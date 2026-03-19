Solde du printemps Canadian Tire : 12 bons deals avec de gros rabais allant jusqu'à 350 $
350 $ de rabais sur un seul item? OUI SVP! 🔥
L'arrivée du printemps donne toujours ce goût de renouveau. Que ce soit pour faire le grand ménage ou la réorganisation de ce qui traîne depuis trop longtemps dans nos placards, ou pour enfin craquer sur cet item qu'on avait mis de côté à mini-prix pendant un solde printanier. Et cette année, Canadian Tire est de retour avec des offres difficiles à ignorer : un solde sur les « favoris du printemps » qui tombe à point pour rafraîchir la maison sans vider son compte.
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En ce moment, le détaillant canadien propose des rabais allant jusqu'à 56 % sur une vaste sélection d'articles. Outils pour le grand ménage, accessoires pour la cuisine, essentiels pour la cour arrière ou la maison : le choix est large et les économies, bien réelles.
Pour t'épargner les allers-retours dans les allées, Narcity Québec a fait le tri à ta place et sélectionné certains des meilleurs deals du moment chez Canadian Tire.
Aspirateur-balai sans fil Dyson
Il y a actuellement un rabais de 200 $ sur l’aspirateur-balai Dyson Cyclone V10 Animal+ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
699,99 $
Prix en solde : 499,99 $
Rabais : 200 $
Si tu vis avec des animaux, tu sais à quel point les poils peuvent s’accumuler vite. Voici pourquoi l'aspirateur-balai Dyson Cyclone V10 Animal+ peut vraiment te simplifier la tâche au quotidien. La marque a fait ses preuves pour la performance de ses produits sans fils et assez légers que tu peux facilement promener partout dans la maison.
Il offre jusqu’à 60 minutes d’autonomie, et tu peux le transformer en aspirateur à main en deux secondes pour les petits dégâts. Sa tête Motorbar est aussi efficace sur les tapis que sur les planchers durs, surtout pour décoller les poils incrustés.
Bref, ça donne presque envie de faire le ménage!
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Canadian Tire
Aspirateur Tineco Pet5
Il y a actuellement un rabais de 350,00 $ sur l’aspirateur Tineco PET5 chez Canadian Tire.
Prix régulier :
699,99 $
Prix en solde : 349,99 $
Rabais : 350 $
Celui-là, c’est un vrai game changer si tu veux sauver du temps, puisqu'il combine aspirateur et vadrouille en un seul appareil, donc tu nettoies et laves tes planchers en même temps. C'est aussi un aspirateur idéal pour les parents d'animaux poilus, tandis qu'il gère les poils, les odeurs et même les dégâts plus tenaces sans effort. Avec sa détection intelligente, il ajuste automatiquement la puissance selon le niveau de saleté. Et le meilleur, c'est qu'il se nettoie tout seul après usage. Parce qu'après avoir nettoyé ta maison, la dernière chose que tu veux faire, c'est aussi nettoyer ton aspi!
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Fauteuil oeuf extérieur
Il y a actuellement un rabais de 150 $ sur le fauteuil CANVAS Sydney au Canadian Tire.
Prix régulier :
499,99 $
Prix en solde : 349,99 $
Rabais : 150 $
Envie de transformer ton coin extérieur en vrai petit havre de paix? Fais-moi confiance, j'ai acheté ce fauteuil « oeuf » (que j'ai installé à l'intérieur pour donner un look boho-chic) il y a des années et je n'ai aucun regret.
Confortable, enveloppant et digne de Pinterest, il devient vite l’endroit préféré pour lire, jaser ou simplement décrocher après une grosse journée. Son cadre en acier antirouille et son osier tressé résistant aux intempéries te permettent de le laisser dehors sans stress. Et avec ses coussins protégés contre l’eau, les taches et la décoloration, tu combines look et durabilité sans compromis.
Bref, à ce prix-là, c'est le moment de sauter sur l'occasion!
