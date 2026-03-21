Ce produit de beauté coréen est près de 50 % moins cher au Costco qu'en magasin au Québec

Une trouvaille pour les fans de maquillage!

La façade d'un Costco.

Ce produit de beauté coréen est vendu à bon prix au Costco.

Shengying Lin | Dreamstime
Éditrice Junior

Les adeptes de maquillage qui aiment tester les produits de beauté coréens, aussi appelés K-beauty, pourraient vouloir jeter un coup d’œil à cette trouvaille aperçue chez Costco. Le magasin propose actuellement un trio de fards à joues liquides hydratants de la marque House of HUR à 28 $, alors que le même produit se vend habituellement pus cher à l’unité sur le site d’un détaillant spécialisé.

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Sur le site de la boutique canadienne THEKSHOP, le fard à joues en question est affiché à 18 $ pour un seul flacon. Le produit est offert en plusieurs teintes, comme Beige Nude, Prune foncée, Rose Brun, Lavande Flush ou encore Fleur de cerisier.

Selon la description, ce blush liquide possède une texture légère de type sérum qui vise à donner un effet rosé naturel tout en s’appliquant facilement sur la peau pour un fini uniforme.

Trio de fards \u00e0 joues ampoule hydratants House of HUR chez Costco. Droite : Un seul fard \u00e0 joues House of HUR sur le site THEKSHOP.

Trio de blush House of HUR chez Costco et blush à l’unité sur THEKSHOP.
Noémi Lincourt | Instagram, THEKSHOP

Du côté de Costco, on retrouve un ensemble qui comprend trois flacons de 20 ml chacun, soit la même quantité qu'à la boutique mentionnée plus haut. Les teintes incluses dans le coffret sont Deep Plum, Rose Brown et Cherry Blossom.

La différence de prix devient intéressante lorsqu’on compare les deux options. À 18 $ pour un seul flacon sur le site spécialisé, acheter trois fards reviendrait à environ 54 $. Chez Costco, le trio représente une économie d’environ 26 $, soit près de 50 % de moins pour trois teintes différentes.

Pour les personnes qui aiment varier les couleurs de blush ou découvrir des produits de beauté coréens, l’ensemble de Costco pourrait donc être une option à considérer, histoire d'essayer plusieurs teintes, ou encore partager avec des ami.e.s pour un prix plus bas que l’achat à l’unité.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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