se développent.
« Une ligne d'orages s'est formée dans la région de Sudbury, en Ontario. Ces orages se dirigent vers l'est et entreront dans le sud du Témiscamingue en début d'après-midi. Certains de ces orages pourraient devenir violents », indique l'agence gouvernementale.
Ce sont principalement les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais qui sont dans la mire, avec des secteurs allant de Fort William–Shawville jusqu'à Témiscaming, en passant par La Minerve-Rivière-Rouge, la réserve Papineau-Labelle, la rivière du Lièvre, Low–Wakefield, Maniwaki–Gracefield, Mont-Laurier, Papineauville–Chénéville, Rapides-des-Joachims et Le Domaine.
Environnement Canada prévient que les activités nautiques pourraient s'avérer dangereuses en raison des rafales puissantes et soudaines sur les plans d'eau. Des dommages aux toits, aux clôtures, aux branches ou aux abris souples sont également possibles.
Rappelons que les veilles d'orages violents sont émises lorsque les conditions sont propices à la formation d'orages pouvant produire de la grêle, de la pluie ou des vents destructeurs.
Ce coup d'éclat va couper court à la chaleur, car dès mercredi, on s'attend à un retour des températures plus fraîches au Québec. Ce n'était qu'un avant-goût.
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