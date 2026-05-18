Voici les pays populaires où le dollar canadien vaut le plus et le moins cher actuellement

Selon ta destination, tu peux gagner au change!

Une plage d'Espagne.

Selon le pays que tu visiteras, le taux de change du dollar canadien pourrait jouer en ta faveur... ou pas.

Éditeur Junior, Nouvelles

L'été arrive plus vite que tu ne le penses et, pour plusieurs, c'est le temps de préparer ses prochaines vacances à l'étranger. Si la valeur du dollar canadien peut jouer en ta faveur, notamment dans le Sud et en Asie, c'est une tout autre histoire en Europe, par exemple.

À lire également : 7 pays dans le Sud où tu peux voyager, MAIS dois « faire preuve d'une grande prudence »

Le jour où le dollar canadien deviendra la monnaie la plus forte au monde n’est clairement pas arrivé. Malheureusement, la réalité est plutôt à l’opposé.

En date du 12 mai, selon les plus récentes données de la Banque du Canada disponibles au moment d’écrire ces lignes, 100 $ canadiens (CAD) valaient environ 73 $ américains (USD).

Et si le huard ne rivalise pas avec le dollar américain, l’euro, qui équivaut à environ 62 euros pour 100 $ CAD, ou encore la livre sterling, qui tourne autour de 54 livres pour le même montant, le portrait change complètement lorsqu’on compare la devise canadienne à d’autres monnaies à travers le monde.

Il faut toutefois garder en tête que le coût de la vie varie énormément d’un pays à l’autre. Pour t’aider à y voir plus clair, on a choisi plusieurs destinations populaires à travers le globe.

On t’indique combien valent 100 $ canadiens selon les taux de change en vigueur ce mercredi 13 mai et le budget quotidien moyen nécessaire selon le classement des destinations les moins chères pour voyager en 2026 publié par la compagnie d’assurance HelloSafe.

Combien vaut le dollar canadien en Europe?

  • Royaume-Uni
    • 100 $ CAD = environ 54 livres
    • Budget moyen : 245 $ / jour
  • Suisse
    • 100 $ CAD = environ 57 francs
    • Budget moyen : 357 $ / jour
  • Norvège
    • 100 $ CAD = environ 670 couronnes norvégiennes
    • Budget moyen : 226 $ / jour
  • Suède
    • 100 $ CAD = environ 678 couronnes suédoises
    • Budget moyen : 180 $ / jour
  • Pologne
    • 100 $ CAD = environ 264 zlotys
    • Budget moyen : 84 $ / jour
  • Turquie
    • 100 $ CAD = environ 3 311 livres turques
    • Budget moyen : 213 $ / jour
  • Grèce
    • 100 $ CAD = environ 62 euros
    • Budget moyen : 249 $ / jour
  • Portugal
    • 100 $ CAD = environ 62 euros
    • Budget moyen : 184 $ / jour
  • Espagne
    • 100 $ CAD = environ 62 euros
    • Budget moyen : 205 $ / jour
  • Italie
    • 100 $ CAD = environ 62 euros
    • Budget moyen : 227 $ / jour
  • France
    • 100 $ CAD = environ 62 euros
    • Budget moyen : 268 $ / jour
  • Pays-Bas
    • 100 $ CAD = environ 62 euros
    • Budget moyen : 239 $ / jour
  • Islande
    • 100 $ CAD = environ 8 950 couronnes islandais
    • Budget moyen : 261 $ / jour
  • Allemagne
    • 100 $ CAD = environ 62 euros
    • Budget moyen : 205 $ / jour
  • Chypre
    • 100 $ CAD = environ 62 euros
    • Budget moyen : 140 $ / jour
  • République tchèque
    • Budget moyen : 139 $ / jour

Combien vaut le dollar canadien en Amérique?

