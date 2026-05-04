16 trouvailles du Dollarama pour faire un panier-cadeau parfait pour la fête des Mères
Pas besoin de te ruiner pour faire plaisir à cette personne qui compte tant.
Quand vient le moment de préparer un panier-cadeau pour la fête des Mères, on cherche souvent à créer quelque chose de personnel, attentionné et agréable à recevoir. De plus en plus, le Dollarama s’impose comme une destination à considérer pour dénicher ce genre de petites trouvailles qui font plaisir.
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Que ce soit pour une maman ou pour une personne qui occupe une place semblable dans ta vie, l’idée reste la même : créer un moment qui fait du bien et qui montre qu’on a pris le temps de penser à chaque détail. Ce qui rend le magasin du dollar intéressant, c’est la variété qu’on y retrouve. En parcourant les allées, on tombe sur des produits qui peuvent facilement s’assembler pour créer un panier harmonieux, sans avoir à multiplier les arrêts ailleurs.
On aime aussi le fait de pouvoir parcourir les allées et se laisser inspirer sur le moment. Parfois, une simple découverte suffit à orienter toute l’idée du cadeau. Une bougie, un accessoire, une petite gourmandise, et tranquillement, le panier prend forme sans que ça devienne compliqué. Au final, peu importe les goûts ou les préférences, il y a toujours plusieurs options intéressantes à ajouter pour former l'assemblage parfait.
Paniers de rangement
Paniers de rangement en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Un panier-cadeau commence souvent par son contenant, et autant choisir quelque chose qui ne finira pas oublié dans un coin après avoir été ouvert, ou pire, aux ordures. Cette option de rangement s’intègre facilement dans la maison par la suite, autant comme élément déco que pour organiser différents espaces.
Offerte en plusieurs modèles différents, elle permet aussi de choisir un style qui s’agence bien au reste du cadeau.
Chandelles colorées
Chandelles colorées en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Parmi la grande sélection de chandelles offerte au magasin à un dollar, certaines attirent tout de suite l’attention et celles-ci en font partie. Avec leurs teintes pastel et la petite boucle sur le couvercle, elles ont ce petit quelque chose de charmant qui donne envie de les glisser dans un panier-cadeau.
En plus d’être jolies à exposer leurs fragrances sont agréables. Petit coup de cœur pour la version jaune, dont l’odeur fruitée rappelle instantanément l’été.
Gobelets brillants
Gobelets brillants en plastique avec paille et couvercle en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Si la personne que tu veux gâter aime les boissons glacées et les accessoires scintillants, ce gobelet à double paroi risque de faire son effet. Avec sa paille, son couvercle brillant et son look qui rappelle certains modèles populaires du Starbucks, il a tout pour plaire.
Son format de 650 ml est pratique pour les longs trajets en voiture ou simplement pour éviter de devoir le remplir trop souvent durant la journée. Il est offert en plusieurs couleurs, allant des teintes de rose aux nuances de mauve.
Verres à imprimés fruités
Verres à imprimés fruités en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
Difficile de passer à côté de ces verres au look estival. Le lot propose quatre modèles différents, tous avec des motifs qui mélangent fruits et fleurs, ce qui donne envie de les collectionner plutôt que d’en choisir un seul.
Le format de 475 ml est pratique pour les boissons du quotidien, que ce soit un café glacé ou une boisson rafraîchissante.
Masques de nuit pour les lèvres
Masques de nuit pour les lèvres en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Les soins pour les lèvres hydratants sont le genre de petite trouvaille parfaite à offrir. Ce masque de nuit pour les lèvres s’inspire de produits beaucoup plus dispendieux, comme celui de la marque LANEIGE, tout en restant une option plus accessible.
Offert en cinq fragrances, il propose des odeurs toutes agréables et variées. Même si certaines versions sont colorées, le fini reste transparent sur les lèvres, même avec la version bleue.
Bombes de bain relaxantes
Bombes de bain relaxantes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
Les moments de détente font toujours partie des petites attentions qui font plaisir à offrir. Ces bombes de bain relaxantes, offertes en sac de trois, sont parfaites pour transformer un simple bain en pause plus apaisante.
Deux options sont proposées soit menthe verte et eucalyptus, ou lavande et camomille. Les deux combinaisons sont reconnues pour leurs effets relaxants, idéals pour décrocher après une longue journée ou simplement s’accorder un moment pour soi.
Sels d'Epsom
Sels d'Epsom en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,50 $
Dans le même ordre d’idée que les bombes de bain, les sels d’Epsom constituent une autre option parfaite à offrir pour un moment de détente à la maison. Offerts en deux fragrances, soit eucalyptus ou lavande, ils permettent de choisir l’ambiance selon les préférences.
On peut ajuster la quantité selon le type de bain, que ce soit pour un bain complet ou même un bain de pieds après une longue journée. Souvent utilisés aussi dans les bains tourbillons, ils sont reconnus pour aider à relaxer les muscles, à réduire le stress et à apaiser la fatigue.
