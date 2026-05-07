Un nouveau mini IKEA va ouvrir ses portes ce mois-ci au Québec : Voici quoi savoir
Plus besoin de te rendre jusqu’à Montréal pour être servi en français!
Bonne nouvelle pour les Gatinois et les Gatinoises, alors qu'un tout nouveau centre de planification et de commande, surnommé affectueusement « mini IKEA », ouvrira ses portes dans les prochains jours à Gatineau. C'est donc dire que tu n'auras plus besoin de traverser le pont pour magasiner chez le géant suédois de l'ameublement.
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Ce type de format n'a rien à voir avec les grandes succursales qu'on retrouve, notamment à Montréal et Boucherville. L'entreprise mise davantage sur l'accompagnement.
Des spécialistes y sont disponibles pour t'aider à planifier et concevoir tes espaces, que ce soit ta cuisine, ta chambre à coucher, ta salle de bains ou ton salon.
Contrairement à une grande succursale, tu ne repartiras pas avec une armoire complète dans ton coffre de voiture. Mais tu pourras tout de même repartir avec une sélection d'articles disponibles sur place (sauf les produits alimentaires, donc oublie les boulettes suédoises), et choisir entre la livraison à domicile ou le ramassage directement au centre de Gatineau.
Le nouveau point de service, qui ouvrira le 11 mai prochain et qui aura pignon sur rue à même les Promenades Gatineau, sera situé au 1100, boulevard Maloney Ouest. Ce sera le sixième du genre à voir le jour au Québec, et le 13e au Canada.
Centre de planification et de commande IKEA de Gatineau
Ouverture officielle : le lundi 11 mai 2026, à compter de 10 h
Adresse : 1100, boul. Maloney Ouest, Gatineau, QC
Services : conception cuisine, chambre, salle de bains, salon
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