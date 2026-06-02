Départ de Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal : Angela Price réagit avec émotion

« Il n'y a pas meilleure personne. »

Brendan Gallagher. Droite : Angela et Carey Price.

Angela Price a commenté le départ de Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal.

CanadiensMTL | X, @byangelaprice | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Le départ imminent de Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal n'a pas seulement touché les fans. Angela Price, la femme de l'ancien gardien étoile Carey Price, a réagi publiquement à l'annonce du vétéran et elle n'avait que de beaux mots pour le joueur qu'elle a côtoyé pendant plusieurs années.

À lire également : 8 moments marquants de la carrière et de la vie de Brendan Gallagher à Montréal

Sur sa page Instagram, dans une séquence de questions et réponses avec sa communauté, plusieurs lui ont demandé de commenter la nouvelle. Elle a d'abord avoué être émue pendant l'annonce de l'attaquant, avant de partager une photo de Gallagher interagissant avec ses enfants à travers la baie vitrée du Centre Bell, accompagnée d'un message sincère.

Brendan Gallagher devant la fille de Carey et Angela Price. Brendan Gallagher a été le coéquipier de Carey Price pendant de nombreuses saisons. @byangelaprice | Instagram

« J'ai probablement 100 photos comme celle-ci dans mon téléphone. Il n'y a vraiment pas meilleure personne », écrit-elle.

Elle décrit un joueur toujours souriant, toujours disponible pour les jeunes fans. « Si un de mes enfants n'avait pas eu de rondelle à l'échauffement, il s'assurait qu'ils en aient une. »

Pour Angela Price, Gallagher était le genre de joueur qui faisait en sorte que chaque interaction compte et qui a laissé une impression durable sur de nombreux jeunes partisans et partisanes du Tricolore.

Rappelons que Brendan Gallagher et Carey Price ont porté ensemble les couleurs du CH pendant plus d'une décennie. Le départ du numéro 11 représente en quelque sorte la fin d'une ère pour une génération qui a connu cette période du Club.

Ce qu'il faut savoir sur le départ de Gallagher

Lundi matin, 1er juin, lors d'un point de presse chargé en émotions, Brendan Gallagher a confirmé qu'il quitterait les Canadiens de Montréal après 14 saisons. « Le moment est venu de passer à autre chose », a-t-il lâché, avant de fondre en larmes devant les journalistes.

Le vétéran de 34 ans a toutefois été clair : il ne prend pas sa retraite. « Je sais juste que ce n'est pas fini. J'ai encore plus à donner », a-t-il affirmé, précisant qu'il cherchera une nouvelle équipe et « un nouveau chez-soi ».

Le directeur général Kent Hughes a pour sa part salué la contribution du joueur, tout en confirmant qu'une rencontre avec la direction aurait lieu pour trouver la meilleure solution pour les deux parties.

From Your Site Articles
brendan gallagher angela price canadiens de montréal
Montréal Sport Canada Sport Québec
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Cette trouvaille déco estivale à 12 $ au Tigre Géant est seulement 5 $ au Dollarama

Tu l'as surement vue passer sur TikTok. 👀✨

Le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH sera versé cette semaine

Le montant peut aller jusqu'à 717 $! 💸

Brendan Gallagher fond en larmes et annonce la fin avec les Canadiens de Montréal

« Donnez-moi une seconde, svp... » 😭

5 changements à tes crédits et prestations au Québec si tu atteins 65 ans en 2026

Vieillir vient avec BIEN des avantages fiscaux! 🤑

6 voyages d'été tout inclus dans le Sud dès 995 $ au départ de Montréal (sans Cuba)

On a déniché des destinations plus à l’abri des sargasses et des ouragans!

Un rassemblement raciste s'est tenu ce week-end à Shawinigan et ça ne passe pas

« Cette cochonnerie est une honte de racisme et de lâcheté. » - Les politiciens ne mâchent pas leurs mots.

8 moments marquants de la carrière et de la vie de Brendan Gallagher à Montréal

Après 14 ans et plus de 900 matchs, c'est la fin du guerrier avec le Tricolore. 😢🫶

6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en juin 2026

De quoi remplir ton calendrier sans vider ton compte!

Ce gadget de cuisine à 38 % de rabais sur Amazon a été vendu plus de 1000x en un mois

Un incontournable avec plus de 46 000 avis majoritairement positifs!

Rabais de 50 $ sur les immatriculations au Québec : combien tu gagnes (ou perds) vraiment

Dans certaines régions, la facture reste plus salée qu'avant. 😳