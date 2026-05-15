8 rabais allant jusqu'à 400 $ au Super Solde du printemps de Canadian Tire

Gâte-toi!

La pancarte d'un Canadian Tire.

Le Super Solde du printemps de Canadian Tire offre des rabais intéressants.

Andrei Antipov | Dreamstime
Éditrice Junior

Avec l’été qui approche tranquillement, c’est souvent le moment où plusieurs personnes commencent à réaliser qu’il manque quelques essentiels pour profiter pleinement de la saison. Que ce soit pour aménager la cour, organiser des soupers BBQ, relaxer dans un spa ou simplement rendre les journées chaudes plus agréables à la maison, les grosses ventes printanières peuvent être une bonne occasion de s’équiper sans payer le plein prix. Justement, le Super Solde du printemps de Canadian Tire propose en ce moment plusieurs rabais allant jusqu'à 30 % sur des articles populaires pour l’extérieur, les électroménagers et les activités estivales.

À lire également : 13 des meilleures trouvailles à moins de 35 $ au Costco qui valent la visite en mai 2026

Certains produits affichent même jusqu’à 400 $ de réduction, avec des offres en vigueur et pour t’aider à repérer les aubaines qui valent vraiment le détour, Narcity Québec a sélectionné huit produits qui pourraient rendre ton été encore meilleur.

Canapé modulaire en osier

Ensemble de d\u00e9tente modulaire ext\u00e9rieur CANVAS Baysville avec coussins beiges sur le site de Canadian Tire

Ensemble de détente modulaire CANVAS Baysville en rabais chez Canadian Tire

Canadian Tire

Prix régulier : 999,99 $

Prix en solde : 699,99 $

Rabais : 300 $

Un rabais de 300 $ sur un ensemble pour ton patio juste avant l'été, ça se prend bien. Et si tu veux transformer ton patio en coin détente digne d’un magazine, cet ensemble est pile ce qu’il te faut. Son design en osier tressé à la main donne un effet chic et chaleureux, pendant que la structure en acier assure une solidité à toute épreuve. Parfait pour relaxer seul ou recevoir, avec assez d’espace pour tout le monde.

C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Abri de jardin à toit rigide CANVAS Coastline

Abri de jardin \u00e0 toit rigide en aluminium taupe CANVAS Coastline sur le site de Canadian Tire.

Abri de jardin à toit rigide CANVAS Coastline en rabais chez Canadian Tire.

Canadian Tire

Prix régulier : 1 299,99 $

Prix en solde : 999,99 $

Rabais : 300 $

Fin du solde : 20 mai 2026

Tu veux aménager un coin détente dehors qui donne presque l’impression d’être en vacances? Cet abri de jardin CANVAS ajoute instantanément un look luxueux à une terrasse tout en créant un espace ombragé super pratique pour recevoir. Sa structure en aluminium avec toit rigide aide à mieux résister aux intempéries et les moustiquaires intégrées permettent de profiter des soirées d’été plus confortablement. Avec ses dimensions de 10 x 10 pieds, il offre assez d’espace pour installer un ensemble de patio ou un coin repas extérieur sans se sentir à l’étroit.

C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Trampoline rond JumpTek avec filet de sécurité

Trampoline rond JumpTek de 15 pieds avec filet de s\u00e9curit\u00e9 sur le site de Canadian Tire.

Trampoline JumpTek de 15 pieds en rabais chez Canadian Tire.

Canadian Tire

Prix régulier : 549,99 $

Prix en solde : 399,99 $

Rabais : 150 $

Fin du solde : 27 mai 2026

Ce trampoline JumpTek de 15 pieds risque rapidement de devenir l’activité préférée des enfants pendant l’été. Avec son grand format et son filet de sécurité tout autour, il est pensé pour offrir une expérience plus sécuritaire tout en laissant assez d’espace pour sauter et bouger librement. Sa structure en acier galvanisé et ses ressorts robustes sont conçus pour résister aux saisons extérieures, tandis que les pieds en forme de W ajoutent de la stabilité pendant l’utilisation. C’est aussi le genre d’installation qui aide les jeunes à dépenser leur énergie dehors plutôt que devant un écran.

