Ce kit d'autobronzants That'so chez Costco est 70 % moins cher qu'en boutique
Allô le teint bronzé à petit prix!
Alors que le soleil se fait encore attendre durant le printemps plutôt mercurial du Québec et que les cabines de bronzage ne font plus vraiment partie des habitudes, il faut se tourner vers les autobronzants pour un teint hâlé à la maison. Cela dit, ceux-ci peuvent être dispendieux, on a donc une trouvaille qui risque de partir comme des petits pains chauds. Un ensemble de la marque That’so pour le corps et le visage a été repéré chez Costco à 39,97 $, et le prix vaut absolument le détour.
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Sur le site officiel de la marque, les produits de mêmes quantités inclus dans ce coffret sont vendus séparément à des prix assez élevés. La mousse autobronzante extra foncée, conçue pour offrir un bronzage du corps intense avec un fini velouté, est affichée à 59,99 $. De son côté, le spray bronzant pour le visage, qui promet un résultat rapide et uniforme grâce à ses pigments de haute qualité, se vend 54,99 $.
Le coffret d'autobronzants That'so est affiché à un prix très avantageux au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ces formules sont pensées pour donner un effet naturel qui se développe en quelques heures, tout en étant faciles à appliquer et sans laisser de traces. On y retrouve aussi des ingrédients comme l’aloe vera et la glycérine, qui contribuent à hydrater la peau et à la garder souple après l’application.
Chez Costco, le coffret regroupe justement ces deux produits dans le format régulier, en plus d’un gant applicateur pour faciliter l’application uniforme à la maison.
Quand on compare les prix, l’écart devient encore plus marqué. Acheter la mousse, le spray et le gant applicateur (19,99 $) séparément reviendrait à environ 135 $ avant taxes. Le trio offert à 39,97 $ représente donc une économie d’environ 95 $, ce qui équivaut à une réduction importante pour des formats identiques.
Pour celles et ceux qui veulent un teint bronzé sans exposition prolongée au soleil, ou qui souhaitent simplement essayer des produits de bronzage à domicile sans trop dépenser, cet ensemble est un véritable incontournable.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.