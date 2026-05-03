J’ai remplacé mes produits d’épicerie par des marques maison : voici combien j'ai économisé
Payer moins cher pour pratiquement les mêmes produits? Oui svp!
Tu cherches des façons simples de réduire ta facture d’épicerie sans trop te compliquer la vie? J’ai testé une méthode bien connue : remplacer mes produits habituels par des marques maison. On pense souvent que ces options sont moins intéressantes côté goût ou qualité, mais la différence de prix peut valoir la peine.
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En gros, les produits de marques maison sont développés directement par les épiceries, alors que les marques nationales sont celles que tu vois un peu partout (pense à des compagnies bien établies qui vendent leurs produits dans plusieurs chaînes). Les marques maison coûtent souvent moins cher parce qu’elles misent moins sur le marketing et l’emballage, même si, dans bien des cas, elles sont fabriquées par les mêmes producteurs que certaines grandes marques. De façon générale, la marge de profit sur un produit de marque maison est plus petite, puisque c'est l'épicerie à elle seule qui l'empoche (comparativement à une marque nationale qui empoche elle aussi un profit par-dessus celui de l'épicerie). C'est ce qui explique pourquoi les produits de marque maison sont souvent meilleur marché.
Bref, en comparant mes achats habituels avec leurs équivalents en marque maison, j’ai été surprise de voir à quel point les économies peuvent s’accumuler rapidement, surtout sur les essentiels du garde-manger. Que ce soit pour les oeufs, le beurre d'arachide, les collations ou même certains produits congelés, les écarts de prix sont parfois plus grands qu’on le pense. Voici donc combien j’ai réellement économisé en faisant le switch et les produits pour lesquels ça vaut (vraiment) la peine.
Beurre d'arachide
Pour le même format de beurre d'arachide, la marque sans nom est plus économique.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - sans nom : 3 $ pour 500 g (soit 0,60 $ pour 100 g)
Marque nationale - Kraft: 4,49 $ pour 500 g (soit 0,90 $ pour 100 g)
Si tu n’es pas particulièrement attaché au goût classique du beurre d'arachide Kraft, la version de la marque sans nom est très bonne. Oui, la texture est un peu plus ferme et la saveur est légèrement différente, mais honnêtement elle fait très bien la job au quotidien. Que ce soit sur des toasts, dans un smoothie ou pour cuisiner, la différence se remarque à peine. Et à 0,30 $ de moins par 100 g, ça finit par représenter une économie non négligeable à long terme.
Gruau une minute
En comparant les mêmes formats de gruau une minute chez Maxi, on peut voir que la marque sans nom est plus économique.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - sans nom : 3 $ pour 900 g
Marque nationale - Quaker : 4 $ pour 900 g
Que ce soit pour te préparer un bol de gruau le matin, des overnight oats ou pour ajouter à tes recettes de muffins, le gruau une minute fait partie des essentiels à avoir sous la main. En optant pour la version sans nom plutôt que celle de Quaker, tu ne sacrifies ni la texture ni la polyvalence en cuisine. À 0,11 $ de moins par 100 g, ça revient à environ 1 $ d’économie par sac ; soit une différence de près de 25 %.
Oeufs
La marque Nutri-Oeuf offre un format de 18 oeufs à 7,06 $ tandis que la marque sans nom offre un format de 30 oeufs pour 10,19 $.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - sans nom : 10,19 $ pour 30 oeufs (soit 0,34 $ par oeuf)
Marque nationale - Nutri-Oeuf : 7,06 $ pour 18 oeufs (soit 0,39 $ par oeuf)
Lorsque je fais mon épicerie hebdomadaire, j’opte presque toujours pour le format de 30 œufs en marque maison, puisqu’il n’existe pas vraiment d’équivalent direct en grande quantité chez Maxi. Pour comparer, on peut toutefois se baser sur le format de 18 œufs de Nutri‑Œuf, qui est le format le plus grand après le paquet de 30 oeufs.
