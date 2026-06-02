Départ de Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal : Angela Price réagit avec émotion
« Il n'y a pas meilleure personne. »
Le départ imminent de Brendan Gallagher des Canadiens de Montréal n'a pas seulement touché les fans. Angela Price, la femme de l'ancien gardien étoile Carey Price, a réagi publiquement à l'annonce du vétéran et elle n'avait que de beaux mots pour le joueur qu'elle a côtoyé pendant plusieurs années.
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Sur sa page Instagram, dans une séquence de questions et réponses avec sa communauté, plusieurs lui ont demandé de commenter la nouvelle. Elle a d'abord avoué être émue pendant l'annonce de l'attaquant, avant de partager une photo de Gallagher interagissant avec ses enfants à travers la baie vitrée du Centre Bell, accompagnée d'un message sincère.
Brendan Gallagher a été le coéquipier de Carey Price pendant de nombreuses saisons. @byangelaprice | Instagram
« J'ai probablement 100 photos comme celle-ci dans mon téléphone. Il n'y a vraiment pas meilleure personne », écrit-elle.
Elle décrit un joueur toujours souriant, toujours disponible pour les jeunes fans. « Si un de mes enfants n'avait pas eu de rondelle à l'échauffement, il s'assurait qu'ils en aient une. »
Pour Angela Price, Gallagher était le genre de joueur qui faisait en sorte que chaque interaction compte et qui a laissé une impression durable sur de nombreux jeunes partisans et partisanes du Tricolore.
Rappelons que Brendan Gallagher et Carey Price ont porté ensemble les couleurs du CH pendant plus d'une décennie. Le départ du numéro 11 représente en quelque sorte la fin d'une ère pour une génération qui a connu cette période du Club.
Ce qu'il faut savoir sur le départ de Gallagher
Lundi matin, 1er juin, lors d'un point de presse chargé en émotions, Brendan Gallagher a confirmé qu'il quitterait les Canadiens de Montréal après 14 saisons. « Le moment est venu de passer à autre chose », a-t-il lâché, avant de fondre en larmes devant les journalistes.
Le vétéran de 34 ans a toutefois été clair : il ne prend pas sa retraite. « Je sais juste que ce n'est pas fini. J'ai encore plus à donner », a-t-il affirmé, précisant qu'il cherchera une nouvelle équipe et « un nouveau chez-soi ».
Le directeur général Kent Hughes a pour sa part salué la contribution du joueur, tout en confirmant qu'une rencontre avec la direction aurait lieu pour trouver la meilleure solution pour les deux parties.
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