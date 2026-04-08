12 « dupes » Kirkland Signature chez Costco qui coûtent moins cher que les grandes marques
Encore plus d'économies!
Si l’entrepôt Costco est si populaire auprès du public, c'est en grande partie parce qu’on peut économiser en achetant des articles utilisés ou consommés au quotidien en plus grande quantité, à moindre prix. On y retrouve plusieurs gammes chouchous, mais si tu cherches un moyen de réduire davantage ton budget, sache que passer de tes marques habituelles à celle maison Kirkland Signature peut faire baisser ta facture.
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Histoire de te donner des exemples concrets, on a ratissé les allées du détaillant en gros afin de comparer les dupes et les produits originaux. Une fois sur place, une manière efficace de savoir rapidement quel est le meilleur choix est de regarder les prix par 100 g ou par unité. De cette façon, tu ne te feras pas avoir par les différences de quantité ou les distractions liées au packaging.
Voici donc douze articles Kirkland Signature qui valent la peine de se retrouver dans ton panier pour leurs prix économiques.
Perles de parfum pour la lessive
Les perles de parfum pour la lessive de la marque Kirkland Signature au Costco sont offertes à un prix plus avantageux que celles de la marque Downy.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland : 19,99 $ pour 1,3 kg, soit 1,54 $ par 100 g
Prix de la marque Downy : 24,99 $ pour 1,13 kg, soit 2,21 $ par 100 g
Que ce soit parce que tu aimes que tes vêtements sentent extra bon ou pour éliminer les odeurs liées à ton travail ou à tes habitudes sportives, les perles de parfum peuvent être un ajout utile à ta routine de lavage. Pour économiser sur cet achat, tu peux faire le saut vers la marque maison du Costco, tandis que pour une plus grande quantité, tu paieras moins cher en optant pour les Unstopables de Downy.
Feuilles d’assouplissant textile
Les feuilles d’assouplissant textile Kirkland Signature au Costco offrent un meilleur rapport quantité-prix que celles de la marque Bounce.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 15,99 $ pour 2 x 250 feuilles, soit 0,32 $ par 100 g
Prix de la marque Bounce : 16,99 $ pour 400 feuilles, soit 0,42 $ par 100 g
Du côté des assouplissants en feuilles, l'écart de prix entre les offres de Kirkland Signature et Bounce est de 1 $. Mais en plus d'être moins dispendieuse, la marque maison contient 100 unités de plus, tu en as donc plus pour ton argent.
Détachant en poudre
Le détachant en poudre Kirkland Signature au Costco est plus avantageux pour un usage similaire que celui de la marque OxiClean.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 15,99 $ pour 5 kg, soit 0,32 $ par 100 g
Prix de la marque OxiClean : 24,99 $ pour 5,26 kg, soit 0,48 $ par 100 g
Au moment de faire le plein de détachant, jette un coup d'œil à la Poudre Oxi de Kirkland Signature. Elle peut être utilisée avec tous les types de machines et te permet de passer à travers plus de 320 brassées à prix économique.
Détergent à lessive liquide
Le détergent à lessive Kirkland Signature au Costco revient plus économique par brassée que celui de la marque Tide.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 19,99 $ pour 146 brassées, soit 0,14 $ par brassée
Prix de la marque Tide : 29,99 $ pour 146 brassées, soit 0,21 $ par brassée
Si tu n'as pas de préférence pour la marque de ton détergent à lessive, essaie celui de Kirkland Signature. Il fait bien le travail et coûte moins cher que son compétiteur.
Papier hygiénique
Le papier hygiénique Kirkland Signature au Costco est plus économique à l’achat comparé à celui de la marque Charmin pour un format similaire.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 23,99 $ pour 30 rouleaux de 380 feuilles
Prix de la marque Charmin : 32,49 $ pour 30 rouleaux de 200 feuilles
Le papier de toilette est un achat récurrent, et c'est le genre d'item dont on ne veut vraiment pas manquer. Les formats économiques du Costco sont donc très populaires, et pour le même nombre de rouleaux, mais encore plus de feuilles, l'offre de la marque Kirkland Signature est plus avantageuse que celle de Charmin.
Ibuprofène en capsules liquides
L’ibuprofène Kirkland Signature au Costco permet de payer moins cher par capsule que celui de la marque Advil.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 13,69 $ pour 250 capsules, soit 0,05 $ par capsule
Prix de la marque Advil : 28,99 $ pour 218 capsules, soit 0,13 $ par capsule
Celles et ceux qui préfèrent l’ibuprofène en capsules liquides peuvent économiser environ 15 $ et avoir plus de capsules en choisissant Kirkland Signature plutôt qu’Advil, ça vaut donc la peine d’en faire l’essai!
