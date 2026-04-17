Cette petite ville est un vrai trésor du Québec avec ses plages et jolis couchers de soleil
Une escapade à mettre sur ta bucketlist!
Si tu cherches une escapade qui donne l’impression de ralentir le temps, direction Rivière-Ouelle pour un road trip dans le Bas-Saint-Laurent. Cette petite municipalité en bordure du fleuve Saint-Laurent offre un décor paisible où chaque fin de journée se transforme en spectacle, avec un ciel qui se colore de teintes flamboyantes.
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Sur place, tout est réuni pour décrocher du quotidien. Entre les plages, les activités nautiques, les paysages impressionnants, les bâtiments patrimoniaux et les options pour manger ou dormir, la MRC de Kamouraska a de quoi te faire passer un séjour mémorable.
Si tu aimes bouger, le réseau cyclable de Rivière-Ouelle vaut le détour avec ses 41 km de routes, dont un segment de la Route verte. En pédalant, tu longes le fleuve Saint-Laurent, traverses des paysages agricoles et aperçois même les montagnes de Charlevoix au loin.
Quand la chaleur se fait sentir, tu peux te rafraîchir sur l’une des quatre plages accessibles, ou encore aller sur l’eau en kayak, en canot ou en bateau, que ce soit du côté du fleuve ou du parc nautique.
Pour prolonger l’expérience au plus près de la nature, le Camping Rivière-Ouelle, installé au bord de la rivière, permet de dormir sous les étoiles tout en profitant des couchers de soleil du coin.
Si tu préfères un peu plus de confort, plusieurs chalets sont aussi offerts, sans oublier le Manoir de la Pointe-aux-Orignaux. Construit en 1853, ce bâtiment au charme d’époque, reconnaissable à sa façade jaune et ses trois étages, est perché sur une pointe entre le fleuve et l’anse, avec une vue dégagée sur l’eau.
Côté bouffe, un arrêt au Casse-croûte La Fringale s’impose. Ouvert depuis 1987, l’endroit sert les classiques de cantine, en plus d’un poulet BBQ cuit sur charbon de bois. Tu peux aussi opter pour la Baleine Endiablée, qui rassemble plusieurs expériences sous un même toit. En plus de l’hébergement de l'auberge, tu y trouves une microbrasserie où manger et prendre un verre, ainsi qu’une salle de spectacle qui accueille une programmation variée. Que ce soit pour passer la soirée ou prolonger ton séjour, l’endroit offre une ambiance conviviale où tout est à portée de main.
C'est donc un endroit tout indiquer pour profiter de la beauté de la province, dans un havre de paix qui fait changement des lieux hyper touristiques.