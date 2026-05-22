Carey Price a regardé le match du Canadien sur son cell et ça ne passe pas inaperçu (PHOTO)

Habs un jour, Habs toujours! 💔

Angela et Carey Price. Droite : Cole Caufield des Canadiens de Montréal.

Rien n'allait faire rater le match des Canadiens de Montréal à Carey Price.

@byangelaprice | Instagram, @canadiensmtl | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tout le Québec suit avec passion les séries éliminatoires des Canadiens de Montréal, il semblerait que l'ancien joueur vedette Carey Price ne puisse s'empêcher de faire de même. L'ex-gardien de but du Tricolore, qui a passé sa carrière devant le filet du Bleu-Blanc-Rouge, a peut-être déménagé dans l'Ouest canadien, mais les Habs, eux, ne sont jamais bien loin.

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Ce 21 mai, le Canadien affrontait les Hurricanes de la Caroline lors du premier match de la finale de l'Association de l'Est. Par contre, c'était aussi soir de baseball pour Liv, la fille ainée du hockeyeur retraité. Et avec le décalage horaire, le duel de 20 h ici se déroulait à 17 h de l'autre côté du pays.

Eh bien, ne voulant rater aucun des deux événements, Price a fait ce que n'importe qui aurait fait : il a regardé la partie sur son cellulaire.

Capture d'\u00e9cran d'une story d'Angela Price. Carey Price et sa famille était au baseball de sa fille Liv, mais il a tout de même regardé le match des Canadiens de Montréal. @byangelaprice | Instagram

« CP trouve toujours un moyen », a écrit son épouse Angela Price dans la story Instagram qu'elle a partagée à ce sujet.

La publication n'est pas passée inaperçue auprès des fans sur les réseaux sociaux. Plusieurs ont salué le fait que Price demeure un fervent partisan de la Sainte-Flanelle.

D'autres ont aussi souligné qu'il n'a jamais eu la chance d'évoluer avec une équipe aussi offensive que celle-ci, et que, si ça avait été le cas, il aurait déjà plus d'une bague de la Coupe Stanley au doigt.

En effet, les Glorieux ont remporté le premier match de cette ronde avec une marque de 6 à 2. Le prochain affrontement est ce samedi 23 mai à 19 h, au PNC Arena à Raleigh.

Une chose est sûre : si les Canadiens de Montréal vont au bout, Carey Price va avoir besoin d'un plus grand écran.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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