Acétaminophène 500 mg
L’acétaminophène Kirkland Signature au Costco permet d’économiser davantage que la version Tylenol pour un format comparable.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 12,99 $ pour 400 comprimés, soit 0,03 $ par comprimé
Prix de la marque Tylenol : 26,99 $ pour 390 comprimés, soit 0,07 $ par comprimé
Si tu passes toujours à côté de la section pharmacie du Costco sans y faire un tour, tu manques de bonnes aubaines. Tu peux non seulement y trouver tes marques favorites pour la médication quotidienne, mais aussi faire des économies en optant pour la marque maison. Par exemple, tu paies plus de 50 % de moins pour la bouteille d'acétaminophène Kirkland Signature que pour celle de Tylenol.
Yogourt grec en portions individuelles
Le paquet de yogourts grecs Kirkland Signature au Costco revient moins cher par portion que celui de la marque Oikos.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 16,49 $ pour 24 x 100 g, soit 0,69 $ par portion
Prix de la marque Oikos : 19,49 $ pour 24 x 100 g, soit 0,81 $ par portion
Ici, ce n'est pas seulement une question de prix, mais aussi de goût. Des deux côtés, tu as droit à des portions individuelles de yogourt grec déclinées en quatre saveurs. Kirkland Signature propose des collations à la fraise, à la vanille, à la cerise et à la framboise, tandis qu’Oikos offre aussi les trois premières, mais une option à la lime plutôt qu’à la framboise. À toi de voir si le prix avantageux de la marque maison vaut la peine.
Saumon de l’Atlantique
Le saumon de l’Atlantique Kirkland Signature au Costco est plus avantageux au kilo que celui de la marque Olivia.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 42,99 $ pour 1,36 kg, soit 3,16 $ par 100 g
Prix de la marque Olivia : 36,99 $ pour 1,08 kg, soit 3,43 $ par 100 g
À première vue, le saumon Olivia semble plus avantageux, mais tout dépend de la quantité. Le sac Kirkland en offre un peu plus que son compétiteur, ce qui ramène son prix à 3,16 $ par 100 g, comparativement à 3,43 $.
Tartinade de noisette
La tartinade de noisette Kirkland Signature au Costco coûte moins cher pour une quantité équivalente que celle de Nutella.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 16,99 $ pour 2 x 1 kg
Prix de la marque Nutella : 18,99 $ pour 2 x 1 kg
Quand on pense à la tartinade aux noisette, c'est automatiquement Nutella qui vient à l'esprit de beaucoup de gens. Cela dit, celle de la marque Kirkland Signature est aussi goûteuse, avec des notes de noisettes légèrement plus prononcée, alors si tu es prêt.e à faire le saut, c'est l'options la moins chère entre les deux.
Fromage à la crème
Le fromage à la crème Kirkland Signature au Costco coûte moins cher pour une quantité équivalente que celui de la marque Philadelphia.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland Signature : 9,99 $ pour 4 x 250 g, soit 1 $ par 100 g
Prix de la marque Philadelphia : En rabais à 10,49 $ plutôt que 13,49 $ pour 2 x 250 g, soit 2,10 $ par 100 g, ou 2,70 $ au prix régulier
Un autre classique des déjeuners, des lunchs et de recettes variées, le fromage à la crème vaut la peine d’être acheté en plus grande quantité afin de limiter les dépenses. Cela dit, si tu veux vraiment économiser, l’offre de Kirkland Signature reste moins dispendieuse, même lorsque le Philadelphia est en rabais.
Bleuets surgelés
Les bleuets sauvages Kirkland Signature au Costco sont plus économiques pour la même quantité que ceux de la marque Fennec Food.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix de la marque Kirkland : 13,99 $ pour 2 kg, soit 0,70 $ par 100 g
Prix de la marque Fennec Food : 18,99 $ pour 2 kg, soit 0,95 $ par 100 g
Avoir des fruits congelés dans le frigo, c’est toujours pratique, que ce soit pour des smoothies rapides ou pour agrémenter ton yogourt, tes céréales et autres. Au Costco, le meilleur prix pour le sac de 2 kg de bleuets entiers est offert par Kirkland Signature, mais note que celui de Fennec Food se targue d’être produit sans pesticides, ce qui peut être à prendre en compte si c’est important pour toi.
* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 3 avril 2026
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.