C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Barbecue convertible au propane MASTER Chef Elite

Barbecue convertible au propane MASTER Chef Elite \u00e0 4 br\u00fbleurs avec br\u00fbleur lat\u00e9ral sur le site de Canadian Tire.

Barbecue MASTER Chef Elite en rabais chez Canadian Tire.

Canadian Tire

Prix régulier : 499,99 $

Prix en solde : 369,99 $

Rabais : 130 $

Fin du solde : 20 mai 2026

La saison des BBQ approche et ce modèle MASTER Chef Elite semble pensé pour les personnes qui aiment cuisiner dehors sans manquer d’espace. Avec ses quatre brûleurs principaux et son brûleur latéral supplémentaire, il permet de préparer plusieurs aliments en même temps, des burgers aux légumes grillés en passant par les sauces ou accompagnements. Sa grande surface de cuisson de 650 pouces carrés est pratique quand tu reçois famille et ami.e.s, tandis que les grilles en fonte émaillée aident à répartir la chaleur plus uniformément. Son fini en acier inoxydable donne aussi un look plus moderne qui s’agence facilement à une terrasse ou une cour arrière.

C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Friteuse à air chaud Ninja

Friteuse \u00e0 air chaud Ninja \u00e0 un panier de 4 pintes sur le site de Canadian Tire,

Friteuse à air chaud Ninja en rabais chez Canadian Tire.

Canadian Tire

Prix régulier : 129,99 $

Prix en solde : 99,99 $

Rabais : 30 $

Fin du solde : 20 mai 2026

Les personnes qui veulent cuisiner des repas rapides avec moins d’huile pourraient aimer cette friteuse à air chaud Ninja. Son panier de quatre pintes est assez grand pour préparer des portions familiales de frites, légumes ou protéines, tout en prenant moins de place sur le comptoir qu’un gros modèle double. Elle peut aussi rôtir, réchauffer et même déshydrater certains aliments pour faire des collations maison. Avec sa plage de température allant jusqu’à 400 °F et ses pièces compatibles avec le lave-vaisselle, c’est le genre d’appareil pratique qui peut facilement servir plusieurs fois par semaine.

C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Île festive flottante Hydro-Force Day Drifter

\u00cele festive flottante gonflable Hydro-Force Day Drifter pour 5 personnes sur le site de Canadian Tire.

Île festive flottante Hydro-Force Day Drifter en rabais chez Canadian Tire.

Canadian Tire

Prix régulier : 199,99 $

Prix en solde : 124,99 $

Rabais : 75 $

Fin du solde : 20 mai 2026

Cette île flottante Hydro-Force est clairement idéale pour les journées d’été passées sur l’eau entre ami.e.s. Son format en étoile permet à cinq personnes de s’installer confortablement avec les pieds dans l’eau au centre, pendant que les dossiers intégrés rendent le tout plus relax que les flotteurs classiques. Il y a aussi plusieurs porte-gobelets et poignées de transport, ce qui la rend pratique autant au chalet qu’au bord d’un lac. Son matériau résistant aide à mieux supporter les perforations et l’usure, tandis que les attaches permettent même de connecter d’autres flotteurs compatibles pour créer un plus grand espace flottant.

C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Spa SaluSpa Hawaii Smart AirJet

Spa gonflable SaluSpa Hawaii Smart AirJet pour 6 personnes sur le site de Canadian Tire.

Spa SaluSpa Hawaii Smart AirJet en rabais chez Canadian Tire.

