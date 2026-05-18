14 produits d'épicerie à toujours acheter au Dollarama au lieu de chez Maxi pour économiser
Jusqu'à 3,50 $ de différence pour le même produit de la même marque. 🤯
Faire l’épicerie sans exploser son budget est devenu un véritable casse-tête. Des coupons, aux circulaires et centres d'aubaines tels Liquidation Marie, tous les moyens sont bons pour réduire la facture du panier alimentaire. Et l'un des endroits où l'on ne pense pas toujours regarder peut grandement contribuer : le Dollarama.
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Longtemps associé aux gugusses divers et aux achats de dépannage, le détaillant s’est discrètement taillé une place dans les habitudes d’épicerie grâce à une offre alimentaire de plus en plus variée. Même si tout n’y coûte plus un dollar depuis longtemps, les produits affichés à prix plafonnés à 5 $ peuvent parfois rivaliser, et même battre, ceux des grandes chaînes comme Maxi.
Il faut toutefois magasiner stratégiquement. Contrairement aux supermarchés qui multiplient les promotions hebdomadaires, Dollarama n’offre pas de rabais de type « circulaire » ou « chutes de prix » : les coûts y demeurent fixes. Avant de remplir son panier, mieux vaut donc comparer avec les spéciaux en cours ailleurs.
Cela dit, après avoir comparé les prix réguliers des deux enseignes, on a repéré 14 produits du quotidien pour lesquels Dollarama s’avère clairement plus avantageux que le Maxi. À noter que les prix et la disponibilité peuvent varier selon les succursales, et que toutes les comparaisons ont été vérifiées au moment de la rédaction.
Thé glacé au citron en poudre Nestea
Mélange de thé glacé au citron en poudre Nestea vendu 2 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 5 $ pour 650 g
Prix du Maxi : 7 $ pour 650 g
Le mélange de thé glacé au citron en poudre Nestea est disponible au Dollarama pour 5 $ en format 650 g, alors qu'il faut débourser 7 $ pour le même pot chez Maxi. Tu épargnes donc 2 $ sur exactement la même boisson en optant pour le magasin du dollar.
Sauce HP originale
Sauce à bifteck originale HP vendue 1 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 4,50 $ pour 400 ml
Prix du Maxi : 5,50 $ pour 400 ml
La sauce à bifteck originale HP est un classique qui se retrouve dans beaucoup de foyers québécois. Et, pour se la procurer à bas prix, vaut mieux se diriger vers le magasin du dollar, tandis que tu économises 1 $ par bouteille.
Craquelins Ritz Originaux
Craquelins Ritz Originaux vendus 1,29 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 180 g
Prix du Maxi : 3,79 $ pour 180 g
Les craquelins Ritz Originaux font partie des classiques qu'on retrouve maintenant au Dollarama. Le format de 180 g y est vendu 2,50 $, alors qu'il faut débourser 3,79 $ pour la même boîte de ces snacks populaires chez Maxi. À moins de tomber sur une aubaine chez « L'imbattable », il n'y a aucune raison pourquoi tu devrais choisir les Ritz là-bas, qui coûtent 1,29 $ de plus par boîte.
Barres tendres Dipps de Quaker
Barres tendres Dipps de Quaker vendues 0,74 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 2,25 $ pour 156 g
Prix du Maxi : 2,99 $ pour 156 g
Les barres tendres Dipps de Quaker se retrouvent actuellement sur les tablettes du Dollarama à 2,25 $ pour 156 g, alors que le même format coûte 2,99 $ chez Maxi, soit une économie de 0,74 $.
À noter toutefois que si tu es du genre à en consommer beaucoup et que tu apprécies les différentes variétés, le format familial de 935 g en saveurs mélangées au Maxi revient à 1,39 $ par 100 g (versus 1,44 $ au Dollarama), ce qui peut devenir plus avantageux à long terme.
Sauce Miracle Whip
Miracle Whip vendu 2,04 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 3,25 $ pour 475 ml
Prix du Maxi : 5,29 $ pour 475 ml
Qu'on s'entende ou non sur ce produit qui est —ou pas — de la « vraie » mayonnaise, une chose est certaine : ceux et celles qui l'apprécie ont tout intérêt à se tourner vers le Dollarama. Le pot de 475 ml y est vendu 3,25 $, contre 5,79 $ pour la même quantité chez « L'imbattable». Une économie de 2,04 $ sur un seul pot, c'est loin d'être négligeable, et difficile à battre!
