Le premier 30 degrés frappera le sud du Québec aujourd’hui : voici ce qu’il faut savoir
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Si le chapeau te fait, attends-toi à voir tes cheveux gonfler ou à avoir mal aux genoux, parce que l’humidité sera dans le tapis. Selon les prévisions météo pour le sud du Québec, une importante poussée de chaleur en provenance de l’Ontario doit frapper la province ce mardi 19 mai et faire grimper l’humidex au-delà des 30 degrés.
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Selon les données d'Environnement Canada, l’Outaouais, le Grand Montréal et de l’Estrie verront l’humidex rendre l’air particulièrement lourd.
Le début de journée s’annonce humide et venteux dans plusieurs secteurs. À Montréal et en Outaouais, des passages nuageux domineront avec un risque d’averses évalué à 40 %. Malgré tout, les températures pourraient atteindre près de 29 °C, avec une sensation pouvant grimper jusqu’à 35 en raison de l’humidité.
Tu pourrais faire un « X » dans ton calendrier, alors qu'il s'agira des premiers 30 degrés de l'année 2026.
Pendant ce temps, une ambiance beaucoup plus fraîche s’installera dans le centre du Québec, notamment dans le coin de la Capitale-Nationale et du Saguenay. Le ciel y restera majoritairement couvert avec quelques averses ici et là et des températures qui peineront à dépasser les 15 °C.
L’Est-du-Québec ne sera pas épargné non plus par le mauvais temps. Des vents forts souffleront dans certains secteurs avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h, alors que les températures demeureront sous les normales habituelles pour cette période de l’année.
Le retour du soleil ne se fera pas complètement sentir mercredi. Le ciel gris devrait encore dominer dans plusieurs régions, même si le sud de la province pourrait profiter de quelques éclaircies. Des précipitations sont aussi attendues dans l’est du Québec.
Après la chaleur ressentie dans certaines régions, plusieurs secteurs connaîtront un important rafraîchissement. Les températures pourraient perdre jusqu’à une dizaine de degrés et les maximums tourneront davantage autour de 22 °C dans le sud du Québec.
Reste que, en tout et partout, on peut enfin dire que la saison estivale arrive à grands pas.
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