Canadian Tire

Prix régulier : 1 399,99 $

Prix en solde : 999,99 $

Rabais : 400 $

Fin du solde : 20 mai 2026

Transformer sa cour en mini espace détente digne d’un chalet, c’est un peu la promesse de ce spa gonflable SaluSpa Hawaii. Ce modèle peut accueillir jusqu’à six personnes et permet même de contrôler la température et le système de massage directement depuis un téléphone grâce à l’application compatible. Son système AirJet offre une expérience relaxante à la maison, tandis que la construction isolée aide à conserver la chaleur plus efficacement. Le spa est aussi conçu pour rester installé plus longtemps grâce à sa fonction de protection contre le froid et son matériau renforcé résistant aux perforations.

C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire

Système de boissons Ninja Slushi Professional

Syst\u00e8me de boissons glac\u00e9es Ninja Slushi Professional sur le site de Canadian Tire.

Machine Ninja Slushi Professional en rabais chez Canadian Tire

Canadian Tire

Prix régulier : 449,99 $

Prix en solde : 299,99 $

Rabais : 150 $

Fin du solde : 20 mai 2026

Cette machine Ninja Slushi risque de devenir la vedette des soirées d’été pour les personnes qui aiment préparer des boissons glacées à la maison. Elle permet de transformer rapidement des jus, boissons gazeuses, cafés ou cocktails en slushs et granités sans avoir besoin d’ajouter de glace. Son système de refroidissement est conçu pour garder une texture uniforme pendant plusieurs heures et les réglages permettent d’ajuster la consistance selon le type de boisson voulu. Avec sa grande capacité et ses pièces compatibles avec le lave-vaisselle, c’est aussi une option pratique pour recevoir plusieurs personnes sans passer la soirée à refaire des mélanges.

C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
rabais canadian tire solde canadian tire canadian tire
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Solde du printemps Canadian Tire : jusqu'à 350 $ de rabais sur ces 12 trouvailles

350 $ de rabais sur un seul item? OUI SVP! 🔥

Canadian Tire lance son Solde Rouge printanier - Voici 9 gros rabais allant jusqu'à 300$

C'est le moment parfait pour te gâter. 😍✨

Les soldes du Vendredi fou de Canadian Tire sont lancés - Voici 12 des meilleurs deals

Jusqu'à 210 $ de rabais sur un seul achat, ça se prend bien! 🤑

Canadian Tire a lancé son solde du pré-Vendredi fou et voici 13 des meilleurs deals

Les aubaines vont jusqu'à 160 $ de rabais sur un seul item! 🤑

Voici ce qui est ouvert et fermé au Québec lors de la Journée nationale des patriotes 2026

Pour bien préparer ton long week-end! 😎

Une nouvelle passerelle de 220m suspendue dans les arbres débarque près de Laval cet été

La vue au sommet s'annonce juste WOW! 🤩

Le gouvernement du Canada émet des mises en garde à savoir avant ton voyage cet été

Des vols annulés sans préavis? Ça pourrait t'arriver, peu importe ta destination. ✈️

Voici quoi savoir sur « loi Gabie Renaud » au Québec, qui pourrait prévenir des féminicides

Avoir accès aux antécédents de son partenaire pour éviter le pire.

Starbucks lance des boissons colorées et étonnantes : Il y en a une qui goûte les vacances

On avait des doutes, mais voici le verdict! 🥭

On annonce des ressentis allant jusqu'à 34 dans le sud du Québec la semaine prochaine

Ça sent ENFIN l'été! ☀️

Le sac en papier de Mike Matheson du CH fait jaser et les hypothèses sont hilarantes

Des petites collations santé ou des souvenirs pour sa famille? 🛍️

Tim Hortons lance ses cafés glacés en épicerie et tu vas enfin avoir une commande exacte

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. 🫣

Voici 6 emplois avec un salaire de 80 000 $ et plus où postuler dans le Grand Montréal

Une motivation pour mettre ton CV à jour! 💰

11 activités entre 0 $ et 15 $ à Montréal pour faire le plein de party, d’art et de musique

Tellement d'activités à petit prix, c'est OUI!