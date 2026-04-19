Dollarama vend des vêtements qui valent le détour et voici mes 16 coups de coeur
Des trouvailles vraiment excitantes qu’on n’avait pas vues venir. 👀
Si tu n'as jamais porté attention à la section des vêtements au Dollarama, tu manques quelque chose. Ce magasin ne cesse de surprendre avec ses arrivages de qualité, et voilà qu’en plus de pouvoir y faire son épicerie, on peut maintenant s'y habiller. Entre les collations et les produits du quotidien, il est désormais possible de tomber sur des morceaux, qui valent vraiment le détour, et ce, à prix vraiment intéressant. Une nouveauté qui peut sembler étonnante au départ, mais qui pique clairement la curiosité.
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Parce qu’on va se le dire, on ne s’attend pas nécessairement à magasiner son outfit dans une allée du magasin du dollar… et pourtant, je possède maintenant plusieurs morceaux que j'adore. Certains items valent vraiment qu’on s’y attarde, que ce soit pour dépanner ou même pour compléter un look sans trop dépenser.
Voici donc 16 trouvailles qui ont retenu mon attention et qui pourraient bien te faire voir le Dollo autrement.
Peignoirs en laine polaire
Peignoirs en laine polaire en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Un petit incontournable pour les moments de détente, cette robe de chambre en laine polaire se démarque par sa douceur. Proposée en taille unique dans des teintes comme le gris pâle, le gris foncé, le noir et le bleu marin, elle s’adapte facilement aux préférences de chaque personne. Avec ses poches pratiques et sa ceinture, elle ajoute un côté fonctionnel au confort.
Côté longueur, il faut savoir qu’elle est plutôt courte : à titre d'exemple, je mesure 5 pieds 6 et elle m’arrive au-dessus des genoux. Malgré ça, elle reste une option intéressante pour se réchauffer sans trop dépenser.
Hauts courts
Hauts courts en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Avec sa coupe courte et son look inspiré des vêtements de sport, ce haut ne remplace toutefois pas une brassière pour l’entraînement. Son tissu très extensible le rend agréable à porter dans des contextes plus relax, que ce soit à la maison ou sous un chandail. Offert en noir, bleu poudre, blanc et rose pâle, dans les tailles S à XL, il s’adapte bien aux journées où l’on cherche une option plus légère.
Camisoles
Camisoles en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Impossible de se tromper avec une camisole aussi polyvalente. Disponible en noir ou en blanc, elle mise sur des bretelles spaghetti ajustables et un tissu mince et extensible. Sa coupe plus longue que les hanches permet de la porter seule ou sous un chandail, selon le style recherché.
Shorts de pyjama
Shorts de pyjama à motifs variés en vente au Dollarama pour 4 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Difficile de résister à ces shorts de pyjama dès qu’un nouveau modèle arrive en magasin. Déclinés en couleurs unies comme le noir, le rose ou le blanc, mais aussi en motifs variés, ils s’adaptent à tous les styles. J’en possède d’ailleurs plusieurs modèles dans différents motifs tellement je les aime. Leur tissu doux et extensible en fait une option idéale autant pour dormir que pour relaxer à la maison.
Disponibles de la taille S à XL, c’est le genre de trouvaille que j'ajoute à mon panier sans trop hésiter.
Polo Gildan
Polo Gildan pour homme en vente au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Le polo est un classique qui traverse les saisons, et les années, sans se démoder. La populaire marque Gildan, dont le siège social mondial est situé à Montréal, est reconnue pour son excellent rapport qualité-prix depuis des années. Ce fut donc une surprise de retrouver ce chandail au Dollarama.
À titre comparatif, le même modèle se vend autour de 19,95 $ sur Amazon Canada, ce qui rend la version du magasin du dollar particulièrement intéressante.
Bas collants
Bas collants en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $ à 4 $
Pour une soirée ou une occasion ponctuelle, ces bas collants répondent très bien aux attentes sans nécessiter un gros investissement. Proposés en plusieurs tailles (B, C et D allant de 5 pieds à 6 pieds), en teintes tan ou noir, avec différentes opacités et quelques motifs, ils existent aussi en plusieurs modèles, que ce soit jusqu’aux hanches, aux mollets ou mi-cuisses.
Ils ne sont pas conçus pour durer indéfiniment, et de mon côté, je les utilise généralement pour une seule soirée, car je finis presque toujours par faire une maille dedans. Cela dit, pour le prix, ils remplissent parfaitement leur rôle quand on en a besoin, et c'est beaucoup moins crève-cœur de faire un trou dans une paire à 3 $, qu'une à 20 $(et plus)!
