Ce magnifique village coupé du monde au Québec est une destination de rêve pour l’été
Le genre d’endroit qu’on ne veut plus quitter!
Si tu rêves d’un village où le quotidien urbain s’efface complètement, il existe une petite île au Québec où le calme semble encore régner. Accessible seulement par traversier ou par avion, L’Isle-aux-Grues attire les personnes qui veulent ralentir, respirer l’air du fleuve et décrocher dans un décor champêtre loin de la foule. Avec une population de moins de 150 âmes à l’année, cette destination de voyage dans la province donne l’impression d’être coupée du reste du monde.
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Située au cœur d’un archipel de 21 îles, L’Isle-aux-Grues est la seule à être habitée en permanence. Dès l’arrivée des beaux jours, l’endroit accueille des vacanciers et vacancières venu.e.s profiter d’un séjour paisible entre nature, fleuve et traditions locales.
L’île est notamment réputée pour son célèbre fromage Riopelle, ses paysages agricoles et la présence impressionnante d’oiseaux migrateurs. Ici, le temps semble ralentir, autant pour admirer les couchers de soleil sur le Saint-Laurent que pour prendre le temps de discuter avec les gens du coin. Pour y dormir, plusieurs options s’offrent à toi : auberges, gîtes, chalets ou encore camping en pleine nature.
Sur place, tu peux parcourir les routes tranquilles à vélo, admirer les maisons colorées typiques de l’île et t’arrêter dans des boutiques mettant en valeur les produits artisanaux et les spécialités locales. Parmi les arrêts à faire, il y a notamment la Boutique La Croche Coeur, une petite cabane artisanale située près du quai où Isabelle accueille les visiteurs et visiteuses avec ses créations faites à la main, son amour de l’île et son accueil chaleureux.
Il est aussi possible de visiter la plus grande fromagerie artisanale du Canada, de découvrir l’histoire des insulaires au musée local et d’en apprendre davantage sur la traditionnelle fête de la Mi-Carême grâce aux impressionnants costumes exposés.
Impossible aussi de passer à côté de la Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle, où sentiers et belvédères permettent d’admirer les paysages de l’archipel. Tu pourras notamment y voir une érablière vieille de près de 300 ans ainsi que des espèces végétales rares qu’on retrouve uniquement sur l’île.
Et pour compléter l’expérience, plusieurs personnes recommandent de goûter à la fondue préparée avec les fromages locaux à l’Auberge Pourvoirie de L’Isle-aux-Grues : le rêve!
Site Internet de L'Isle-aux-Grues