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Chaise berçante extérieure
Il y a actuellement un rabais de 100 $ sur le fauteuil berçant extérieur chez Canadian Tire.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 199,99 $
Rabais : 100 $
Dans le même ordre d'idée, ce fauteuil extérieur berçant est également au rabais actuellement, et c'est l'item à se procurer pour un max de confort cet été, que ce soit pour te faire griller la couenne ou lire à l'ombre. Son coussin capitonné est conçu pour résister à l’eau et à la décoloration, donc pas de stress côté entretien. Avec son look moderne et sa structure solide en acier antirouille, il ajoute une belle touche à ton patio, ton balcon ou ton jardin.
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Foyer extérieur sans fumée
Il y a actuellement un rabais de 70 $ sur le foyer d'extérieur sans fumée Solo Stove chez Canadian Tire.
Prix régulier :
399,99 $
Prix en solde : 329,99 $
Rabais : 70 $
Les belles soirées d’été autour du feu sans boucane (et en toute sécurité), dans le confort de ta cour arrière, ça te fait rêver? Le foyer Solo Stove utilise une technologie sans fumée qui rend l’expérience beaucoup plus agréable : fini les vêtements qui sentent le feu ou les soirées à crier « LAPIN » pour l'éloigner. (On l'a tous et toutes essayé, ne ment pas...)
Léger, facile à transporter et super simple à utiliser, il est parfait autant pour le camping que pour relaxer dans ta cour. Et avec son bac à cendres amovible, le nettoyage se fait en deux temps trois mouvements. Un must pour profiter de l’extérieur sans tracas.
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Nettoyeur pour tapis
Il y a actuellement un rabais de 60 $ sur le nettoyeur portatif à fil pour tapis Bissell Little Green Max Pet.
Prix régulier :
189,99 $
Prix en solde : 129,99 $
Rabais : 60 $
Tu as peut-être déjà vu ces vidéos hyper satisfaisantes de nettoyage de tapis et de sofas sur TikTok (ou plutôt le CleanTok). Si ça t'a donné le goût de faire la même chose, c'est le moment de te procurer ce gadget à mini-prix.
Le nettoyeur portatif pour tapis (et divans, et sièges d'auto...name it) fait des miracles grâce à sa combinaison d’aspiration puissante et de frottement en profondeur. Résultat : les taches disparaissent, les odeurs aussi… même celles d’urine de chat. Compact et léger, il se range facilement sans encombrer ton espace, et son réservoir double de 32 oz te permet de voir toute la saleté que tu viens d’éliminer (ultra satisfaisant, on te prévient).
Honnêtement, tu risques de te surprendre à chercher des taches juste pour le plaisir de les faire disparaître.
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Cafetière et machine à espresso De'Longhi
Il y a actuellement un rabais de 300 $ sur la cafetière et machine à espresso Magnifica Evo de De’Longhi.
Prix régulier :
999,99 $
Prix en solde : 699,99 $
Rabais : 300 $
Fini les détours quotidiens au Starbucks ou au Tim Hortons qui grugent ton budget. La solution? Investir dans une bonne machine à café, surtout quand la Magnifica Evo de De’Longhi est en rabais de 300 $. Oui, 700 $, ça peut sembler élevé à première vue. Mais si tu remplaces ton latté quotidien à 7 $, le calcul se fait vite: ta machine se rentabilise beaucoup plus rapidement que tu ne le penses.
Espresso, cappuccino, latte et plus encore: cette machine fait tout. Son moulin à meules coniques intégré, avec 13 réglages, garantit une mouture parfaitement adaptée à tes grains (locaux, bien sûr). Et avec son système LatteCrema, tu obtiens une mousse riche et onctueuse, autant avec du lait régulier que des alternatives végétales.
Bref, tout ce qu’il faut pour te préparer un café digne d’un barista, directement à la maison.
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Cafetière et machine à espresso Phillips
Il y a actuellement un rabais de 350 $ sur la machine à espresso Philips série 3300 au Canadian Tire.
