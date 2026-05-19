Victoire des Canadiens de Montréal : 6 moments HABSolument glorieux d'après-match (VIDÉOS)
La pizza était de retour! 😍
Après 14 matchs de séries éliminatoires à faire exploser les fréquences cardiaques des fans, les Canadiens de Montréal accèdent maintenant à la finale de l’Association de l’Est.
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Rencontre numéro 7 contre les Sabres de Buffalo : après avoir vu leur avance de deux buts s’évaporer pour finalement se retrouver à égalité 2 à 2 au terme du temps réglementaire, le Tricolore a dû disputer sa survie en prolongation. Puis, le roi des séries, Alex Newhook, a tranché le débat d’un seul tir, libérant du même coup toute une foule en apnée depuis des heures.
Ce moment épique a donné lieu à des festivités remplies d'émotions à travers la province et les célébrations des joueurs ont été toutes aussi glorieuses. De la fierté de l'entraîneur Martin St-Louis à la tradition de Phillip Danault, en passant par la candeur de Jakub Dobeš : tu ne pourras pas t'empêcher de sourire fièrement en voyant ça.
La pizza de Phillip Danault
Phillip Danault a poursuivi sa désormais célèbre tradition des séries : célébrer chaque ronde remportée avec une bonne pointe de pizza. C'est le défenseur Mike Matheson qui en a profité (même si elle n'était pas sans gluten).
Une telle victoire, ça vaut bien une petite bouchée pour les caméras et les fans. Au diable les ballonnements!
Jakub Dobes et sa force de caractère unique
En entrevue après la partie, le gardien du CH s'est fait demander comment il tenait le coup après maintenant 14 matchs extrêmement éprouvants :
« Moi? Oh je peux en jouer 40 de plus! », a-t-il répondu avec confiance et candeur. Le goofy goalie, comme il se qualifie, est définitivement prêt pour la suite.
Le discours d'après-match de Martin St-Louis
On l'attendait : LA vidéo de célébrations dans le vestiaire et du discours d'après-match de Martin St-Louis. Eh oui, il a refait le « chant de l'argent » tiré du film The Wolf of Wall Street. « Le show continue », s'est écrié l'entraîneur devant son équipe.
La réaction des fans au Centre Bell
Alors que la partie se déroulait à Buffalo, le Centre Bell était plein à craquer pour le party de visionnement sur le grand écran. L'ambiance était tout aussi survoltée qu'un soir où les Glorieux sont sur la glace. Ça donne des frissons!
Martin St-Louis ému en fin de match
En conférence devant les médias après le match, Martin St-Louis a raconté qu'à la toute fin de la rencontre, il a eu un moment d'émotion touchant. « Je parlais à ma mère beaucoup pendant l'overtime, fait que je l'ai remerciée », a-t-il expliqué, visiblement ému.
Jacob Fowler qui renverse Jakub Dobes
La complicité entre les gardiens du Canadien est indéniable. Après le but gagnant, le gardien substitut Jacob Fowler a bondi sur la glace et a carrément plaqué Jakub Dobeš au sol dans une explosion de joie, avant de se relever pour célébrer avec euphorie.
Les Habs n'auront pas beaucoup de temps pour se reposer et se remettre de toutes ces émotions, car la prochaine ronde contre les Hurricanes de la Caroline débute ce 21 mai, à 20 h. C'est reparti!