8 rabais allant jusqu'à 400 $ au Super Solde du printemps de Canadian Tire
Gâte-toi!
Avec l’été qui approche tranquillement, c’est souvent le moment où plusieurs personnes commencent à réaliser qu’il manque quelques essentiels pour profiter pleinement de la saison. Que ce soit pour aménager la cour, organiser des soupers BBQ, relaxer dans un spa ou simplement rendre les journées chaudes plus agréables à la maison, les grosses ventes printanières peuvent être une bonne occasion de s’équiper sans payer le plein prix. Justement, le Super Solde du printemps de Canadian Tire propose en ce moment plusieurs rabais allant jusqu'à 30 % sur des articles populaires pour l’extérieur, les électroménagers et les activités estivales.
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Certains produits affichent même jusqu’à 400 $ de réduction, avec des offres en vigueur et pour t’aider à repérer les aubaines qui valent vraiment le détour, Narcity Québec a sélectionné huit produits qui pourraient rendre ton été encore meilleur.
Canapé modulaire en osier
Ensemble de détente modulaire CANVAS Baysville en rabais chez Canadian Tire
Prix régulier :
999,99 $
Prix en solde : 699,99 $
Rabais : 300 $
Un rabais de 300 $ sur un ensemble pour ton patio juste avant l'été, ça se prend bien. Et si tu veux transformer ton patio en coin détente digne d’un magazine, cet ensemble est pile ce qu’il te faut. Son design en osier tressé à la main donne un effet chic et chaleureux, pendant que la structure en acier assure une solidité à toute épreuve. Parfait pour relaxer seul ou recevoir, avec assez d’espace pour tout le monde.
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Abri de jardin à toit rigide CANVAS Coastline
Abri de jardin à toit rigide CANVAS Coastline en rabais chez Canadian Tire.
Prix régulier : 1 299,99 $
Prix en solde : 999,99 $
Rabais : 300 $
Fin du solde : 20 mai 2026
Tu veux aménager un coin détente dehors qui donne presque l’impression d’être en vacances? Cet abri de jardin CANVAS ajoute instantanément un look luxueux à une terrasse tout en créant un espace ombragé super pratique pour recevoir. Sa structure en aluminium avec toit rigide aide à mieux résister aux intempéries et les moustiquaires intégrées permettent de profiter des soirées d’été plus confortablement. Avec ses dimensions de 10 x 10 pieds, il offre assez d’espace pour installer un ensemble de patio ou un coin repas extérieur sans se sentir à l’étroit.
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Trampoline rond JumpTek avec filet de sécurité
Trampoline JumpTek de 15 pieds en rabais chez Canadian Tire.
Prix régulier : 549,99 $
Prix en solde : 399,99 $
Rabais : 150 $
Fin du solde : 27 mai 2026
Ce trampoline JumpTek de 15 pieds risque rapidement de devenir l’activité préférée des enfants pendant l’été. Avec son grand format et son filet de sécurité tout autour, il est pensé pour offrir une expérience plus sécuritaire tout en laissant assez d’espace pour sauter et bouger librement. Sa structure en acier galvanisé et ses ressorts robustes sont conçus pour résister aux saisons extérieures, tandis que les pieds en forme de W ajoutent de la stabilité pendant l’utilisation. C’est aussi le genre d’installation qui aide les jeunes à dépenser leur énergie dehors plutôt que devant un écran.
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Barbecue convertible au propane MASTER Chef Elite
Barbecue MASTER Chef Elite en rabais chez Canadian Tire.
Prix régulier : 499,99 $
Prix en solde : 369,99 $
Rabais : 130 $
Fin du solde : 20 mai 2026
La saison des BBQ approche et ce modèle MASTER Chef Elite semble pensé pour les personnes qui aiment cuisiner dehors sans manquer d’espace. Avec ses quatre brûleurs principaux et son brûleur latéral supplémentaire, il permet de préparer plusieurs aliments en même temps, des burgers aux légumes grillés en passant par les sauces ou accompagnements. Sa grande surface de cuisson de 650 pouces carrés est pratique quand tu reçois famille et ami.e.s, tandis que les grilles en fonte émaillée aident à répartir la chaleur plus uniformément. Son fini en acier inoxydable donne aussi un look plus moderne qui s’agence facilement à une terrasse ou une cour arrière.
