14 produits d'épicerie à toujours acheter au Dollarama au lieu de chez Maxi pour économiser

Jusqu'à 3,50 $ de différence pour le même produit de la même marque. 🤯

Devanture du Maxi. Droite : Devanture du Dollarama.

Le Dollarama offre des aliments à prix vraiment plus bas que le Maxi.

Google Maps, Valentino Visentini | Dreamstime
Rédactrice en chef

Faire l’épicerie sans exploser son budget est devenu un véritable casse-tête. Des coupons, aux circulaires et centres d'aubaines tels Liquidation Marie, tous les moyens sont bons pour réduire la facture du panier alimentaire. Et l'un des endroits où l'on ne pense pas toujours regarder peut grandement contribuer : le Dollarama.

À lire également : 7 nouveautés déco à 5$ ou moins au Dollarama qui semblent venir d’une boutique haut de gamme

Longtemps associé aux gugusses divers et aux achats de dépannage, le détaillant s’est discrètement taillé une place dans les habitudes d’épicerie grâce à une offre alimentaire de plus en plus variée. Même si tout n’y coûte plus un dollar depuis longtemps, les produits affichés à prix plafonnés à 5 $ peuvent parfois rivaliser, et même battre, ceux des grandes chaînes comme Maxi.

Il faut toutefois magasiner stratégiquement. Contrairement aux supermarchés qui multiplient les promotions hebdomadaires, Dollarama n’offre pas de rabais de type « circulaire » ou « chutes de prix » : les coûts y demeurent fixes. Avant de remplir son panier, mieux vaut donc comparer avec les spéciaux en cours ailleurs.

Cela dit, après avoir comparé les prix réguliers des deux enseignes, on a repéré 14 produits du quotidien pour lesquels Dollarama s’avère clairement plus avantageux que le Maxi. À noter que les prix et la disponibilité peuvent varier selon les succursales, et que toutes les comparaisons ont été vérifiées au moment de la rédaction.

Thé glacé au citron en poudre Nestea

M\u00e9lange de th\u00e9 glac\u00e9 au citron en poudre Nestea, vendu au Dollarama.

Mélange de thé glacé au citron en poudre Nestea vendu 2 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 5 $ pour 650 g

Prix du Maxi : 7 $ pour 650 g

Le mélange de thé glacé au citron en poudre Nestea est disponible au Dollarama pour 5 $ en format 650 g, alors qu'il faut débourser 7 $ pour le même pot chez Maxi. Tu épargnes donc 2 $ sur exactement la même boisson en optant pour le magasin du dollar.

Sauce HP originale

Sauce \u00e0 bifteck originale HP, vendue au Dollarama.

Sauce à bifteck originale HP vendue 1 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 4,50 $ pour 400 ml

Prix du Maxi : 5,50 $ pour 400 ml

La sauce à bifteck originale HP est un classique qui se retrouve dans beaucoup de foyers québécois. Et, pour se la procurer à bas prix, vaut mieux se diriger vers le magasin du dollar, tandis que tu économises 1 $ par bouteille.

Craquelins Ritz Originaux

Craquelins Ritz Originaux, vendus au Dollarama.

Craquelins Ritz Originaux vendus 1,29 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 180 g

Prix du Maxi : 3,79 $ pour 180 g

Les craquelins Ritz Originaux font partie des classiques qu'on retrouve maintenant au Dollarama. Le format de 180 g y est vendu 2,50 $, alors qu'il faut débourser 3,79 $ pour la même boîte de ces snacks populaires chez Maxi. À moins de tomber sur une aubaine chez « L'imbattable », il n'y a aucune raison pourquoi tu devrais choisir les Ritz là-bas, qui coûtent 1,29 $ de plus par boîte.

Barres tendres Dipps de Quaker

Barres tendres Dipps de Quaker, vendues au Dollarama.

Barres tendres Dipps de Quaker vendues 0,74 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2,25 $ pour 156 g

Prix du Maxi : 2,99 $ pour 156 g

Les barres tendres Dipps de Quaker se retrouvent actuellement sur les tablettes du Dollarama à 2,25 $ pour 156 g, alors que le même format coûte 2,99 $ chez Maxi, soit une économie de 0,74 $.

À noter toutefois que si tu es du genre à en consommer beaucoup et que tu apprécies les différentes variétés, le format familial de 935 g en saveurs mélangées au Maxi revient à 1,39 $ par 100 g (versus 1,44 $ au Dollarama), ce qui peut devenir plus avantageux à long terme.

Sauce Miracle Whip

Miracle Whip, vendu au Dollarama.

Miracle Whip vendu 2,04 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3,25 $ pour 475 ml

Prix du Maxi : 5,29 $ pour 475 ml

Qu'on s'entende ou non sur ce produit qui est —ou pas — de la « vraie » mayonnaise, une chose est certaine : ceux et celles qui l'apprécie ont tout intérêt à se tourner vers le Dollarama. Le pot de 475 ml y est vendu 3,25 $, contre 5,79 $ pour la même quantité chez « L'imbattable». Une économie de 2,04 $ sur un seul pot, c'est loin d'être négligeable, et difficile à battre!

