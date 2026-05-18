Voici les pays populaires où le dollar canadien vaut le plus et le moins cher actuellement
Selon ta destination, tu peux gagner au change!
L'été arrive plus vite que tu ne le penses et, pour plusieurs, c'est le temps de préparer ses prochaines vacances à l'étranger. Si la valeur du dollar canadien peut jouer en ta faveur, notamment dans le Sud et en Asie, c'est une tout autre histoire en Europe, par exemple.
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Le jour où le dollar canadien deviendra la monnaie la plus forte au monde n’est clairement pas arrivé. Malheureusement, la réalité est plutôt à l’opposé.
En date du 12 mai, selon les plus récentes données de la Banque du Canada disponibles au moment d’écrire ces lignes, 100 $ canadiens (CAD) valaient environ 73 $ américains (USD).
Et si le huard ne rivalise pas avec le dollar américain, l’euro, qui équivaut à environ 62 euros pour 100 $ CAD, ou encore la livre sterling, qui tourne autour de 54 livres pour le même montant, le portrait change complètement lorsqu’on compare la devise canadienne à d’autres monnaies à travers le monde.
Il faut toutefois garder en tête que le coût de la vie varie énormément d’un pays à l’autre. Pour t’aider à y voir plus clair, on a choisi plusieurs destinations populaires à travers le globe.
On t’indique combien valent 100 $ canadiens selon les taux de change en vigueur ce mercredi 13 mai et le budget quotidien moyen nécessaire selon le classement des destinations les moins chères pour voyager en 2026 publié par la compagnie d’assurance HelloSafe.
Combien vaut le dollar canadien en Europe?
- Royaume-Uni
- 100 $ CAD = environ 54 livres
- Budget moyen : 245 $ / jour
- Suisse
- 100 $ CAD = environ 57 francs
- Budget moyen : 357 $ / jour
- Norvège
- 100 $ CAD = environ 670 couronnes norvégiennes
- Budget moyen : 226 $ / jour
- Suède
- 100 $ CAD = environ 678 couronnes suédoises
- Budget moyen : 180 $ / jour
- Pologne
- 100 $ CAD = environ 264 zlotys
- Budget moyen : 84 $ / jour
- Turquie
- 100 $ CAD = environ 3 311 livres turques
- Budget moyen : 213 $ / jour
- Grèce
- 100 $ CAD = environ 62 euros
- Budget moyen : 249 $ / jour
- Portugal
- 100 $ CAD = environ 62 euros
- Budget moyen : 184 $ / jour
- Espagne
- 100 $ CAD = environ 62 euros
- Budget moyen : 205 $ / jour
- Italie
- 100 $ CAD = environ 62 euros
- Budget moyen : 227 $ / jour
- France
- 100 $ CAD = environ 62 euros
- Budget moyen : 268 $ / jour
- Pays-Bas
- 100 $ CAD = environ 62 euros
- Budget moyen : 239 $ / jour
- Islande
- 100 $ CAD = environ 8 950 couronnes islandais
- Budget moyen : 261 $ / jour
- Allemagne
- 100 $ CAD = environ 62 euros
- Budget moyen : 205 $ / jour
- Chypre
- 100 $ CAD = environ 62 euros
- Budget moyen : 140 $ / jour
- République tchèque
- Budget moyen : 139 $ / jour
Combien vaut le dollar canadien en Amérique?
- États-Unis
- 100 $ CAD = environ 73 $ USD
- Budget moyen : 354 $ / jour
- Mexique
- 100 $ CAD = environ 1 258 pesos mexicains
- Budget moyen : 152 $ / jour
- Costa Rica
- 100 $ CAD = 33 200 colones costariciens
- Budget moyen : 143 $ / jour
- Panama
- 100 $ CAD = 73 balboa panaméen
- Budget moyen : 98 $ / jour
- République dominicaine
- 100 $ CAD = 4 320 pesos dominicains
- Budget moyen : 187 $ / jour
- Cuba
- 100 $ CAD = 1 750 pesos cubains
- Budget moyen : 50 $ / jour
- Jamaïque
- 100 $ CAD = 11 500 dollars jamaïcains
- Budget moyen : 165 $ / jour
- Brésil
- Budget moyen : 101 $ / jour
- 100 $ CAD = environ 357 reals
Combien vaut le dollar canadien en Afrique?
- Afrique du Sud
- 100 $ CAD = environ 1 206 rands
- Budget moyen : 116 $ / jour
- Maroc
- 100 $ CAD = 670 dirhams marocains
- Budget moyen : 85 $ / jour
- Cap-Vert
- 100 $ CAD = 6 900 escudos capverdiens
- Budget moyen : 177 $ / jour
Combien vaut le dollar canadien en Asie et en Océanie?
- Japon
- 100 $ CAD = environ 11 494 yens
- Budget moyen : 145 $ / jour
- Chine
- 100 $ CAD = environ 496 renminbis
- Budget moyen : 98 $ / jour
- Corée du Sud
- 100 $ CAD = environ 108 814 wons
- Budget moyen : 134 $ / jour
- Inde
- 100 $ CAD = environ 6 974 roupies
- Budget moyen : 51 $ / jour
- Thaïlande
- 100 $ CAD = environ 2 364 bahts
- Budget moyen : 100 $ / jour
- Vietnam
- 100 $ CAD = 1,92 millions de đồng
- Budget moyen : 75 $ / jour
- Australie
- 100 $ CAD = environ 101 dollars australiens
- Budget moyen : 213 $ / jour
- Nouvelle-Zélande
- 100 $ CAD = environ 123 dollars néo-zélandais
- Budget moyen : 175 $ / jour
- Fidji
- 100 $ CAD = 160 dollars fidjiens
- Budget moyen : 223 $ / jour