  • États-Unis
    • 100 $ CAD = environ 73 $ USD
    • Budget moyen : 354 $ / jour
  • Mexique
    • 100 $ CAD = environ 1 258 pesos mexicains
    • Budget moyen : 152 $ / jour
  • Costa Rica
    • 100 $ CAD = 33 200 colones costariciens
    • Budget moyen : 143 $ / jour
  • Panama
    • 100 $ CAD = 73 balboa panaméen
    • Budget moyen : 98 $ / jour
  • République dominicaine
    • 100 $ CAD = 4 320 pesos dominicains
    • Budget moyen : 187 $ / jour
  • Cuba
    • 100 $ CAD = 1 750 pesos cubains
    • Budget moyen : 50 $ / jour
  • Jamaïque
    • 100 $ CAD = 11 500 dollars jamaïcains
    • Budget moyen : 165 $ / jour
  • Brésil
    • Budget moyen : 101 $ / jour
    • 100 $ CAD = environ 357 reals

Combien vaut le dollar canadien en Afrique?

  • Afrique du Sud
    • 100 $ CAD = environ 1 206 rands
    • Budget moyen : 116 $ / jour
  • Maroc
    • 100 $ CAD = 670 dirhams marocains
    • Budget moyen : 85 $ / jour
  • Cap-Vert
    • 100 $ CAD = 6 900 escudos capverdiens
    • Budget moyen : 177 $ / jour

Combien vaut le dollar canadien en Asie et en Océanie?

  • Japon
    • 100 $ CAD = environ 11 494 yens
    • Budget moyen : 145 $ / jour
  • Chine
    • 100 $ CAD = environ 496 renminbis
    • Budget moyen : 98 $ / jour
  • Corée du Sud
    • 100 $ CAD = environ 108 814 wons
    • Budget moyen : 134 $ / jour
  • Inde
    • 100 $ CAD = environ 6 974 roupies
    • Budget moyen : 51 $ / jour
  • Thaïlande
    • 100 $ CAD = environ 2 364 bahts
    • Budget moyen : 100 $ / jour
  • Vietnam
    • 100 $ CAD = 1,92 millions de đồng
    • Budget moyen : 75 $ / jour
  • Australie
    • 100 $ CAD = environ 101 dollars australiens
    • Budget moyen : 213 $ / jour
  • Nouvelle-Zélande
    • 100 $ CAD = environ 123 dollars néo-zélandais
    • Budget moyen : 175 $ / jour
  • Fidji
    • 100 $ CAD = 160 dollars fidjiens
    • Budget moyen : 223 $ / jour
Pour arriver à ses fins, les calculs de HelloSafe tiennent en compte les principales dépenses sur place, comme l’hébergement, la nourriture, le transport local et les activités touristiques. Le prix du billet d’avion vers la destination n’est toutefois pas inclus dans les montants affichés.
From Your Site Articles
dollar canadien voyage dans le sud voyage en europe voyage en asie banque du canada voyage aux états-unis
Québec Canada Voyage
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Voyage dans le Sud : Voici des pays où ton dollar canadien vaut le plus (et le moins) cher

Selon l’endroit choisi, la différence peut être plus grande que tu penses.

Combien coûte vraiment la vie à Montréal en 2026? On a fait le calcul

Transport en commun, épicerie, loyer : la liste de dépenses est longue!

Le salaire minimum au Québec augmente aujourd'hui : Voici où la province se classe au Canada

La hausse est enfin effective, mais la Belle Province n'est pas la plus généreuse. 💰

Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combien

Mais, comparativement à d’autres provinces, on a des croûtes à manger...

Ce magnifique village coupé du monde au Québec est une destination de rêve pour l’été

Le genre d’endroit qu’on ne veut plus quitter!

Ce resto à Québec offre un menu fruits de mer à volonté à partir de 69 $

On réserve quand?

Une trouvaille pour ton frigo ou tes pique-niques est 54​% moins chère au Maxi vs Amazon

Pratique ET pas cher! 💸

8 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi

Va faire un tour sur Amazon avant de faire ton épicerie!

Dunkin' vs Tim Hortons : on a demandé aux Québécois et le résultat est brutal

Il y en a un qui se fait DÉTRUIRE : Le Québec a parlé. 😲🍩

7 pièces de monnaie canadiennes rares qui valent une fortune et que tu as peut-être

Quand un vieux 10 cennes peut finalement valoir dans les 6 chiffres! 🤑🤯

8 choses que ton proprio n'a PAS le droit de faire quand tu déménages

Certaines pourraient te surprendre, même si tu es locataire depuis des années.👀

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ te seront versés cette semaine

Quoi de mieux qu'un bon petit montant pour remettre tes finances sur le piton?🤑