Enduit à cuisson antiadhésif Pam

Enduit \u00e0 cuisson antiadh\u00e9sif Pam, vendu au Dollarama.

Enduit à cuisson antiadhésif Pam vendu 1,79 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 110 g

Prix du Maxi : 5,29 $ pour 110 g

Si tu veux faire des réserves d’enduit à cuisson Pam sans trop dépenser, le Dollarama reste l’endroit le plus avantageux. Même si son coût est passé de 3,25 $ à 3,50 $ au cours de la dernière année, celui du Maxi a grimpé encore davantage, passant de 4,49 $ à 5,29 $. Au final, ça te permet d’économiser 1,79 $ instantanément.

Céréales granola Croque Nature

C\u00e9r\u00e9ales granola Croque Nature, vendues au Dollarama.

Céréales granola Croque Nature vendues 1,50 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 510 g

Prix du Maxi : 5 $ pour 510 g

Il faut porter attention lorsqu’on compare le prix des céréales entre Dollarama et Maxi, puisque plusieurs boîtes sont plus petites en termes de grammes au magasin du dollar. Malgré tout, les céréales granola Croque Nature sont l'une des bonnes surprises que l'on peut y dénicher. La boîte de 510 g s'y vend 3,50 $, alors qu'il faut débourser 5 $ pour la même quantité chez l'épicier.

Sauce à sloppy joe Manwich 

Sauce originale Manwich de Hunt's, vendue au Dollarama.

Sauce originale Manwich de Hunt's vendue 0,79 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 2 $ pour 398 ml

Prix du Maxi : 2,79 $ pour 398 ml

La sauce Manwich originale de Hunt's, idéale pour préparer des sloppy joes en un rien de temps, revient moins chère à prix régulier au Dollarama. Elle y est vendue 2 $, alors qu'il faut débourser 2,79 $ chez Maxi.

Lait GrandPré

Lait GrandPr\u00e9, vendu au Dollarama.

Lait GrandPré vendu 1,50 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3 $ pour 1 L

Prix du Maxi : 4,50 $ pour 1 L

Du lait au Dollarama, ça peut surprendre, et pourtant, c'est bien là qu'on le trouve au tarif le plus bas. Le carton de 1 L de lait GrandPré, qui se conserve à température ambiante grâce à un procédé de stérilisation, est vendu 3 $, contre 4,50 $ pour le même format chez Maxi. Ça représente une économie de 1,50 $ par carton pour ce produit québécois.

Chocolat chaud Riche & Crémeux 

Chocolat Chaud Riche et Cr\u00e9meux, vendu au Dollarama.

Chocolat Chaud Riche et Crémeux vendu 2,29 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 250 g

Prix du Maxi : 5,79 $ pour 250 g

On a tous une boîte de chocolat chaud bien réconfortant dans l'armoire. Néanmoins, on ne le paye clairement pas tous le même prix! Le mélange Riche et Crémeux en format 250 g est vendu 3,50 $ au Dollarama, alors qu'il faut dépenser 5,79 $ pour le même emballage de dix sachets chez Maxi.

Gruau instantané protéiné

Gruau instantan\u00e9 prot\u00e9in\u00e9 Quaker, vendu au Dollarama.

Gruau instantané protéiné Quaker vendu 1 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 228 g

Prix du Maxi : 4,50 $ pour 228 g

Le gruau instantané protéiné Quaker aux trois petits fruits est une option pratique pour les matins pressés, et encore plus intéressante quand on sait qu'il est vendu 3,50 $ au magasin du dollar pour 228 g, contre 4,50 $ pour le même format chez l'épicier. Tu épargnes 1 $ par boîte en passant par le Dollo, ce qui représente environ 22 % d'économie.

Parmesan de Kraft

Parmesan r\u00e2p\u00e9 Kraft, vendu au Dollarama.

Parmesan râpé Kraft vendu 1,75 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 4,25 $ pour 125 g

Prix du Maxi : 6 $ pour 125 g

Pour le même pot de parmesan râpé Kraft de 125 g, tu paies 4,25 $ au Dollarama contre 6 $ chez « L'imbattable ». C'est près de 30 % moins cher : pas mal pour saupoudrer généreusement sur tes pâtes sans trop penser au prix du panier d'épicerie!

Mélange pour lait au chocolat Nesquik 

M\u00e9lange pour lait au chocolat Nesquik, vendu au Dollarama.

Mélange pour lait au chocolat Nesquik vendu 3,50 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 5 $ pour 540 g

Prix du Maxi : 8,50 $ pour 540 g

Le Nesquik, c'est un classique qui plaît autant aux petits qu'aux grands, et à 5 $ pour 540 g au Dollarama, il y a de quoi en faire une habitude. Chez Maxi, le même format est affiché à 8,50 $, ce qui représente une différence de 3,50 $, soit plus de 40 % plus cher pour exactement le même produit.

Épices variées

\u00c9pices vendues au Dollarama.

Les épices sont à prix ridiculement bas au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix du Dollarama : 1 $ pour la majorité des pots.

Pas besoin d’analyser le prix des épices une à une : à seulement 1 $ le pot, tu peux garnir ton armoire facilement et donner du goût à tous tes plats sans te ruiner, et c'est moins cher que pas mal tous les compétiteurs!

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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