Si tu n'en manges pas beaucoup, la différence de prix est minime (on parle de 0,05 $ par oeuf). Par contre, si tu as une famille nombreuse ou que tu passes à travers plusieurs cocos en peu de temps, l’économie peut rapidement devenir intéressante.
Yogourt grec nature
La marque Le Choix du Président offre un contenant de yogourt grec plus gros et moins cher que son compétiteur.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - Le Choix du Président : 7,50 $ pour 1 kg (soit 0,75 $ pour 100 g)
Marque nationale - Liberté : 8 $ pour 750 g (soit 1,07 $ pour 100 g)
Que ce soit pour tes déjeuners, tes collations et même pour remplacer la mayonnaise ou la crème sure (ajout) dans certaines recettes, le yogourt grec est un incontournable. En optant pour la version marque maison plutôt que celle de Liberté, tu ne fais pas de compromis sur la texture (qui est tout aussi crémeuse et satisfaisante) et tu économises sur le prix. On parle de 0,75 $ par 100 g pour la marque PC contre 1,07 $ par 100 g pour la marque Liberté.
Aussi, les contenants de yogourt ont l’air identiques sur les tablettes, ce qui peut donner l’impression que l’écart de prix est minime (0,50 $ dans ce cas-ci). Pourtant, le pot de Liberté contient 250 g de moins que celui de la marque Le Choix du Président une différence qui change complètement la donne.
Fraises tranchées congelées
Les sacs de fraises tranchées congelées sont vendus 35 % moins chers que ceux de la marque Bleu & Bon.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - sans nom : 3 $ pour 400 g (soit 0,75 $ pour 100 g)
Marque nationale : 5,49 $ pour 500 g (soit 1,10 $ pour 100 g)Entre la saisonnalité et les prix qui fluctuent, les fruits frais ne sont pas toujours faciles à intégrer au quotidien. Les fraises congelées viennent régler le problème : pratiques, polyvalentes et toujours prêtes à être utilisées dans un smoothie, un dessert ou un bol déjeuner. D’autant plus que la version marque maison fait très l'affaire ; une fois mixées ou cuisinées, la différence avec celles de Bleu & Bon est à peine perceptible.
La vraie distinction se fait surtout au niveau du prix : 0,75 $ contre 1,10 $ par 100 g. Résultat? Une économie d’environ 35 %.
Fromage mozzarella
En comparant ces deux marques de fromage mozzarella, on peut voir que le produit de marque Saputo coûte 25 % plus cher que celui de la marque sans nom.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - sans nom : 5,50 $ pour 700 g (soit 1,38 $ pour 100 g)
Marque nationale - Saputo : 18 $ pour 1 kg (soit 1,80 $ pour 100 g)
Difficile de se passer de mozzarella râpée quand on aime cuisiner : pizzas maison, gratins ou pâtes, on peut en mettre partout. Bonne nouvelle : le mozzarella à pizza sans nom est tout aussi indiqué que celui de Saputo, avec une texture bien fondante et un goût satisfaisant. Au final, tu sauves environ 25 % en optant pour le plus économique… de quoi en mettre un peu plus dans tes plats sans culpabilité.
Chocolat noir
La marque Le Choix du Président offre un format généreux de chocolat noir à bon prix si on le compare à celui de la marque Lindt.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - Le Choix du Président : 8,50 $ pour 300 g (soit 2,83 $ pour 100 g)
Marque nationale - Lindt : 4,99 $ pour 100 g (soit 4,99 $ pour 100 g)
Riche, intense et parfait autant pour cuisiner que pour grignoter, le chocolat noir n’a pas besoin d’être dispendieux pour être satisfaisant. La preuve : le chocolat Le Choix du Président rivalise facilement avec celui de la marque Lindt. Avec un prix de 2,83 $ par 100 g contre 4,99 $, le choix devient assez évident.
