Un nouveau mini IKEA va ouvrir ses portes ce mois-ci au Québec : Voici quoi savoir

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La façade d'un IKEA.

Un nouveau centre de planification et de commande IKEA (ou mini IKEA) ouvrira ses portes à Gatineau ce mois-ci.

Colin Temple | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Bonne nouvelle pour les Gatinois et les Gatinoises, alors qu'un tout nouveau centre de planification et de commande, surnommé affectueusement « mini IKEA », ouvrira ses portes dans les prochains jours à Gatineau. C'est donc dire que tu n'auras plus besoin de traverser le pont pour magasiner chez le géant suédois de l'ameublement.

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Ce type de format n'a rien à voir avec les grandes succursales qu'on retrouve, notamment à Montréal et Boucherville. L'entreprise mise davantage sur l'accompagnement.

Des spécialistes y sont disponibles pour t'aider à planifier et concevoir tes espaces, que ce soit ta cuisine, ta chambre à coucher, ta salle de bains ou ton salon.

Contrairement à une grande succursale, tu ne repartiras pas avec une armoire complète dans ton coffre de voiture. Mais tu pourras tout de même repartir avec une sélection d'articles disponibles sur place (sauf les produits alimentaires, donc oublie les boulettes suédoises), et choisir entre la livraison à domicile ou le ramassage directement au centre de Gatineau.

Le nouveau point de service, qui ouvrira le 11 mai prochain et qui aura pignon sur rue à même les Promenades Gatineau, sera situé au 1100, boulevard Maloney Ouest. Ce sera le sixième du genre à voir le jour au Québec, et le 13e au Canada.

Centre de planification et de commande IKEA de Gatineau

Ouverture officielle : le lundi 11 mai 2026, à compter de 10 h

Adresse : 1100, boul. Maloney Ouest, Gatineau, QC

Services : conception cuisine, chambre, salle de bains, salon

Site Internet du IKEA

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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