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Friteuse à air chaud Ninja
Friteuse à air chaud Ninja en rabais chez Canadian Tire.
Prix régulier : 129,99 $
Prix en solde : 99,99 $
Rabais : 30 $
Fin du solde : 20 mai 2026
Les personnes qui veulent cuisiner des repas rapides avec moins d’huile pourraient aimer cette friteuse à air chaud Ninja. Son panier de quatre pintes est assez grand pour préparer des portions familiales de frites, légumes ou protéines, tout en prenant moins de place sur le comptoir qu’un gros modèle double. Elle peut aussi rôtir, réchauffer et même déshydrater certains aliments pour faire des collations maison. Avec sa plage de température allant jusqu’à 400 °F et ses pièces compatibles avec le lave-vaisselle, c’est le genre d’appareil pratique qui peut facilement servir plusieurs fois par semaine.
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Île festive flottante Hydro-Force Day Drifter
Île festive flottante Hydro-Force Day Drifter en rabais chez Canadian Tire.
Prix régulier : 199,99 $
Prix en solde : 124,99 $
Rabais : 75 $
Fin du solde : 20 mai 2026
Cette île flottante Hydro-Force est clairement idéale pour les journées d’été passées sur l’eau entre ami.e.s. Son format en étoile permet à cinq personnes de s’installer confortablement avec les pieds dans l’eau au centre, pendant que les dossiers intégrés rendent le tout plus relax que les flotteurs classiques. Il y a aussi plusieurs porte-gobelets et poignées de transport, ce qui la rend pratique autant au chalet qu’au bord d’un lac. Son matériau résistant aide à mieux supporter les perforations et l’usure, tandis que les attaches permettent même de connecter d’autres flotteurs compatibles pour créer un plus grand espace flottant.
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Spa SaluSpa Hawaii Smart AirJet
Spa SaluSpa Hawaii Smart AirJet en rabais chez Canadian Tire.
Prix régulier : 1 399,99 $
Prix en solde : 999,99 $
Rabais : 400 $
Fin du solde : 20 mai 2026
Transformer sa cour en mini espace détente digne d’un chalet, c’est un peu la promesse de ce spa gonflable SaluSpa Hawaii. Ce modèle peut accueillir jusqu’à six personnes et permet même de contrôler la température et le système de massage directement depuis un téléphone grâce à l’application compatible. Son système AirJet offre une expérience relaxante à la maison, tandis que la construction isolée aide à conserver la chaleur plus efficacement. Le spa est aussi conçu pour rester installé plus longtemps grâce à sa fonction de protection contre le froid et son matériau renforcé résistant aux perforations.
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Système de boissons Ninja Slushi Professional
Machine Ninja Slushi Professional en rabais chez Canadian Tire
Prix régulier : 449,99 $
Prix en solde : 299,99 $
Rabais : 150 $
Fin du solde : 20 mai 2026
Cette machine Ninja Slushi risque de devenir la vedette des soirées d’été pour les personnes qui aiment préparer des boissons glacées à la maison. Elle permet de transformer rapidement des jus, boissons gazeuses, cafés ou cocktails en slushs et granités sans avoir besoin d’ajouter de glace. Son système de refroidissement est conçu pour garder une texture uniforme pendant plusieurs heures et les réglages permettent d’ajuster la consistance selon le type de boisson voulu. Avec sa grande capacité et ses pièces compatibles avec le lave-vaisselle, c’est aussi une option pratique pour recevoir plusieurs personnes sans passer la soirée à refaire des mélanges.
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