Atomiseurs pour oreiller
Atomiseurs pour oreiller en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
Prendre soin de soi passe aussi par le repos, et un bon sommeil n’est jamais à négliger. Offerts en camomille ou en lavande, deux fragrances souvent liées à la détente, ces atomiseurs pour oreiller peuvent aider à créer une ambiance plus calme au moment du coucher.
Leur brume légère parfume le tissu sans être trop intense, ce qui en fait une option agréable à intégrer à une routine du soir. Avec leur format de 120 ml, ils trouvent facilement leur place dans la table de chevet.
Beurres corporel parfumés
Beurres corporel parfumés en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Les produits pour le corps font souvent partie des trouvailles qui attirent l’attention, surtout quand ils rappellent des favoris bien connus. Ce beurre corporel parfumé évoque les populaires soins de Sol de Janeiro, mais dans une version beaucoup plus accessible.
Offert en quatre fragrances différentes, il propose plusieurs options pour varier les plaisirs d’un pot à l’autre. Son format de 170 g et sa texture riche en font une belle option pour hydrater la peau tout en laissant une odeur agréable après l’application.
Crèmes pour le visage Olay
Crèmes pour le visage Olay en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Si ta maman aime les soins pour le visage, mais hésite parfois à investir dans une crème sans savoir si elle va lui convenir, ce format pratique peut être une belle option à essayer. Ces crèmes Olay sont offertes en version de jour avec niacinamide ou de nuit avec rétinol.
Chaque paquet contient six sachets de 7 g, pour un total de 42 g vendus 5 $. À titre comparatif, un pot régulier de 48 g peut atteindre 39,98 $ chez Walmart, ce qui représente un écart important pour seulement 6 g et un contenant en plastique de plus.
Fontaines d'eau de table
Fontaines d'eau de table en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Certaines trouvailles misent davantage sur l’ambiance que sur le côté pratique, et cette fontaine d’eau de table en fait partie. Avec le doux son de l’eau qui coule, elle peut aider à créer une atmosphère apaisante dans une chambre, un coin lecture ou un espace détente.
Munie de lumières DEL et offerte en trois versions différentes, elle ajoute aussi une touche déco qui attire le regard une fois installée. Une idée originale pour une personne qui aime transformer son espace en petit refuge relaxant.
Cahiers de notes
Cahiers de notes colorés en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Les petits essentiels du quotidien font souvent les cadeaux les plus utiles, surtout quand ils sont bien pensés. Ce cahier de notes de la marque Studio se démarque avec sa couverture douce au toucher et ses différentes couleurs qui permettent de choisir selon les goûts.
Avec ses 192 pages lignées, il offre assez d’espace pour tout noter, que ce soit des recettes ou des mots doux à garder précieusement.
Chocolats
Chocolats en ventes au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
Les petites douceurs trouvent toujours leur place dans un panier-cadeau, surtout quand il s’agit de chocolat. Que ce soit des Lindt ou des Ferrero Rocher, les paquets de trois permettent de choisir une friandise qui correspond aux goûts de la personne à qui tu veux faire plaisir.
Peu importe la préférence de ta maman côté sucré, il y a de bonnes chances de trouver une option qui lui fera plaisir au Dollarama.
Ensemble de culture
Ensemble de culture en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Certaines trouvailles donnent envie d’ajouter un peu de verdure au quotidien, et cet ensemble de culture tombe pile dans cette idée. Il propose plusieurs options, que ce soit des fleurs, des fines herbes ou même des fruits et légumes.
C’est une belle alternative pour une personne qui a le pouce vert, mais pas nécessairement l’espace pour un grand potager. Tout est déjà inclus, du pot aux semences en passant par la terre, ce qui rend le démarrage simple et accessible.
Masques pour les yeux
Masques pour les yeux en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $
Les petites pauses bien-être peuvent facilement s’ajouter à une routine du quotidien, surtout avec ce genre de soins express. Ces masques pour les yeux colorés sont offerts en trois versions soit melon d’eau hydratant, concombre rafraîchissant ou orange illuminant.
Chaque paquet contient cinq paires, ce qui permet de répéter ces petits moments de détente plus d’une fois. Une option simple pour donner un coup de fraîcheur au regard tout en prenant un instant pour soi.
Masques pour le visage The Crème Shop
Masques pour le visage The Crème Shop en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les soins du visage font partie de ces petites attentions qui rappellent l’importance de prendre du temps pour soi. Offerts en plusieurs variétés selon les besoins, ces masques pour le visage The Crème Shop peuvent être une façon douce de souligner à ta mère que tu souhaites la voir se réserver des moments juste pour elle.
C’est une idée simple qui invite à ralentir et à intégrer un instant de détente dans la routine, le temps de prendre soin de sa peau et de soi en même temps.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.