Enduit à cuisson antiadhésif Pam
Enduit à cuisson antiadhésif Pam vendu 1,79 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 110 g
Prix du Maxi : 5,29 $ pour 110 g
Si tu veux faire des réserves d’enduit à cuisson Pam sans trop dépenser, le Dollarama reste l’endroit le plus avantageux. Même si son coût est passé de 3,25 $ à 3,50 $ au cours de la dernière année, celui du Maxi a grimpé encore davantage, passant de 4,49 $ à 5,29 $. Au final, ça te permet d’économiser 1,79 $ instantanément.
Céréales granola Croque Nature
Céréales granola Croque Nature vendues 1,50 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 510 g
Prix du Maxi : 5 $ pour 510 g
Il faut porter attention lorsqu’on compare le prix des céréales entre Dollarama et Maxi, puisque plusieurs boîtes sont plus petites en termes de grammes au magasin du dollar. Malgré tout, les céréales granola Croque Nature sont l'une des bonnes surprises que l'on peut y dénicher. La boîte de 510 g s'y vend 3,50 $, alors qu'il faut débourser 5 $ pour la même quantité chez l'épicier.
Sauce à sloppy joe Manwich
Sauce originale Manwich de Hunt's vendue 0,79 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 2 $ pour 398 ml
Prix du Maxi : 2,79 $ pour 398 ml
La sauce Manwich originale de Hunt's, idéale pour préparer des sloppy joes en un rien de temps, revient moins chère à prix régulier au Dollarama. Elle y est vendue 2 $, alors qu'il faut débourser 2,79 $ chez Maxi.
Lait GrandPré
Lait GrandPré vendu 1,50 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 3 $ pour 1 L
Prix du Maxi : 4,50 $ pour 1 L
Du lait au Dollarama, ça peut surprendre, et pourtant, c'est bien là qu'on le trouve au tarif le plus bas. Le carton de 1 L de lait GrandPré, qui se conserve à température ambiante grâce à un procédé de stérilisation, est vendu 3 $, contre 4,50 $ pour le même format chez Maxi. Ça représente une économie de 1,50 $ par carton pour ce produit québécois.
Chocolat chaud Riche & Crémeux
Chocolat Chaud Riche et Crémeux vendu 2,29 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 250 g
Prix du Maxi : 5,79 $ pour 250 g
On a tous une boîte de chocolat chaud bien réconfortant dans l'armoire. Néanmoins, on ne le paye clairement pas tous le même prix! Le mélange Riche et Crémeux en format 250 g est vendu 3,50 $ au Dollarama, alors qu'il faut dépenser 5,79 $ pour le même emballage de dix sachets chez Maxi.
Gruau instantané protéiné
Gruau instantané protéiné Quaker vendu 1 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 228 g
Prix du Maxi : 4,50 $ pour 228 g
Le gruau instantané protéiné Quaker aux trois petits fruits est une option pratique pour les matins pressés, et encore plus intéressante quand on sait qu'il est vendu 3,50 $ au magasin du dollar pour 228 g, contre 4,50 $ pour le même format chez l'épicier. Tu épargnes 1 $ par boîte en passant par le Dollo, ce qui représente environ 22 % d'économie.
Parmesan de Kraft
Parmesan râpé Kraft vendu 1,75 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 4,25 $ pour 125 g
Prix du Maxi : 6 $ pour 125 g
Pour le même pot de parmesan râpé Kraft de 125 g, tu paies 4,25 $ au Dollarama contre 6 $ chez « L'imbattable ». C'est près de 30 % moins cher : pas mal pour saupoudrer généreusement sur tes pâtes sans trop penser au prix du panier d'épicerie!
Mélange pour lait au chocolat Nesquik
Mélange pour lait au chocolat Nesquik vendu 3,50 $ de moins au Dollarama qu'au Maxi.
Prix du Dollarama : 5 $ pour 540 g
Prix du Maxi : 8,50 $ pour 540 g
Le Nesquik, c'est un classique qui plaît autant aux petits qu'aux grands, et à 5 $ pour 540 g au Dollarama, il y a de quoi en faire une habitude. Chez Maxi, le même format est affiché à 8,50 $, ce qui représente une différence de 3,50 $, soit plus de 40 % plus cher pour exactement le même produit.
Épices variées
Les épices sont à prix ridiculement bas au Dollarama.
Prix du Dollarama : 1 $ pour la majorité des pots.
Pas besoin d’analyser le prix des épices une à une : à seulement 1 $ le pot, tu peux garnir ton armoire facilement et donner du goût à tous tes plats sans te ruiner, et c'est moins cher que pas mal tous les compétiteurs!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.