Prix régulier :
999,99 $
Prix en solde : 649,99 $
Rabais : 350 $
Cette machine à café est un coup de coeur personnel, tandis qu'une de mes proches en possède une. Si t’aimes le bon café sans te compliquer la vie, cette machine Philips va te faire tripper. En un seul bouton, tu peux préparer jusqu’à six boissons, chaudes ou froides, avec une mousse de lait ultra onctueuse grâce au système LatteGo. Et le plus beau, c'est que tu peux programmer ou modifier les boissons selon ton goût du moment : plus de lait mousseux, moins de café, etc.
Elle est facile à entretenir et te permet même de savourer des milliers de tasses sans détartrage avec le système AquaClean qui fait un nettoyage global rapide chaque jour.
Si cette machine pouvait écrire ton nom sur ta tasse en te la remettant, je suis certaine qu'elle ne ferait pas d'erreur. ;)
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Plaque chauffante portative
Il y a actuellement un rabais de 50 $ sur la plaque chauffante portative MASTER Chef chez Canadian Tire.
Prix régulier :
199,99 $
Prix en solde : 149,99 $
Rabais : 50 $
La saison du camping et des road trips est à nos portes, et ce petit gadget pourrait la rendre encore meilleure. Cette plaque chauffante MASTER Chef à deux brûleurs est compacte, mais performante, et elle offre une cuisson uniforme pour tout préparer, du déjeuner complet aux repas plus élaborés. Facile à transporter et simple à utiliser, elle devient vite un incontournable pour profiter de la cuisine extérieure sans compromis.
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Spa gonflable avec 140 jets pour 4 à 6 personnes
Il y a actuellement un rabais de 300 $ sur le spa gonflable Bestway SaluSpa chez Canadian Tire.
Prix régulier :
1 099,99 $
Prix en solde : 799,99 $
Rabais : 300 $
Imagine finir ta journée dans ton propre spa (avec 140 jets de massage), direct dans ta cour… pas pire, hein? Surtout quand ça ne vient pas avec les grandes responsabilités d'entretien d'un spa régulier qui doit traverser l'hiver québécois au froid! Assez grand pour accueillir jusqu’à six personnes, c’est parfait pour relaxer en solo ou avec tes personnes préférées.
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Génératrice portative
Il y a actuellement un rabais de 200 $ sur la génératrice portative Champion Power Equipment chez Canadian Tire.
Prix régulier :
899,99 $
Prix en solde : 699,99 $
Rabais : 200 $
La saison des inondations est à nos portes au Québec, et les pannes de courant peuvent également frapper à tout moment. Si tu ne l'as pas encore fait, le timing est excellent pour investir dans une génératrice. Celle-ci, à 200 $ de rabais, offre 2 500 watts au démarrage et 1 850 watts de puissance utile, et peut alimenter tes appareils puisqu'elle est dotée de deux prises domestiques de 120 V 20 A.
Elle offre une puissance stable, idéale même pour les appareils sensibles, et son mode économique permet de réduire le bruit tout en économisant du carburant. Facile à transporter et simple à utiliser, c’est le genre d’achat qui te donne une vraie tranquillité d’esprit, surtout avec la note de 4,8/5 suite à 1 389 avis sur le site de Canadian Tire.
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Meuble pour téléviseur avec foyer électrique
Il y a actuellement un rabais de 300,06 $ sur le meuble pour téléviseur avec foyer électrique CANVAS Kingwood.
Prix régulier :
529,99 $
Prix en solde : 229,93 $
Rabais : 300,06 $
Je ne crois pas que cet item en solde puisse être qualifié de « favori du printemps », mais je possède ce meuble pour téléviseur avec foyer électrique, et quand j'ai vu l'aubaine de 300 $, je n'ai pas eu le choix de le recommander.
Son foyer écoénergétique offre deux niveaux de chauffage (750 W ou 1 500 W) et peut couvrir une surface allant jusqu’à 400 pi². Conçu pour accueillir un téléviseur jusqu’à 60 po et 121 lb, il se branche facilement sur une prise standard et vient avec une télécommande pour un contrôle sans effort. À toi les soirées devant le feu à l'année.
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