Pantoufles
Pantoufles à motifs en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Avec leurs motifs de cœurs, de smileys ou de cerises, ces pantoufles apportent une petite touche de bonne humeur. Leur texture douce et leur design facile à enfiler en font un choix intéressant pour les moments de détente à la maison. Disponibles en tailles petites, moyennes et grandes, elles combinent style et simplicité. À noter que la semelle a tendance à s’affaisser avec le temps, sans toutefois perdre complètement sa forme, et elles restent agréables à porter malgré tout. Pour 5 $, ça vaut la peine!
Culotte de maintien
Culotte de maintien en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Sans promettre un effet miracle, cette culotte de maintien apporte tout de même un petit coup de pouce niveau support au quotidien. Loin d’une gaine ultra compressive, elle privilégie une sensation plus douce à porter. Sa coupe style short monte au-dessus du nombril pour offrir un léger soutien au niveau du ventre.
Déclinée de la taille S à XL, en noir ou en beige, elle se glisse facilement sous les vêtements quand on veut un peu de maintien.
Chandail de base thermique
Couche de base thermique en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Pensé comme une sous-couche isotherme, ce chandail à manches longues se porte directement sur la peau, sous un chandail ou une veste. Offert uniquement en noir, dans les tailles XS à XL, il est fabriqué à 100 % de polyester, avec une coupe légère et ajustée. Une option à considérer pour les journées plus fraîches du printemps, que ce soit pour la marche, le vélo ou la randonnée. Le pantalon assorti est aussi disponible en magasin.
Chaussettes à motifs
Chaussettes à motifs en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,25 $
Un trio de chaussettes à motifs colorés qui apporte instantanément une touche estivale à une tenue. Avec leur longueur à la cheville, elles se portent facilement au quotidien et ajoutent une petite dose de fun à des outfit plus simples. Après plusieurs lavages, elles conservent bien leur élasticité, ce qui est toujours bon signe.
Culottes bikini sans couture
Culotte bikini taille haute sans couture en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Discrète et efficace, cette culotte « bikini » taille haute sans couture mise sur la simplicité. Offerte en noir ou en beige, de la taille S à XL, elle se distingue par son côté léger et sa coupe qui se fait oublier sous les vêtements. Son tissu mince et extensible la rend presque invisible sous un pantalon ou une jupe.
Leggings actif
Legging actif en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Un legging sport noir aperçu en tailles M et L qui coche plusieurs cases au premier regard. Conçu avec une technologie d’évacuation de l’humidité, il offre également une opacité rassurante. Reste à voir comment il évolue après plusieurs lavages, mais pour le prix, il représente une option intéressante à tester.
T-shirts sport
T-shirts sport en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Pensé pour bouger, ce t-shirt laisse bien circuler l’air grâce à sa conception respirante. Léger et doté d’un séchage rapide, il est idéal pour les journées actives ou les séances d’entraînement. Offert en noir ou en gris, de la taille S à XL, il combine simplicité et efficacité.
Caleçons boxeurs
Caleçons boxeurs à motifs en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
Parfaits pour dormir ou pour se glisser sous les vêtements, ces caleçons boxeurs se déclinent en une variété de motifs à la fois mignons et ludiques. Leur tissu extensible épouse bien la silhouette, tout en restant adapté à un usage quotidien. Ils sont offerts de la taille S à XL.
Shorts longs sport
Shorts long sport en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Ces shorts longs de style sport gris ou noir, misent sur une coupe ajustée et un tissu extensible qui accompagne les mouvements. Les poches, suffisamment grandes pour accueillir un téléphone, ajoutent un côté pratique non négligeable.
Casquettes
Casquettes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Avec son tissu léger et respirant, cette casquette au look sport mise sur l’efficacité. On la retrouve en plusieurs couleurs unies et elle s’agence facilement à différentes tenues du quotidien, en plus de devenir un accessoire pratique pour les jours ensoleillés à venir. Elle est aussi si légère qu’on oublie presque qu’on la porte, ce qui en fait une option intéressante pour les personnes qui n’aiment pas avoir quelque chose sur la tête, mais qui veulent quand même se protéger du soleil.
L’inventaire peut varier d’une succursale Dollarama à l’autre, tandis que certains items partent rapidement ou ne sont pas disponibles partout. Toutes les trouvailles ci-haut ont été repérées à Lanaudière.
Bref, ça vaut le coup de garder l’œil ouvert lors de ta prochaine visite au Dollo.
* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale.
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