Dollarama vend du lait au chocolat (oui, de vache) du Québec à mini-prix
Oui, oui, il y a des produits laitiers au Dollo. 👀 🐮
Si tu pensais que le rayon épicerie du Dollarama se limitait aux bonbons, aux snacks divers et aux conserves, détrompe-toi. En plus de trouver des articles d'épicerie, souvent moins chers que chez les géants du pays, tu peux maintenant y acheter du lait. Et non, pas seulement des alternatives végétales à base d’avoine, d’amande ou de coco, qu’on retrouve depuis plusieurs années sur ses tablettes : du lait de vache du Québec à 2 %, et même une version au chocolat! Et, comme tu t’en doutes, il est vendu à un prix assez abordable.
À lire également : Je suis « accro du Dollarama » : voici 16 produits d'épicerie que j’achète seulement là-bas
Oublie les marques de boissons chocolatées synthétiques : ce produit, qui contient 9 g de protéines par 250 ml, est fabriqué à base de vrai lait de vache d'ici partiellement écrémé à 2 %. Il est offert sous la bannière Grand Pré, une marque de Terrebonne, dans la région de Lanaudière.
Mais si tu le cherches, ce n’est pas vers les frigos que tu devras te diriger, mais bien dans les allées : il s’agit d’un lait conservé à température ambiante grâce à un procédé de stérilisation.
Le lait Chokeo de Grand Pré, vendu au Dollarama pour 3 $ le litre.Narcity Québec
Et malgré la surprise de retrouver un produit laitier à température ambiante, ce n’est pas « moins du lait » pour autant : comme pour le lait blanc de Grand Pré, la version chocolatée bénéficie du procédé UHT (ultra-haute température), qui lui permet de se conserver jusqu’à neuf mois sans réfrigération. Son emballage Tetra Pak aseptique est conçu pour résister à des variations de température extrêmes, sans altérer le goût ni les nutriments, et sans aucun agent de conservation.
Une fois ouvert, il se garde pendant dix jours au réfrigérateur. Idéal pour en stocker plusieurs sans jamais manquer de lait à la maison.
Ses ingrédients sont simples et reconnaissables : lait partiellement écrémé (palmitate de vitamine A, vitamine D3), sucre, poudre de cacao, arôme naturel, sel et carraghénine. Rien de superflu.
Le produit au chocolat a fait un grand retour au Québec le 16 mars dernier, a annoncé la compagnie, après presque deux ans d’absence. Tu pourrais donc le voir apparaitre sur les tablettes de plusieurs épiciers populaires, mais peut-être à prix supérieur, comme c'est le cas pour le lait « régulier », aussi vendu au magasin du dollar. Actuellement, les deux versions sont offertes pour 3 $ le litre au Dollarama.
Toutefois, il faut débourser 1,39 $ de plus pour t'en procurer au Metro, et 1,50 $ de plus au Maxi. Ça vaut la peine de comparer les étiquettes!
Le lait 2 % Grand Pré, vendu au Dollarama pour 3 $ le litre. @iza.bee | Narcity Québec
C'est parfait pour faire des réserves ou pour les road trips et les virées de camping, sans avoir à te soucier des performances de ta glacière.
À noter que l'inventaire varie selon les succursales Dollarama.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.