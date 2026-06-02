Une seule université du Québec s'est classée parmi les 30 meilleures au monde

Et elle est en chute par rapport à l'an dernier.

La devanture du pavillon principal de l'Université McGill.

L'Université McGill s'est classée dans le top 30 des meilleures universités au monde, selon un récent classement.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le nouveau classement du Center for World University Rankings (CWUR) vient de tomber et une institution québécoise continue de rayonner à l'international. Sur plus de 21 000 établissements évalués à travers le monde, seuls 38 du Canada figurent parmi les 2 000 meilleurs, et une seule université du Québec réussit à se maintenir dans le top 30.

À lire également : Le Canada « drop » dans le top des meilleurs pays au monde et est battu par les États-Unis

Ce qu'il faut savoir, c'est que le CWUR, un organisme indépendant de consultation en éducation et en recherche, évalue chaque année les institutions postsecondaires selon quatre critères : la réussite académique, l'employabilité des personnes diplômées, les distinctions du corps professoral et la qualité de la recherche.

Du côté québécois, c'est encore l'Université McGill, à Montréal, qui domine. Elle se hisse au 28e rang mondial dans l'édition 2026 — ce qui la maintient solidement dans le top 30 mondial et au 2e rang national, derrière l'Université de Toronto (23e).

Toutefois, McGill accuse un léger recul par rapport à l'an dernier, où elle pointait au 27e rang.

Sa plus proche rivale provinciale, l'Université de Montréal, se classe pour sa part au 126e rang mondial (5e au Canada), en légère baisse également, comparativement à l'édition précédente.

Un paysage universitaire québécois stable

Parmi les autres établissements québécois présents dans le palmarès 2026, l'Université Laval se positionne au 313e rang mondial (12e au Canada), l'Université de Sherbrooke au 630e rang (21e au Canada), l'Université Concordia au 639e rang (22e au Canada) et l'Université du Québec à Montréal (UQAM) au 722e rang (24e au Canada).

L'Institut national de la recherche scientifique, INRS pour les intimes, figure au 1 083e rang et l'École de technologie supérieure (ÉTS) au 1 392e rang. L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ferme la marche des établissements québécois du classement, au 1 752e rang.

Voici la liste complète des universités canadiennes classées dans le top 2 000 mondial selon le CWUR 2026 :

  • Université de Toronto — 23e rang mondial (stable)
  • Université McGill — 28e (-1 place par rapport à 2025)
  • Université de la Colombie-Britannique — 49e (-1)
  • Université de l'Alberta — 82e (-1)
  • Université de Montréal — 126e (-2)
  • Université Western — 187e (-6)
  • Université McMaster — 190e (-4)
  • Université de Calgary — 203e (-1)
  • Université de Waterloo — 216e (-5)
  • Université d'Ottawa — 226e (-6)
  • Université du Manitoba — 298e (-3)
  • Université Laval — 313e (-8)
  • Université Queen's — 337e (-4)
  • Université Dalhousie — 360e (-7)
  • Université Simon Fraser — 419e (-14)
  • Université de la Saskatchewan — 430e (-12)
  • Université de Victoria — 449e (-10)
  • Université York — 493e (-3)
  • Université de Guelph — 537e (-22)
  • Université Carleton — 570e (-12)
  • Université de Sherbrooke — 630e (-8)
  • Université Concordia — 639e (-10)
  • Université Memorial de Terre-Neuve — 679e (-8)
  • UQAM — 722e (-42)
  • Université métropolitaine de Toronto — 873e (-23)
  • Université de Windsor — 1 027e (-8)
  • Institut national de la recherche scientifique (INRS) — 1 083e (-60)
  • Université du Nouveau-Brunswick — 1 116e (+18)
  • Université de Regina — 1 226e (-89)
  • Université Wilfrid Laurier — 1 339e (-48)
  • Université Brock — 1 355e (-50)
  • École de technologie supérieure (ÉTS) — 1 392e (-27)
  • Université Lakehead — 1 434e (-33)
  • Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) — 1 752e (-35)
  • Université de Lethbridge — 1 782e (-33)
  • Université Trent — 1 820e (-97)
  • Université Laurentienne — 1 922e (-75)
  • Université Ontario Tech — 1 954e (-152)


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

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    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Ces 5 universités du Québec figurent dans ce palmarès mondial en 2026

Disons qu’il y en a qui se sont mieux classées que d’autres...

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It beat every Canadian university in all of these subject areas! 📚

Le Canada « drop » dans le top des meilleurs pays au monde et est battu par les États-Unis

Vraiment? 😳

University of Toronto dominated Canadian schools in this world's best universities ranking

It's the only Canadian university in the top 25!

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