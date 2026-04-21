Dollarama vend du lait au chocolat (oui, de vache) du Québec à mini-prix

Oui, oui, il y a des produits laitiers au Dollo. 👀 🐮

Devanture du Dollarama.

L'offre de produits d'épicerie du Dollarama ne cesse de s'élargir et tu peux même trouver du lait au chocolat.

Narcity Québec
Rédactrice en chef

Si tu pensais que le rayon épicerie du Dollarama se limitait aux bonbons, aux snacks divers et aux conserves, détrompe-toi. En plus de trouver des articles d'épicerie, souvent moins chers que chez les géants du pays, tu peux maintenant y acheter du lait. Et non, pas seulement des alternatives végétales à base d’avoine, d’amande ou de coco, qu’on retrouve depuis plusieurs années sur ses tablettes : du lait de vache du Québec à 2 %, et même une version au chocolat! Et, comme tu t’en doutes, il est vendu à un prix assez abordable.

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Oublie les marques de boissons chocolatées synthétiques : ce produit, qui contient 9 g de protéines par 250 ml, est fabriqué à base de vrai lait de vache d'ici partiellement écrémé à 2 %. Il est offert sous la bannière Grand Pré, une marque de Terrebonne, dans la région de Lanaudière.

Mais si tu le cherches, ce n’est pas vers les frigos que tu devras te diriger, mais bien dans les allées : il s’agit d’un lait conservé à température ambiante grâce à un procédé de stérilisation.

Le lait Chokeo de Grand Pr\u00e9 sur les tablettes du Dollarama.

Le lait Chokeo de Grand Pré, vendu au Dollarama pour 3 $ le litre.
Narcity Québec


Et malgré la surprise de retrouver un produit laitier à température ambiante, ce n’est pas « moins du lait » pour autant : comme pour le lait blanc de Grand Pré, la version chocolatée bénéficie du procédé UHT (ultra-haute température), qui lui permet de se conserver jusqu’à neuf mois sans réfrigération. Son emballage Tetra Pak aseptique est conçu pour résister à des variations de température extrêmes, sans altérer le goût ni les nutriments, et sans aucun agent de conservation.

Une fois ouvert, il se garde pendant dix jours au réfrigérateur. Idéal pour en stocker plusieurs sans jamais manquer de lait à la maison.

Ses ingrédients sont simples et reconnaissables : lait partiellement écrémé (palmitate de vitamine A, vitamine D3), sucre, poudre de cacao, arôme naturel, sel et carraghénine. Rien de superflu.

Le produit au chocolat a fait un grand retour au Québec le 16 mars dernier, a annoncé la compagnie, après presque deux ans d’absence. Tu pourrais donc le voir apparaitre sur les tablettes de plusieurs épiciers populaires, mais peut-être à prix supérieur, comme c'est le cas pour le lait « régulier », aussi vendu au magasin du dollar. Actuellement, les deux versions sont offertes pour 3 $ le litre au Dollarama.

Toutefois, il faut débourser 1,39 $ de plus pour t'en procurer au Metro, et 1,50 $ de plus au Maxi. Ça vaut la peine de comparer les étiquettes!

Le lait 2 % Grand Pr\u00e9 sur les tablettes du Dollamara.

Le lait 2 % Grand Pré, vendu au Dollarama pour 3 $ le litre. @iza.bee | Narcity Québec


C'est parfait pour faire des réserves ou pour les road trips et les virées de camping, sans avoir à te soucier des performances de ta glacière.

À noter que l'inventaire varie selon les succursales Dollarama.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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