Gaufrettes aux noisettes
En comparant les mêmes formats de gaufrettes aux noisettes chez Maxi, on peut voir que la marque sans nom est plus économique.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - sans nom: 1,50 $ pour 175 g (soit 0,86 $ pour 100 g)
Marque nationale - Loacker : 3,49 $ pour 175 g (soit 1,99 $ pour 100 g)
À 0,86 $ par 100 g, les gaufrettes aux noisettes sans nom coûtent plus de deux fois moins cher que celles de Loacker, affichées à 1,99 $. Une fois goûtées, l’écart est loin d’être aussi évident : même texture croustillante, même plaisir en bouche. Pour accompagner un café ou calmer un craving de sucre, celles de la marque sans nom sont à considérer.
Tisane à la menthe
La tisane à la menthe de marque Le Choix du Président est beaucoup plus économique que celle de la marque Twinings.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - Le Choix du Président : 3 $ pour 30 g (soit 0,15 $ par sachet)
Marque nationale - Twinings : 5,50 $ pour 40 g (soit 0,28 $ par sachet)
Toujours agréable après un repas, la tisane à la menthe est une petite habitude qui aide la digestion tout en offrant un moment de détente. La version marque maison propose un goût frais et équilibré très similaire à celui de Twinings, mais tu paies presque le double pour la marque nationale ; de quoi repenser ton choix à ta prochaine épicerie.
Cornichons à l'aneth
En choisissant la marque sans nom, tu peux économiser 2 $ sur ton pot de cornichons.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - sans nom : 3,50 $ pour 1 litre (soit 0,35 $ pour 100 ml)
Marque nationale - Bick's : 5,50 $ pour 1 litre (soit 0,55 $ pour 100 ml)
On pourrait s’attendre à une différence marquée entre les cornichons de la marque sans nom et ceux de Bick's. Pourtant, côté texture et acidité, ils se ressemblent beaucoup. Là où tu vas voir une différence par contre (tu l'auras deviné), c’est le prix : ceux de la marque maison te reviennent à 2 $ moins cher.
Sauce pour hamburger
La marque Le Choix du Président offre un pot de sauce pour hamburger bon prix si on le compare à celui de la marque Hellmann's.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - Le Choix du Président : 4,69 $ pour 300 ml (soit 1,56 $ pour 100 ml)
Marque nationale : 5,50 $ pour 325 ml (soit 1,69 $ pour 100 ml)
Évidemment délicieuse dans un burger, la sauce à hamburger style Big Mac est aussi parfaite pour twister tes sandwichs ou même rehausser une salade façon « Big Mac ». La version marque maison est délicieuse et offre un goût crémeux et légèrement acidulé qui est très similaire à celui de Hellmann's. Côté prix, l'écart est subtil, mais bien réel : 1,56 $ contre 1,69 $ par 100 ml. Ce n’est peut-être pas l’économie la plus spectaculaire, mais sur des produits qu’on rachète souvent, ça finit par compter.
Macaroni au fromage
En comparant les boîtes de macaroni au fromage chez Maxi, on peut voir que la marque Le Choix du Président est plus économique.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Marque maison - Le Choix du Président : 1,50 $ pour 200 g (soit 0,75 $ pour 100 g)
Marque nationale - Kraft : 2,29 $ pour 175g (soit 1,31 $ pour 100 g)
À 0,75 $ par 100 g, le macaroni au fromage marque maison coûte nettement moins cher que celui de Kraft Dinner, affiché à 1,31 $ (à ce tarif-là, tu peux presque te faire deux boîtes pour le prix d’une!) Tu verras qu'une fois préparé, la différence entre les deux produits est loin d'être flagrante. Le macaroni au fromage Le Choix du Président t'offrira une texture crémeuse, un bon goût fromagé et ce petit côté nostalgique qui te rappellera probablement ton enfance.
Au final, j’ai fait les calculs : mon panier revient à 50,81 $ avec des marques maison, contre 80,89 $ pour les versions de marque nationale. Une différence de plus de 30 $ pour essentiellement les mêmes produits! Lorsqu'on compare deux items similaires, on peut penser que la différence est minime et que ça n'aura pas ou peu d'impact sur le total. La clé se situe dans la répétition de bons choix, qui au final, nous fait économiser gros. Comme quoi, sans trop changer ses habitudes, il est possible de faire des économies vraiment non négligeables à chaque épicerie.